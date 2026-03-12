A vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, no Maracanã, terminou em confusão na arquibancada. Após o apito final, torcedores do clube mineiro arremessaram objetos em direção ao setor ocupado pelos rubro-negros. Além disso, alguns cruzeirenses tentaram invadir o espaço destinado aos flamenguistas, o que exigiu a intervenção da polícia e da segurança privada.

A confusão começou quando torcedores do Cruzeiro, localizados no setor Sul Superior, passaram a arremessar copos contra os flamenguistas que estavam na Sul Inferior. Cadeiras também foram lançadas e acabaram sendo usadas como "armas" na troca de agressões entre as torcidas.

O momento mais preocupante ocorreu quando alguns cruzeirenses tentaram invadir o espaço dos rubro-negros, pulando do setor superior para o inferior. Foi nesse momento que a polícia entrou em ação para conter a situação e acalmar os ânimos.

Confusão entre torcedores de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como de costume em jogos no Maracanã, a torcida visitante tem até os 40 minutos do segundo tempo para deixar o estádio. Caso opte por permanecer até o fim da partida, precisa aguardar a saída completa da torcida mandante antes de deixar o local.

Flamengo x Cruzeiro contou com clima de provocação na arquibancada

O confronto entre Flamengo e Cruzeiro foi marcado de reencontros amargos. Pelo lado do Flamengo, foi a primeira vez que os torcedores ficaram frente a frente com Tite e Gerson desde a saída da dupla do clube. O meio-campista foi alvo de muitos xingamentos e vaias ao longo do jogo. Quem também reencontrou o time carioca foi o goleiro Matheus Cunha.

Já pelo lado do Cruzeiro, os torcedores não pouparam nas cobranças ao técnico Leonardo Jardim, do time carioca, que já trabalhou na Raposa.

