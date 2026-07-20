Flamengo aprova novo patrocinador no uniforme
Marca estampou a camisa rubro-negra por 22 anos, entre as décadas de 80 e 2000
O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou nesta segunda-feira (20) o contrato de patrocínio com a Lubrax, marca da Vibra. Com a decisão, o clube está autorizado a formalizar e assinar o acordo, que prevê mudanças no uniforme da equipe profissional masculina a partir de 1º de outubro.
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A marca "Lubrax" passará a ocupar a parte superior das costas da camisa. Com a alteração, a Hapvida será deslocada para a parte interna da numeração dos uniformes. Até 30 de setembro, a Texaco seguirá estampando o espaço nas costas da camisa.
A aprovação ocorreu após a apresentação e análise dos pareceres das comissões internas do clube, seguindo os procedimentos previstos na governança do Flamengo. Ao todo, 310 conselheiros participaram da votação.
Com a autorização do Conselho Deliberativo, a diretoria rubro-negra poderá concluir a formalização do contrato com a Vibra. A estreia da marca Lubrax no uniforme está prevista para o início de outubro.
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Flamengo e Lubrax marcam a história do futebol brasileiro
Esta não é a primeira parceria entre Flamengo e a Lubrax. Em 8 de abril de 1984, a então marca de lubrificantes da Petrobras, foi anunciada como primeiro patrocínio de camisa na história do futebol brasileiro.
Na época, a logo da Lubrax ocupava a parte central do uniforme rubro-negro, posto hoje estampado pela "Betano". A parceria durou 22 anos, o mais longevo patrocínio do futebol no Brasil.
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