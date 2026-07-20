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Flamengo aprova novo patrocinador no uniforme

Marca estampou a camisa rubro-negra por 22 anos, entre as décadas de 80 e 2000

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 20:03
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Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista sorri com terno preto e gravata vermelha
Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo (Foto: Marina Sá/Flamengo)

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou nesta segunda-feira (20) o contrato de patrocínio com a Lubrax, marca da Vibra. Com a decisão, o clube está autorizado a formalizar e assinar o acordo, que prevê mudanças no uniforme da equipe profissional masculina a partir de 1º de outubro.

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    A marca "Lubrax" passará a ocupar a parte superior das costas da camisa. Com a alteração, a Hapvida será deslocada para a parte interna da numeração dos uniformes. Até 30 de setembro, a Texaco seguirá estampando o espaço nas costas da camisa.

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    A aprovação ocorreu após a apresentação e análise dos pareceres das comissões internas do clube, seguindo os procedimentos previstos na governança do Flamengo. Ao todo, 310 conselheiros participaram da votação.

    Com a autorização do Conselho Deliberativo, a diretoria rubro-negra poderá concluir a formalização do contrato com a Vibra. A estreia da marca Lubrax no uniforme está prevista para o início de outubro.

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    Flamengo e Lubrax marcam a história do futebol brasileiro

    Esta não é a primeira parceria entre Flamengo e a Lubrax. Em 8 de abril de 1984, a então marca de lubrificantes da Petrobras, foi anunciada como primeiro patrocínio de camisa na história do futebol brasileiro.

    Na época, a logo da Lubrax ocupava a parte central do uniforme rubro-negro, posto hoje estampado pela "Betano". A parceria durou 22 anos, o mais longevo patrocínio do futebol no Brasil.

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    Djalminha com uniforme do Flamengo
    Djalminha com uniforme do Flamengo com patrocínio da Lubrax em 1991 (Foto: Acervo Lance!)

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