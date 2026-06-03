Uruguai divulga resultado de exames e define situação de Arrascaeta, do Flamengo, na Copa do Mundo
Jogador do Flamengo se apresentou antes dos demais atletas
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A seleção do Uruguai informou, na tarde desta quarta-feira (3), que Arrascaeta, meia do Flamengo, não será cortado da Copa do Mundo. Apesar da lesão na panturrilha direita, a entidade acredita que o jogador tem condições de se recuperar e ficar à disposição do técnico Bielsa ao longo do Mundial.
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— O jogador sofreu um desconforto em uma das pernas no treinamento matinal de terça-feira, 2 de junho, no Complexo Celeste. Foram realizados os exames correspondentes e confirmou-se a lesão muscular na panturrilha, mas ela não impossibilita a sua participação na Copa do Mundo. Mantém-se inalterada a sua convocação para a Copa do Mundo da FIFA 2026 — publicou o perfil oficial da seleção do Uruguai.
Entenda o problema de Arrascaeta, do Flamengo, na seleção do Uruguai
Arrascaeta sentiu dores na panturrilha direita no treino do Uruguai na terça-feira e precisou deixar as atividades. À noite, o camisa 10 do Flamengo foi encaminhado a um hospital para passar por exames médicos. Posteriormente, foi diagnosticada a lesão de grau 2. O problema é o mesmo que Neymar passa pela Seleção Brasileira.
Antes do anúncio oficial da seleção do Uruguai, Ignacio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), revelou otimismo pela situação de Arrascaeta.
— Ainda não, não há nada, embora estejamos confiantes de que não o impedirá de jogar na Copa do Mundo; esperamos que seja esse o caso, mas ainda não temos confirmação — afirmou Ignacio Alonso.
Qual foi a última vez em que Arrascaeta entrou em campo?
O camisa 10 não entra em campo desde o fim de abril, após ter quebrado a clavícula no jogo entre Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores, no dia 29 de abril. Há cerca de duas semanas, o Rubro-Negro chegou a liberar o meia com antecedência para seguir o tratamento no Uruguai, visando a preparação para a Copa do Mundo.
Antes da lesão na clavícula, Arrascaeta, eleito melhor jogador do Brasileirão e Rei da América em 2025, vinha mantendo bons números pelo Flamengo. São sete gols e duas assistências em 20 partidas nesta temporada. O jogador é considerado titular na seleção de Marcelo Bielsa, que se refere a Arrascaeta como um jogador decisivo que "pode resolver uma partida com sua individualidade".
O Uruguai está no grupo H e estreia na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, no dia 15 de junho, em Miami. Na sequência, a Celeste enfrenta Cabo Verde (21 de junho) e encerra a fase de grupos contra a Espanha.
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