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Flamengo confirma lesão de Luiz Araújo e atualiza situação de Lucas Paquetá

Clube divulgou boletim médico neste domingo; atacante teve lesão no joelho esquerdo, enquanto meia segue em recuperação com a fisioterapia.

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 11:10
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Luiz Araújo na chegada do Flamengo ao estádio
Luiz Araújo na chegada do Flamengo ao estádio (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo divulgou, neste domingo (19), um novo boletim médico com atualizações sobre três jogadores do elenco. A principal novidade é a confirmação da lesão de Luiz Araújo, que deixou o amistoso contra o Olimpia, na última sexta-feira (17), com dores no joelho esquerdo.

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    De acordo com o clube, o atacante passou por exame de imagem na manhã de sábado, que constatou uma lesão no joelho esquerdo, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Luiz Araújo já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do Flamengo, mas o Rubro-Negro ainda não informou o tempo estimado de recuperação.

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    Além da situação do camisa 7, o Flamengo também atualizou o quadro de Lucas Paquetá, que se machucou durante a Copa do Mundo. O meia segue em processo de recuperação da lesão na coxa esquerda sob os cuidados da fisioterapia e realiza exercícios de reforço muscular, dando sequência ao cronograma estabelecido pelo departamento médico.

    Por fim, o zagueiro Léo Ortiz continua em evolução. Segundo o boletim, o defensor realiza trabalhos no campo ao lado da fisioterapia e da preparação física, indicando avanço na recuperação e proximidade do retorno às atividades com o restante do elenco.

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    • O Flamengo não estabeleceu prazos para o retorno dos três atletas, que seguem sendo acompanhados diariamente pelo departamento médico do clube.

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