Amistoso entre Flamengo e Olímpia liga alerta de torcedores: 'Vamos melhorar' Mesmo com a vitória, Rubro-Negros ficaram insatisfeitos com a defesa

O Flamengo venceu o Olímpia nesta sexta-feira (17), em um amistoso disputado em Brasília, o último do Rubro-Negro na intertemporada. Apesar da boa vitória por 4 a 2, torcedores comentaram sobre a defesa do time.

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Veja o que disseram os internautas nas redes sociais:

Bruno Henrique em ação durante Flamengo x Olimpia (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Primeiro tempo: Flamengo sai atrás, vira sobre o Olimpia e amplia com golaço de Bruno Henrique

Depois de um início instável e de sair atrás no placar, o Flamengo reagiu ainda no primeiro tempo e foi para o intervalo na frente. O Olimpia abriu o marcador aos cinco minutos, após contra-ataque em que Rossi espalmou para o meio da área e Delmás aproveitou o rebote. A resposta rubro-negra veio com Samuel Lino como principal articulador: o atacante deu assistência para Pedro empatar aos 28' e, três minutos depois, serviu Lorran, que arriscou de fora da área e contou com falha do goleiro Olveira para virar o jogo.

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Com amplo domínio na reta final da etapa inicial, o Rubro-negro ampliou aos 45', quando Bruno Henrique acertou um belo chute de fora da área, no ângulo, fechando o primeiro tempo em 3 a 1 no Mané Garrincha.

Segundo tempo:

O Flamengo voltou do intervalo mantendo o ritmo intenso e ampliou a vantagem logo aos 14 minutos. Após boa jogada de Samuel Lino pela esquerda, Pedro fez um corta-luz inteligente e Luiz Araújo, que havia acabado de entrar, fez o quarto do Rubro-Negro. Antes disso, o Olimpia havia diminuído com Óscar Cardozo, aos nove minutos, aproveitando uma falha de Johnny dentro da área. Pouco depois de balançar as redes, porém, Luiz Araújo precisou ser substituído por conta de dores.

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O Rubro-Negro teve outras chances para ampliar o marcador, mas não aproveitou. O mesmo aconteceu com o Olimpia, que parou no goleiro Andrew, que entrou no decorrer da partida.

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