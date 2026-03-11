O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória rubro-negra no Maracanã foram de Pedro e Carrascal, ainda no primeiro tempo. Além de colocar frente a frente dois campeões estaduais, a partida no Rio também marcou reencontros amargos para ambos os lados.

Pelo lado do Flamengo, foi a primeira vez que os torcedores ficaram frente a frente com Tite e Gerson desde a saída da dupla do clube. O meio-campista foi alvo de muitos xingamentos e vaias ao longo do jogo. Quem também reencontrou o time carioca foi o goleiro Matheus Cunha.

Já pelo lado do Cruzeiro, os torcedores não pouparam nas cobranças ao técnico Leonardo Jardim, do time carioca, que já trabalhou na Raposa.

Classificação

Com a vitória, o Flamengo chegou aos sete pontos, e dorme no G5. Enquanto isso, o Cruzeiro segue com dois pontos, na zona do rebaixamento, e corre o risco de cair para a lanterna.

Como foi Flamengo x Cruzeiro

Com os atuais campeões carioca e mineiro em campo, o jogo começou agitado no Maracanã. Logo aos quatro minutos, Léo Ortiz, de cabeça, mandou a bola no travessão. No lance seguinte, Pedro balançou as redes. O camisa 9 tirou um marcador da jogada e finalizou com força, sem dar chances para Cássio.

Pedro comemora gol contra o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A primeira grande oportunidade do Cruzeiro surgiu aos 12 minutos, quando Neyser obrigou Rossi a fazer uma grande defesa. O jogo poderia ter se complicado para a Raposa aos 30 minutos, quando Matheus Henrique foi expulso. Ele teria tocado a mão na bola em um lance que deixaria Cebolinha cara a cara com o goleiro. No entanto, o árbitro foi chamado pelo VAR, revisou a jogada e decidiu cancelar o cartão.

Até o fim do primeiro tempo, as duas equipes seguiram buscando o ataque, mas foi o time mineiro quem teve maior controle da bola. A Raposa terminou a etapa inicial com 56% de posse (Fla 44%).

Segundo tempo

Em busca do segundo gol, o Flamengo voltou do intervalo a todo vapor. Aos seis minutos, Arrascaeta, após receber um grande passe de Paquetá, acertou a bola na trave. Na sequência, Pulgar soltou um chutaço de fora da área, mas Cássio fez a defesa. O goleiro, aliás, foi substituído minutos depois por conta de dores.

Com o decorrer da etapa complementar, o jogo ficou mais equilibrado. Faltou, entretanto, mais capricho de ambos os lados para dificultar a vida do adversário. Já na reta final, a Raposa se lançou ao ataque, mas não teve efetividade para chegar ao empate. Pelo contrário. Carrascal, no último lance, marcou o segundo gol rubro-negro e carimbou a vitória.

O que vem por aí

Na próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo visita o Botafogo. A partida será no sábado, no Estádio Nilton Santos. No dia seguinte, o Cruzeiro recebe o Vasco no Mineirão.

Confira as informações do jogo Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 5ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Pedro, 5'/1°T (1-0), Carrascal, 53'/2°T (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Léo Pereira e Pulgar (FLA); Fagner e Fabrício Bruno (CRU)

⚽ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Paquetá (Carrascal), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Wallace Yan).

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio (Matheus Cunha); Fagner (Arroyo), Villalba, Fabrício Bruno e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva (Japa), Gerson (Wanderson) e Matheus Pereira; Christian e Villareal (Chico da Costa).

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)