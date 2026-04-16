Em noite de ídolos, Flamengo goleia o Independiente Medellín pela Libertadores
Vitória rubro-negra é comandada por Paquetá, Bruno Henrique, De Arrascaeta e Pedro
O Flamengo goleou o Independiente Medellín por 4 a 1 na noite desta quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Giorgian de Arrascaeta e Pedro fizeram os gols rubro-negros; Yony González marcou para os visitantes.
Com o resultado, o Mais Querido segue com 100% de aproveitamento e chega aos seis pontos, liderando o grupo. O atual campeão é seguido por Estudiantes, com quatro pontos, Independiente Medellín, com um ponto, e o zerado Cusco FC.
Flamengo x Independiente Medellín: como foi o jogo?
O Flamengo controlou as ações do jogo desde o início do primeiro tempo e criou as principais ações ofensivas. Logo aos dois minutos, Samuel Lino serviu Carrascal, que na pequena área, sem goleiro para atrapalhar, desperdiçou a chance de abrir o placar.
Não demorou muito, porém, para o Rubro-Negro fazer o primeiro gol. Ayrton Lucas rolou para Lucas Paquetá na entrada da área, e o camisa 20 bateu cruzado para balançar a rede colombiana aos 15'.
Após o gol, o Flamengo reduziu o ritmo e deu espaço ao Independiente Medellín, que chegou ao empate após nova falha de Carrascal, que perdeu a posse de bola no meio-campo e cedeu contra-ataque ao adversário. Yony González aproveitou o erro, avançou livre e finalizou na saída de Rossi.
Já nos minutos finais da primeira etapa, contudo, o Mais Querido retomou as rédeas da partida. Arrascaeta recebeu de Samuel Lino pela esquerda e cruzou para Bruno Henrique marcar de cabeça e recolocar o time em vantagem. O VAR recomendou revisão por falta na origem da jogada, mas o gol foi confirmado pelo árbitro de campo.
📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Na volta do intervalo, o camisa 27 retribuiu o presente ao uruguaio. O camisa 10 lançou o atacante em profundidade na grande área e apareceu pelo meio para receber de volta e bater de primeira, marcando o terceiro do Flamengo logo aos quatro minutos do segundo tempo.
Os donos da casa mantiveram o ritmo e balançaram a rede do Independiente Medellín mais uma vez aos 22', com Léo Pereira de cabeça. No entanto, o VAR apontou impedimento no lance, e o gol foi anulado.
O quarto gol saiu já nos acréscimos, para sacramentar a goleada rubro-negra. Luiz Araújo puxou contra-ataque e acionou Pedro, que bateu na saída do goleiro e fechou o caixão na noite dos ídolos do Flamengo, que segue 100% na Libertadores
O que vem por aí?
O Flamengo volta a campo no próximo domingo (19) para enfrentar o Bahia no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (22), o Mais Querido volta as atenções à Copa do Brasil e estreia diante do Vitória, também em casa.
🤑 Aposte em jogos da Copa Libertadores! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X INDEPENDIENTE MEDELLÍN
2ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols: Lucas Paquetá, aos 15'/1°T (1-0); Yony González, aos 40'/1°T (1-1); Bruno Henrique, aos 48/1°T (2-1); De Arrascaeta, aos 4'/2°T (3-1); Pedro, aos 51'/2°T (4-1);
🟨 Cartões amarelos: Luiz Araújo (FLA); Pelarza, Chaverra e Cataño (DIM);
🏟️ Público: 55.311 presentes;
💰 Renda: R$ 3.522.773,75.
👥 ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá (De la Cruz) e De Arrascaeta Luiz Araújo; Carrascal (Wallace Yan), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Plata).
IND. MEDELLÍN (Técnico: Alejandro Restrepo)
Eder Chaux, Chaverra (Moreno), Londoño, José Ortíz e Fabra; Mena (Palacios), Perlaza (Loboa), Alexis Serna e Yony González (Montaño); Chaverra (Cataño) e Fydriszewski.
🧑⚖️ ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)
🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU)
