O Flamengo, reconhecido por possuir uma das melhores categorias de base do futebol brasileiro, busca expandir o compartilhamento de sua metodologia de formação. Por isso, o clube lançou o workshop "Flamengo Academy", iniciativa voltada para apaixonados por futebol e profissionais da área, como treinadores, gestores esportivos e preparadores físicos, além dos próprios torcedores, que terão a oportunidade de conhecer de perto o trabalho desenvolvido nas categorias de base rubro-negras.

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A Flamengo Academy terá cinco dias de duração, entre 15 e 19 de junho. A abertura contará com o módulo "DNA Rubro-Negro", que abordará a cultura do clube, seus processos internos e a metodologia esportiva aplicada na formação de atletas.

Alfredo Almeida, diretor das categorias de base do clube carioca, detalhou o legado que a Flamengo Academy pretende deixar para os participantes.

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— Quando a diretoria pensou em criar a Flamengo Academy, baseou-se muito em um triângulo que nos acompanha: ensina aquilo que sabes, pratica aquilo que ensinas e pergunta aquilo que não sabes. Nós temos um DNA e um método de trabalho dentro do Ninho do Urubu. Estamos aqui para ensinar aquilo que fazemos e praticar aquilo que ensinamos. Nesta semana, de 15 a 19 de junho, com as inscrições já abertas, o público-alvo são todos os apaixonados pelo futebol. Esses apaixonados terão a oportunidade de passar uma semana dentro do Ninho do Urubu ao lado dos nossos profissionais, conhecendo e debatendo diversos conteúdos — iniciou Alfredo.

Alfredo Almeida, diretor das divisões de base do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. A Flamengo Academy veio para ficar. Esta será a primeira edição, com início no dia 15, mas a ideia é que o projeto cresça e se torne uma marca dentro do Flamengo. Acima de tudo, queremos que as pessoas entendam o que é feito dentro do Ninho do Urubu, quem são os nossos profissionais e como eles trabalham — completou o dirigente.

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Divisão dos módulos

Identidade e Modelo de Formação; Saúde e Alto Rendimento – Teoria e Prática; Desenvolvimento Humano – Teoria e Prática; Mercado, Scout, Processos e Jurídico; Desenvolvimento Técnico-Tático; Visão de Jogo: Temas do Futebol em Debate (Mesa-redonda).



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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como se inscrever na Flamengo Academy

As inscrições estarão abertas entre os dias 3 e 11 de junho, por meio do site ingressos.flamengo.com.br.

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