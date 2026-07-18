Fã de Alcaraz, Léo Ortiz, do Flamengo, elogia João Fonseca Zagueiro do Flamengo acompanhou a estreia do número 1 do Brasil no UTS Rio

Tenista amador, Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, foi uma das presenças vips no UTS Rio, na noite de sexta-feira. Ao lado da esposa, Maitê, e da sobrinha, Nina, o jogador assistiu aos dois jogos de João Fonseca no Maracanãzinho. Com exclusividade ao Lance!, o atleta do Rubro-Negro, que é filho de Ortiz, um dos grandes nomes da seleção brasileira de futsal nas décadas de 1980 e 1990, falou de sua paixão pelo esporte da raquete e da bolinha.

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Gráfico mostra a trajetória do zagueiro Léo Ortiz (Reprodução)

Há pouco mais de um mês o zagueiro e a esposa, que estão na contagem regressiva para o nascimento da primeira filha, Serena, foram a Paris acompanhar o segundo Grand Slam da temporada. Pé-quente, Ortiz viu de perto a melhor campanha do número 1 do Brasil (e torcedor do Flamengo) em torneios desse nível, as quartas de final.

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- O tênis em si é um esporte que admiro muito, cada vez mais curto acompanhar. Já tinha ido ao Rio Open uma vez e, nessa parada para a Copa do Mundo, fomos a Roland Garros, acompanhamos os jogos do João - revelou o camisa 3 do Flamengo.

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Torcedor do Flamengo, João Fonseca recebeu camisa 12 do CEO do Maracanã, Fred Nantes (Foto: Maracanã/Divulgação)

E o que mais agrada a Ortiz no jogo do pupilo do técnico Guilherme Teixeira?

- É o forehand (direita), não tem como. Vendo de perto ali, o que acelera a bola é impressionante, fico muito feliz por ele. Já tive contato de conversar com ele, pelo Instagram - conta o jogador.

Ortiz elogia a humildade de João Fonseca

A humildade do número 27 do mundo, de 19 anos, é outra virtude que Ortiz destaca:

- É um cara muito pé no chão, tenho certeza que vai chegar muito longe. Estar próximo do top 20 do mundo, hoje, já é algo muito relevante. Às vezes aqui no Brasil a gente acaba desvalorizando um pouco isso e querendo que ele atropele as coisas, que vença todos os Grand Slams de uma vez. E a gente vê que não é assim. Então, tenho certeza que, com o trabalho dele, com a cabeça que tem, pelo que falam da família dele, como eles lidam com isso, e com os treinadores também, ele vai chegar muito longe. Espero que a gente possa ver ele ganhando Grand Slams.

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Na capital francesa, o jogador rubro-negro só lamentou não ter visto o espanhol Carlos Alcaraz jogar. Lesionado no punho direito, o bicampeão de Roland Garros não disputou o torneio dessa vez.

- Com certeza, entre os estrangeiros, ele é o cara que mais admiro ver jogar, porque traz um tênis um pouco fora da caixinha. O Alcaraz tem muita variação, sabe jogar de todas as formas, é um cara muito carismático, então deixa o tênis mais leve. Então, é o cara que eu mais gosto de acompanhar hoje em dia, junto com os nossos brasileiros.

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Léo Ortiz e a sobrinha, Nina, no UTS Rio (Foto: Gustavo Loio/Lance!)

Sparring da esposa no tênis

Ortiz revela que, quando encerrar a carreira nos gramados, a prioridade será aprimorar seu nível no tênis. Enquanto isso, vai à quadra quando a agenda lhe permite:

- Eu brinco quando tem um espaço entre os jogos e treinos. Principalmente nas férias a gente costuma brincar. Minha esposa faz aula, então às vezes faço um teste para ela, como sparring - revela, rindo, o camisa 3 rubro-negro.



No UTS Rio, que tem regras bastante diferentes do tênis tradicional, o zagueiro gostou do que viu:

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- Esse evento é um pouco diferente, mas está sendo muito legal, justamente até para ficar próximo dos jogadores, das nossas futuras estrelas. O João já é uma realidade, mas o Guto (Miguel, de 17 anos) está surgindo bem. Então, estar próximo e a gente tendo cada vez mais brasileiro nos motiva mais ainda a acompanhar.

Léo Ortiz e a esposa, Maitê, durante férias em Paris (Reprodução)

Só decisão no retorno do futebol

Para o camisa 3 do Flamengo, que está na reta final da recuperação de uma lesão na coxa direita, a torcida pode esperar uma retomada de vitórias até o final da temporada, após a pausa para a Copa do Mundo:

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Léo Ortiz e a esposa, Maitê, e a taça do Campeonato Carioca de 2026 (Reprodução)

- A expectativa é continuar disputando os títulos, como a gente sempre faz. Fizemos a melhor campanha da Libertadores, estamos em segundo no Brasileiro. Agora é um momento-chave na temporada, muito jogo, um atrás do outro, só decisão, jogo grande. É se preparar da melhor maneira, como fizemos nessa parada, e conquistar títulos.

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