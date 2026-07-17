Bruno Henrique celebra golaço e destaca força do Flamengo após vitória contra o Olimpia Autor de pintura em Brasília, atacante valorizou a intertemporada do Rubro-Negro

Autor de um golaço na vitória do Flamengo por 4 a 2 sobre o Olimpia, nesta sexta-feira (17), no Mané Garrincha, Bruno Henrique comemorou o resultado, valorizou o desempenho coletivo da equipe na intertemporada e projetou a retomada da temporada. O atacante também destacou a importância do retorno dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo e fez elogios à atuação de Lorran.

Bruno Henrique marcou o terceiro gol do Flamengo ainda no primeiro tempo. O camisa 27 recebeu a bola na intermediária e acertou um chute de fora da área, no ângulo, sem chances para o goleiro paraguaio.

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"Feliz pelo gol e pela vitória, ainda mais com um golaço (risos). O importante é o conjunto. Fizemos uma boa intertemporada. Agora é começar a nossa retomada no Brasileirão e na Libertadores e ir em busca dos nossos objetivos."

O atacante também ressaltou a presença da torcida rubro-negra durante a preparação da equipe. Depois de disputar três amistosos em Portugal, o Flamengo voltou a atuar diante de um estádio cheio no Brasil e contou novamente com grande apoio dos torcedores.

"Estivemos no Algarve com o estádio lotado. Aqui não é diferente. Sempre que viemos jogar aqui é assim. Foi importante esse amistoso diante de uma grande equipe. Conseguimos construir os gols para conquistar a vitória."

Bruno Henrique comemora gol do Flamengo com Lorran (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Bruno Henrique projeta reforço do Flamengo com retorno dos convocados

Com o fim da participação dos jogadores do Flamengo na Copa do Mundo, Leonardo Jardim passa a contar novamente com o elenco praticamente completo para a sequência da temporada. Na visão de Bruno Henrique, o retorno desses atletas aumenta ainda mais a competitividade da equipe.

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"Os jogadores que voltam da Copa do Mundo nos reforçam ainda mais, pela qualidade e pelo posicionamento em campo. São jogadores importantes. Que a gente possa dar continuidade ao trabalho, que vem sendo muito bom."

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Atacante elogia Lorran e valoriza a base do Flamengo

Bruno Henrique também fez questão de exaltar os jovens formados nas categorias de base do Flamengo que participaram dessa intertemporada. O principal destaque citado foi Lorran, que marcou um gol na vitória sobre o Olimpia e vive boa sequência após retornar de empréstimo.

"Eles são muito importantes para nós. São garotos que entendem bem o jogo e conseguem dar conta do recado. A base do Flamengo cria e forma jogadores para o mundo. O Lorran, mais uma vez, foi muito bem. Voltando de empréstimo, tomara que possa ficar com a gente no decorrer da temporada."

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