Thiago Almada no Flamengo pode resolver problema do Atlético de Madrid, diz jornal Com o fim da Copa, Atlético definirá o futuro de seus atletas envolvidos na decisão

O Flamengo mantém otimismo pela contratação de Thiago Almada. No Atlético de Madrid, a possível negociação é vista como uma oportunidade para equilibrar as finanças e liberar um jogador insatisfeito com a falta de espaço no elenco. Segundo o jornal espanhol Marca, o meia não deve mais vestir a camisa do clube, e sua venda é tratada como uma solução para questões internas.

Com o fim da Copa do Mundo, o Atlético de Madrid iniciou o planejamento para a próxima temporada e passou a definir o futuro de atletas envolvidos na reta final do torneio. Além de Julián Álvarez, que desperta interesse do Barcelona, Thiago Almada também pretende mudar de ares após perder protagonismo e receber poucas oportunidades sob o comando de Diego Simeone.

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Nesse cenário, a tendência é que o ex-jogador do Botafogo deixe o clube espanhol. O destino mais provável é o Rio de Janeiro, onde o Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, aparece como principal interessado.

A possível transferência atende aos interesses das duas partes. O Atlético de Madrid busca arrecadar recursos para investir em reforços, enquanto o Flamengo enxerga em Almada uma oportunidade de qualificar o elenco para a sequência da temporada.

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Lionel Messi abraça Thiago Almada em jogo da Argentina (Foto: Luis Robayo / AFP)

Como está a negociação entre Thiago Almada e Flamengo?

O Flamengo já encaminhou um acordo com o estafe de Thiago Almada. A informação foi publicada inicialmente pelo Coluna do Fla e confirmada pela reportagem do Lance!. Neste momento, a negociação depende exclusivamente da decisão do jogador.

Na disputa pelo meia argentino, o River Plate pretende investir cerca de 20 milhões de euros (R$ 117 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo, por sua vez, está disposto a oferecer 30 milhões de euros (R$ 176,6 milhões) por 100% dos direitos, além de propor um pagamento em menos parcelas, condição considerada favorável pelos envolvidos na negociação.

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Boa relação entre Flamengo e Atlético é trunfo

Outro fator que fortalece a posição do Flamengo é o relacionamento entre os clubes. O Atlético de Madrid detém os direitos de Thiago Almada, e a diretoria rubro-negra acredita que a boa relação institucional pode facilitar um eventual acordo.

Nos últimos anos, Flamengo e Atlético participaram de negociações envolvendo jogadores como Filipe Luís, Samuel Lino e Saúl. Internamente, a avaliação é de que esse histórico, aliado à proposta financeiramente mais vantajosa, pode colocar o clube carioca à frente dos demais concorrentes.

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Definição do futuro do meio-campista

O destino de Thiago Almada passa a ser prioridade após o encerramento do Mundial. No último domingo (19), a Argentina foi derrotada pela Espanha por 1 a 0, na final do torneio, e o meia sequer foi utilizado pelo técnico Lionel Scaloni.

Com a participação da seleção argentina encerrada, a expectativa é de que a situação do jogador seja definida nos próximos dias. Neste momento, o Flamengo aparece como o principal candidato à contratação.

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A partir desta segunda-feira (20), também está aberta a segunda janela de transferências internacionais, período destinado ao registro de atletas vindos do exterior. O prazo para inscrições se encerra em 11 de setembro.

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