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Botafogo anuncia contratação de Gabriel Batista, ex-Flamengo

Revelado no rival carioca, goleiro estava no futebol português

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 13:25
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Gabriel Batista em anúncio oficial do Botafogo
Gabriel Batista foi anunciado oficialmente pelo Botafogo nesta segunda-feira (Foto: Reprodução)

O Botafogo segue se movimentando com agilidade no mercado para encorpar o elenco no segundo semestre. Pouco depois de oficializar a chegada do lateral-esquerdo Paulinho, o Alvinegro confirmou a contratação do goleiro Gabriel Batista. Ex-Santa Clara, de Portugal, o arqueiro assinou um contrato definitivo válido até o fim de 2029, tornando-se o segundo reforço do clube nesta janela de transferências.

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    Gabriel Batista em anúncio oficial do Botafogo
    Gabriel Batista foi anunciado oficialmente pelo Botafogo (Foto: Reprodução)

    A chegada de Gabriel não é novidade nos bastidores. O atleta já vinha trabalhando com o restante do grupo no CT Lonier e integrado à rotina de treinos da comissão técnica. Com a reabertura do mercado, o departamento de futebol corre contra o tempo para registrar a documentação do jogador na CBF. A meta é ter o atleta regularizado e à disposição a tempo do confronto diante do Vitória, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

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    Revelado nas categorias de base do rival Flamengo, Gabriel Batista fez parte do vitorioso grupo rubro-negro que faturou os títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores na temporada de 2019. Após deixar o clube da Gávea no fim de 2021, o goleiro defendeu as cores do Sampaio Corrêa em 2022 antes de iniciar sua trajetória no futebol europeu.

    Gabriel Batista foi campeão Brasileiro com o Flamengo
    Gabriel Batista foi campeão do Brasileirão com o Flamengo em 2020/21 (Foto: Alexandre Vidal / CR Flamengo)

    Em Portugal, vestindo a camisa do Santa Clara, o goleiro viveu uma fase de consolidação e regularidade. Na última temporada pelo clube português, Gabriel foi titular absoluto em 39 partidas, conseguindo terminar 13 jogos sem ser vazado (clean sheets), além de defender duas cobranças de pênalti na Europa.

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    Gabriel Batista chega ao Nilton Santos para elevar o nível de competitividade no setor defensivo do Botafogo na sequência das competições de 2026.

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