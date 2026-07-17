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Jardim cita reforços e liga alerta para lesões no Flamengo: 'Nosso plantel não é grande'

Treinador revelou preocupação com o número de desfalques

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 22:55
Atualizado há 3 minutos
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Leonardo Jardim comanda o Flamengo em 2026
Leonardo Jardim em jogo do Flamengo (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Folhapress)

Apesar da vitória por 4 a 2 sobre o Olimpia, que encerrou a intertemporada do Flamengo com saldo positivo, Leonardo Jardim aproveitou a entrevista coletiva para fazer um alerta. O treinador demonstrou preocupação com o elevado número de jogadores lesionados e admitiu que o clube trabalha para reforçar o elenco antes da sequência da temporada.

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    • Segundo o técnico rubro-negro, o principal problema neste momento é a quantidade de desfalques, sobretudo após a Copa do Mundo. Arrascaeta e Lucas Paquetá já eram baixas por lesões mais graves, mas outros atletas também passaram a preocupar a comissão técnica.

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    "Se não chegar ninguém, vamos ter que trabalhar com os jogadores que estão conosco. O que tem nos preocupado são as lesões, muitos jogadores de fora. Além dos atletas que foram para as seleções e tiveram lesões mais graves, como Arrascaeta e Paquetá, ainda nesta semana verifiquei que o Plata não está nas melhores condições. O Nico De la Cruz teve um problema nas avaliações de força. Temos que ver quanto tempo ele vai ficar fora. O Luiz Araújo eu ainda não sei o que aconteceu com ele."

    Jardim ressaltou que, embora confie no grupo à disposição, considera o elenco curto para enfrentar a sequência de competições com tantos desfalques.

    "Sinceramente, o nosso plantel não é grande. Com as lesões, isso tem nos criado problemas."

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    Leonardo Jardim observa jogo do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

    Jardim comenta busca por reforços e pede a permanência de jogadores no Flamengo

    Diante desse cenário, Jardim confirmou que o Flamengo segue atento ao mercado em busca de reforços, mas também espera manter a base do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

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    "O Flamengo e a sua estrutura estão trabalhando para se reforçar. E esperamos também que não saia ninguém."

    Importância do amistoso contra o Olimpia

    Para Leonardo Jardim, vencer um adversário como o Olimpia é um importante teste pensando na sequência da temporada.

    "Com certeza esse amistoso foi importante em termos de preparação, um adversário com certa agressividade e intensidade, que nos permite desenvolver, além do futebol, o controle emocional. E também enfrentar uma equipe com essas características, vamos enfrentar times com as linhas mais baixas... Na semana passada, falei que era importante a gente ter boas performances e representar bem o Flamengo para os imigrantes que estavam em Portugal. Hoje não temos imigrantes, mas temos flamenguistas que muitas vezes não conseguem ir ao Rio assistir aos jogos. Aqui em Brasília não tem nenhuma equipe na Primeira Divisão, e hoje tiveram a oportunidade de ver o time de coração, encheram o estádio, cantaram. Para nós é muito motivador."

    Veja outras respostas de Jardim após Flamengo x Olimpia

    Lorran como substituto para Paquetá e Arrascaeta

    "Em relação ao Lorran, ele joga em uma posição um pouco diferente, na meia direita para fora. Hoje, nos primeiros 20 minutos, chamei a atenção dele por não desenvolver a função que tínhamos preparado, mas ele melhorou em termos posicionais, mais na fase defensiva. Em termos defensivos, ele conseguiu criar situações e acabou fazendo um gol. É um jogador que está crescendo dentro do nosso plano."

    Estádio cheio em Brasília

    "Na semana passada, eu falei que era importante a gente ter boas performances e representar bem o Flamengo para os imigrantes que estavam em Portugal. Hoje não temos imigrantes, mas temos flamenguistas que muitas vezes não conseguem ir ao Rio assistir aos jogos. Aqui em Brasília não tem nenhuma equipe na Primeira Divisão, e hoje tiveram a oportunidade de ver o time de coração, encheram o estádio, cantaram. Para nós é muito motivador."

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