Gol perdido por Samuel Lino em Flamengo x Olimpia gera revolta: 'Alérgico' Equipes se enfrentam em amistoso nesta sexta-feira

O Flamengo começou atrás do placar o amistoso contra o Olimpia, desta sexta-feira (17), no Mané Garrincha, em Brasília. Apesar disso, antes do gol da equipe paraguaia, o Rubro-Negro teve uma chance clara de gol, desperdiçada por Samuel Lino.

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O lance envolvendo o camisa 16 aconteceu aos três minutos. Na ocasião, o atacante Pedro conseguiu achar um passe perfeito para o companheiro, que o deixou de frente com o goleiro adversário, mas Samuel Lino não conseguiu deslocá-lo.

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A chance perdida pelo atacante gerou revolta por parte dos torcedores do Flamengo, que chamaram a atenção do atleta nas redes sociais. O fato de o Olimpia ter marcado dois minutos depois do lance intensificou as reclamações. Veja abaixo:

O Samuel Lino é alérgico ao gol.



Bom jogador, mas precisa entender que é ATACANTE.



A principal característica de tal função é a bola na rede.



Precisa ter mais fome! — Arthurzinho 🔴⚫️ (@oarthurzinhofc) July 17, 2026

Que não faz leva Samuel lino — Sérgio Luizᶜʳᶠ (@Serg10Luiz) July 17, 2026

Samuel Lino é alérgico a gol — Pablo (@rubronegrobsb) July 11, 2026

Samuel Lino não fez, em seguida o Flamengo toma gol do Olimpia. É aquilo né, quem não faz… — evertonᶜʳᶠ (@evertoncrf5) July 17, 2026

Samuel Lino perdeu aquele gol na cara e o Flamengo levou um, ótimo — dryzinha🍷 (@Dryzinha_a) July 17, 2026

Como sempre,quem nao faz toma



Esse Samuel Lino ruim de finalizacao — Flamengo Nação (@luisnacao1990) July 17, 2026

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