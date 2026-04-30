Boto critica arbitragem em Estudiantes x Flamengo e relata hematomas em jogadores: 'Parece uma guerra'

O empate do Flamengo em 1 a 1 com o Estudiantes (ARG) na noite desta quarta-feira (29), pela fase de grupos da Libertadores, contou com muita reclamação do time brasileiro contra a arbitragem. Após a partida em La Plata, na Argentina, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, criticou a forma como o árbitro Piero Maza, do Chile, conduziou o jogo. O dirigente português chegou a dizer que os jogadores saíram da partida com hematomas.

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- Estamos ali dentro com uma série de jogadores cheios de hematomas. Parece que saíram de uma guerra e não de um jogo de futebol. Agressividade é uma coisa e violência é outra. Os árbitros não sei por que conduzem o jogo de uma forma diferente na Argentina. Há dois lances claramente de expulsão que ele deixa para trás e é impossível jogar assim - iniciou Boto.

Arrascaeta em ação durante Estudiantes x Flamengo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

- Conmebol tem que ver como os árbitros apitam aqui na Argentina. Apitam de uma forma aqui e fora, de outra. Não tem a ver com a outra equipe, fizeram o jogo que a deixaram fazer, sempre apoiada aqui, tem um bom público, uma boa equipe. Nossos árbitros não podem deixar que isso aconteça. Se virem nossa equipe, parece que vieram de uma guerra. É um alerta - completou.

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