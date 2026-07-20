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Europeus enaltecem fase de Samuel Lino no Flamengo: 'Seu lugar'

Jogador teve bons desempenhos nos amistosos pelo clube

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 11:11
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Samuel Lino aponta para o céu comemorando gol contra River Plate
Samuel Lino em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Samuel Lino voltou aos holofotes da imprensa europeia após a boa fase no Flamengo. Em reportagem publicada nesta segunda-feira (20), o jornal espanhol "Diario AS "afirmou que o atacante "encontrou seu lugar" no clube carioca e destacou que a transferência para o Rubro-Negro representou um novo impulso para a carreira do jogador, que recuperou o protagonismo depois de deixar o Atlético de Madrid.

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    Na avaliação do veículo, o brasileiro atravessa um dos melhores momentos da carreira e "está brilhando no Flamengo". O periódico ainda afirma que a saída do Atlético "provou ser um passo à frente em sua carreira", ressaltando o desempenho do atacante desde o retorno ao futebol brasileiro.

    Diario AS vê mudança de cenário para Samuel Lino

    Ao analisar a trajetória do atacante, o jornal relembra que Samuel Lino chegou ao Atlético de Madrid após despontar pelo Gil Vicente e ainda passou por uma temporada de destaque no Valencia antes de integrar o elenco comandado por Simeone.

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    • Segundo a publicação, o treinador enxergava no brasileiro um ponta capaz de desequilibrar no um contra um, com facilidade para atacar espaços e finalizar. Na temporada 2023/24, Lino correspondeu às expectativas ao marcar oito gols e distribuir oito assistências.

    Com o passar do tempo, porém, o atacante perdeu espaço após a reformulação do elenco madrilenho. O Diario AS aponta que a queda de rendimento e a chegada de reforços fizeram o clube negociar o brasileiro com o Flamengo, iniciando um novo capítulo da carreira. Na visão do jornal, a mudança fez bem ao jogador.

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    – Samuel Lino encontrou seu lugar no mundo. Depois de vários meses vestindo a camisa do Flamengo, o atacante brasileiro reencontrou sua melhor forma – escreveu o Diario AS.

    Samuel Lino em amistoso do Flamengo
    Samuel Lino em amistoso do Flamengo contra o River (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    A reportagem também atribui parte da evolução do atacante ao posicionamento adotado no Flamengo. Segundo o veículo espanhol, Filipe Luís encontrou uma nova função para Samuel Lino, utilizando-o como falso nove.

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    Para o AS, trata-se de uma "posição na qual ele melhorou significativamente suas estatísticas ofensivas", refletindo diretamente nos números apresentados pelo atacante ao longo da temporada. O jornal ainda elogia o contexto encontrado pelo brasileiro no clube carioca e ressalta o nível do futebol nacional.

    – O Flamengo é um dos gigantes do futebol sul-americano. O Brasileirão é, de longe, o campeonato mais competitivo do continente – destacou a publicação.

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    Mesmo com o alto nível de exigência, o periódico afirma que Samuel Lino rapidamente voltou a ser decisivo.

    – Há muitos casos de jogadores vindos da Europa que não conseguem brilhar nesse tipo de torneio. Não foi o caso de Lino, que mais uma vez se tornou um jogador decisivo em campo – escreveu.

    Os números reforçam a análise do jornal. Em 2026, o atacante soma 14 assistências, sendo nove em partidas oficiais e cinco em amistosos. Na última sexta-feira, deu três passes para gol na vitória sobre o Olimpia, desempenho citado pelo Diario AS para ilustrar o momento vivido pelo jogador.

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