Flamengo vence o Cusco e encaminha melhor campanha da Libertadores; dê suas notas

O Flamengo venceu o Cusco FC por 3 a 0 nesta terça-feira (26), no Maracanã, em jogo válido pela sexta rodada do Grupo A da Libertadores. Bruno Henrique fez dois, e Paquetá decretou a vitória rubro-negra em cobrança de pênalti.

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Com o resultado, o Mais Querido chega aos 16 pontos e se aproxima de confirmar a melhor campanha da fase de grupos. Somente os argentinos Independiente Rivadavia, no Grupo C, e Rosario Central, no Grupo H, podem igualar a pontuação do Flamengo, mas levam desvantagem no saldo de gols. Ambos entram em campo nesta quarta-feira (27).

Flamengo x Cusco: como foi o jogo?

Primeiro tempo: pressão sem sucesso

A primeira etapa foi de domínio completo do Flamengo. Os donos da casa se postaram no campo adversário e criaram chances — a melhor delas com De la Cruz, tirada em cima da linha pela defesa —, mas não conseguiram abrir o placar. Com erros individuais e oportunidades desperdiçadas, a equipe de Leonardo Jardim foi ao vestiário sob vaias no Maracanã.

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Segundo tempo: Bruno Henrique decide

O Flamengo voltou do intervalo como terminou o primeiro tempo: dominando a posse de bola e empilhando finalizações. Emerson Royal e Pedro desperdiçaram grandes chances, e o placar só foi aberto aos 35 minutos. Bruno Henrique aproveitou sobra de bola e empurrou para o gol vazio. Assim, o caixão do Cusco foi aberto: o camisa 27 marcou mais uma vez aos 39', e Paquetá, de pênalti, fechou a conta aos 44'.

Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo contra o Cusco. pela fase de grupos da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance que decidiu a partida foi o gol de Bruno Henrique para abrir o placar no Maracanã já aos 35 minutos do segundo tempo. Após escanteio curto com Samuel Lino e Plata, a bola ficou em bate-rebate entre os zagueiros do Cusco. Royal ficou com a bola na área e tocou para Paquetá atrás, que chutou na direção do gol. A bola sobrou entre Pedro e Bruno Henrique, e o camisa 27 emourrou para a rede adversária.

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Deu aula 🏅

O craque da partida foi, sem dúvidas, Bruno Henrique. O camisa 27 dois dos três gols da vitória do Flamengo e encaminhou a melhor campanha da Libertadores.

Ficou abaixo 📉

Luiz Araújo pouco fez em campo e saiu vaiado pela torcida do Flamengo aos 15 minutos do segundo tempo.

Ei, juiz! 🔈

Os torcedores do Flamengo ficaram na bronca com a arbitragem após falta de Juan Tévez em Saúl Ñíguez, aos 19 minutos do segundo tempo. O atacante do Cusco fez dura falta no espanhol, com pisão no tornozelo. O árbitro aplicou cartão amarelo, e os rubro-negros cobraram a expulsão do adversário.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x CUSCO FC

6ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Bruno Henrique, aos 35'/2°T (1-0) e 39'/2°T (2-0); Lucas Paquetá, aos 44'/2°T (3-0);

🟨 Cartões amarelos: Soto, Carabajal, Tévez, Diez (CUS);

🏟️ Público: 34.796 presentes;

💰 Renda: R$ 1.999.478,25.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Erick Pulgar), Saúl (Samuel Lino) e De la Cruz (Lucas Paquetá); Luiz Araújo (Pedro), Bruno Henrique e Plata.

CUSCO (Técnico: Alejandro Orfila):

Vidal; Ruidíaz, Fuentes, Gamarra e Zevallos; Soto (Valenzuela), Diez (Ampuero) e Carabajal; Colitto, Nico Silva (Tévez) e Manzaneda (Colman).

👥 ARBITRAGEM

👨‍⚖️ Árbitro: José Javier Burgos (URU);

🚩 Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU);

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU).

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