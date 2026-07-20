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Flamengo receberá R$ 35 milhões com venda de João Gomes para o Aston Villa

Negociação do volante na Inglaterra aciona cláusulas e garante fatia ao Rubro-Negro

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 14:05
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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João Gomes assinando o contrato com o Aston Villa
Revelado nas categorias de base da Gávea, volante renderá mais de R$ 35 milhões aos cofres rubro-negros (Foto: Reprodução / X)

A confirmação da transferência do volante João Gomes para o Aston Villa, selada na manhã desta segunda-feira (20), foi motivo de comemoração não apenas na Inglaterra, mas também nos bastidores do Flamengo. Negociado pelo Wolverhampton em uma operação estimada em 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 261 milhões), o atleta formado no Ninho do Urubu garantirá um aporte financeiro relevante ao caixa rubro-negro.

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    João Gomes, à esquerda, cumprimenta dirigente do Aston Villa, de camisa gelo de manga comprida, durante anúncio
    Após negociação frustrada com o Atlético de Madrid, João Gomes permaneceu na Premier League para defender o Aston Villa (Foto: Reprodução / X)

    Pela transação no futebol inglês, a expectativa é de que o Rubro-Negro fature cerca de R$ 35,2 milhões. O montante é fruto do planejamento contratual feito pela diretoria carioca em negociações anteriores e do período de formação do jogador.

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    Como é calculado o valor destinado ao Flamengo?

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    • A bolada que chegará ao clube da Gávea está dividida em duas frentes financeiras distintas:

    1. Mais-valia / Venda futura (10%): Quando vendeu João Gomes ao Wolverhampton, em 2023, o Flamengo assegurou o direito de receber 10% do valor de uma negociação futura. Com o montante total fixado em R$ 261 milhões, a fatia direta para o clube corresponde a R$ 26,1 milhões.
    2. Mecanismo de Solidariedade da Fifa (3,5%): Como o volante defendeu as cores do Flamengo dos 8 aos 21 anos (de 2009 a 2022), o time carioca tem direito a 3,5% do valor total da transferência por ser o clube formador. Esta cota adiciona mais R$ 9,1 milhões aos cofres.

    Reviravolta na Europa e a corrida pelo volante

    Antes de selar o acordo definitivo com o Aston Villa, o destino de João Gomes quase foi o futebol espanhol. O Wolverhampton já havia acertado os termos com o Atlético de Madrid em uma operação avaliada em 45 milhões de euros (cerca de R$ 292 milhões na cotação da ocasião). Contudo, divergências envolvendo o empresário Jorge Mendes travaram a ida para a Espanha.

    Com o encerramento das tratativas com o clube de Madri, gigantes ingleses como Manchester United e Liverpool chegaram a sondar a situação do meio-campista, mas o Aston Villa acelerou os passos e garantiu a contratação do brasileiro.

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    Trajetória no Flamengo

    Promovido aos profissionais em novembro de 2020, em duelo contra o São Paulo pelo Brasileirão, João Gomes rapidamente caiu nas graças da torcida por sua raça e eficiência na marcação. O meio-campista encerrou sua passagem no futebol brasileiro com 122 partidas disputadas pelo time principal do Flamengo, somando quatro gols marcados e quatro assistências prestadas antes de iniciar sua carreira no futebol europeu.

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