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Flamengo vence Olimpia com golaços e encerra intertemporada invicto

Rubro-Negro saiu atrás, buscou a virada e encerrou a preparação para a retomada da temporada

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 22:05
Atualizado há 44 minutos
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Bruno Henrique comemora gol do Flamengo com Lorran
Bruno Henrique comemora gol do Flamengo com Lorran (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo venceu o Olimpia, do Paraguai, por 4 a 2 na noite desta sexta-feira (17), no último amistoso da intertemporada. No Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Rubro-Negro saiu atrás no placar, mas buscou a virada com gols de Pedro, Lorran, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Os dois últimos, aliás, foram golaços. Com o resultado, a equipe carioca encerrou a preparação para a retomada do calendário do futebol brasileiro com saldo positivo.

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    • Antes do duelo diante do Olimpia, o Flamengo disputou três amistosos em Portugal durante a intertemporada. No país europeu, a equipe comandada por Leonardo Jardim somou duas vitórias e um empate, conquistando o Troféu do Algarve.

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    • Flamengo 2x2 River Plate
    • Flamengo 2x0 Lausanne-Sport
    • Flamengo 2x1 Benfica

    Primeiro tempo: Flamengo sai atrás, vira sobre o Olimpia e amplia com golaço de Bruno Henrique

    Depois de um início instável e de sair atrás no placar, o Flamengo reagiu ainda no primeiro tempo e foi para o intervalo na frente. O Olimpia abriu o marcador aos cinco minutos, após contra-ataque em que Rossi espalmou para o meio da área e Delmás aproveitou o rebote. A resposta rubro-negra veio com Samuel Lino como principal articulador: o atacante deu assistência para Pedro empatar aos 28' e, três minutos depois, serviu Lorran, que arriscou de fora da área e contou com falha do goleiro Olveira para virar o jogo.

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    • Lorran e Evertton Araújo em jogo do Flamengo
    Lorran e Evertton Araújo em jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes)

    Com amplo domínio na reta final da etapa inicial, o Rubro-negro ampliou aos 45', quando Bruno Henrique acertou um belo chute de fora da área, no ângulo, fechando o primeiro tempo em 3 a 1 no Mané Garrincha.

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    Segundo tempo:

    O Flamengo voltou do intervalo mantendo o ritmo intenso e ampliou a vantagem logo aos 14 minutos. Após boa jogada de Samuel Lino pela esquerda, Pedro fez um corta-luz inteligente e Luiz Araújo, que havia acabado de entrar, fez o quarto do Rubro-Negro. Antes disso, o Olimpia havia diminuído com Óscar Cardozo, aos nove minutos, aproveitando uma falha de Johnny dentro da área. Pouco depois de balançar as redes, porém, Luiz Araújo precisou ser substituído por conta de dores.

    O Rubro-Negro teve outras chances para ampliar o marcador, mas não aproveitou. O mesmo aconteceu com o Olimpia, que parou no goleiro Andrew, que entrou no decorrer da partida.

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    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    O Lance Capital foi o segundo gol do Flamengo, que carimbou a virada, com Lorran.

    Deu aula 🏅

    Quem Deu Aula foi Samuel Lino. O atacante deu três assistências, sendo fundamental na vitória. Ele é um dos grandes destaques do Flamengo nesta intertemporada.

    Próximo jogo do Flamengo

    O primeiro jogo do Flamengo no retorno do calendário do futebol brasileiro será contra a Chapecoense, no dia 22 de julho, pelo Brasileirão. A partida será em Chapecó.

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    Tudo sobre o jogo entre Flamengo x Olimpia

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Flamengo 🆚 Olimpia
    🏆 Amistoso internacional
    📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho, às 20h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)
    🥅 Gols: Delmas, 3'/1°T (0-1), Pedro, 28'/1°T (1-1), Lorran, 31'/1°T (2-1), Bruno Henrique, 45'/1°T (3-1), Óscar Cardozo, 09'/2°T (3-2), Luiz Araújo, 14'/2°T (4-2)
    🟨 Cartões amarelos: Vitão (FLA)
    🟥 Cartão Vermelho

    ⚽ ESCALAÇÕES

    🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
    Rossi (Andrew), Varela (Royal), João Victor, Vitão e Johnny (Ayrton Lucas); Pulgar (Jorginho), Evertton Araújo (Rayan Lucas) e Lino (Joshua); Lorran (Luiz Araújo/Saúl), Bruno Henrique (Cebolinha) e Pedro (Wallace Yan).

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    ⚫⚪ Olimpia (Técnico: Pablo Sanchez)
    Gastón Olveira; Cáceres, Juan Vera, Gamarra (Bentaberry) e Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro (Alan Franco), Sánchez (Quintana) e Eduardo Delmás; Fernando Cardozo (Alfonso), Braian Romero (Sandoval) e Romeo Benítez.

    🟨 Arbitragem

    🕴️ Arbitragem: Marcello Rudá Neves Ramos da Costa (DF)
    🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Lehi Souza Silva (DF)
    📺 VAR: Rafael Martins Diniz (DF).

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