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Luiz Araújo sente joelho, é substituído em amistoso do Flamengo e preocupa

Jogador recebeu pancada um minuto após marcar gol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 22:12
Atualizado há 1 minutos
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Luiz Araujo recebendo gelo no joelho
Atacante do Flamengo com gelo no joelho. (Imagem: Reprodução / FlamengoTV)

O Flamengo venceu o Olimpia, do Paraguai, por 4 a 2 no amistoso realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O time começou a partida com jogadores que formaram a base da equipe na intertemporada europeia, quando o Rubro-Negro enfrentou o River Plate e o Benfica em Portugal. Um dos atacantes que entraram no segundo tempo foi Luiz Araújo, que marcou um dos gols. Minutos após pôr a bola na rede, o jogador recebeu uma entrada no joelho e precisou ser substituído com muitas dores.

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    Luiz Araújo caído recebendo atendimento no joelho
    Luiz Araújo, atacante do Flamengo, recebe atendimento no campo. (Imagem: Reprodução / FlamengoTV)

    O lance da chegada mais dura aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo. Quando tentava desafogar a bola da área para afastar o perigo, o time rubro-negro saiu jogando na entrada da área. Luiz Araújo recebeu e conduziu rumo ao campo adversário, mas recebeu uma pancada na parte externa do joelho e precisou receber atendimento.

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    O camisa 7 do Flamengo demorou para se levantar e até tentou continuar no jogo, mas pediu substituição e chegou até a desistir de brigar pela posse de bola em um lance que, posteriormente, gerou ataque e chance de gol para o Olimpia.

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    • O jogador saiu mancando bastante e foi substituído por Saúl. Após a substituição, Bruno Henrique, que já havia sido substituído, foi reclamar com a comissão técnica adversária para cobrar as fortes chegadas do time paraguaio, que acarretaram na lesão de Luiz Araújo.

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    O jogador aplicou gelo no local da lesão no mesmo instante em que foi substituído. Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro, Lorran, Bruno Henrique e Luíz Araujo. O Rubro-Negro deve retornar aos gramados para o confronto diante da Chapecoense, lanterna do Brasileirão, na quarta-feira (22), em Chapecó, pela 18ª rodada do campeonato.

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