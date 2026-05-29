O sorteio das oitavas de final da Libertadores não definiu apenas um confronto entre gigantes do futebol brasileiro. Ao colocar Flamengo e Cruzeiro frente a frente, a Conmebol garantiu um enredo digno de drama: o reencontro de Leonardo Jardim com o passado mineiro e o retorno de Gerson ao Maracanã para encarar o clube onde é ídolo, mas hoje vive uma batalha judicial.

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O clima entre o Gerson e o Flamengo atingiu o ponto de ebulição. Se antes a relação era de amor, hoje o cenário é de guerra jurídica. O Flamengo cobra R$ 42,7 milhões de Gerson por uma suposta quebra de contrato na transferência para o Zenit. No último duelo pelo Brasileirão, o nível de tensão foi tamanho que um oficial de justiça notificou o atleta no hotel da delegação celeste.

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Pelo lado técnico, o reencontro de Leonardo Jardim com o Cruzeiro também promete faíscas, ao menos nas arquibancadas. No último confronto, a torcida da raposa distribuiu seis mil notas falsas com o rosto do treinador e os dizeres "100 vergonha" e "mercenário", em protesto por sua saída para o Rio de Janeiro.

Torcedores antes de Flamengo x Cruzeiro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

No entanto, o clima nos bastidores é o oposto. Jardim mantém uma amizade estreita com Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, que chegou a visitar a cabine do técnico português antes do jogo pelo Brasileiro. Jardim, contudo, separa a amizade do trabalho:

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— Tenho lá boas amizades, mas dentro de campo eu sou 200% Flamengo. O objetivo é ser o mais competitivo possível — declarou o treinador.

No único encontro entre eles em 2026, o Flamengo de Jardim venceu o Cruzeiro de Gerson por 2 a 0. Agora, a balança será testada em 180 minutos. Com o Flamengo decidindo no Maracanã por ter a melhor campanha, o componente psicológico desses reencontros pode ser o fator determinante para quem avança rumo ao tri ou rumo ao penta do maior torneio do continente.

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