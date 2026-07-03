Corinthians tem oito jogadores livres para assinar pré-contrato; veja a lista
Clube tem nomes experientes com permanência ainda em aberto
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Com a chegada do mês de julho, o Corinthians conta com oito atletas no elenco, incluindo Memphis Depay, que podem assinar pré-contrato com outras equipes. Com exceção do camisa 10, os demais nomes não são titulares absolutos da equipe.
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A lista conta com jogadores que são bastante utilizados pelo técnico Fernando Diniz, como André Ramalho, Jesse Lingard e Zakaria Labyad.
O caso de Memphis Depay, no entanto, é o mais delicado. O holandês tem o contrato mais próximo do fim entre os principais nomes do elenco corintiano, com vínculo válido até 31 de julho de 2026. Teoricamente, o jogador pode aguardar o término do contrato e não precisa, necessariamente, assinar um pré-contrato.
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O Corinthians deseja manter Memphis no elenco, mas reconhece que a permanência do jogador depende de fatores que vão além das quatro linhas. Internamente, o clube entende que há alinhamento com a vontade do atleta de seguir no Parque São Jorge e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação contratual.
O plano passa por três frentes: o alinhamento de interesses entre as partes, a readequação contratual, com a possibilidade de o jogador abrir mão de parte dos vencimentos, e a captação de parceiros financeiros dispostos a arcar com uma parcela dos custos do acordo.
Com o término da Copa do Mundo para a Holanda, a expectativa é que o caso ganhe novos capítulos nos próximos dias.
Veja abaixo o momento dos jogadores do Corinthians e o tempo de contrato
André Carrillo - meio-campista - 31/12/2026
André Carrillo vem alternando entre os titulares e reservas da equipe comandada por Fernando Diniz, deixando de ter o status de titular absoluto. Recentemente, o atacante Paolo Guerrero revelou que o meia pode defender o Alianza Lima, do Peru, no futuro.
— Eu acho que o Renato (Tapia) e o André (Carrillo), dos que estão fora do país hoje, são os que estão mais próximos de chegar ao Alianza Lima. Acho que, pelas raízes deles e pelo sangue que corre em suas veias, branco e azul, seria lindo vê-los aqui no Alianza — disse Guerrero em entrevista ao L1Max, do Peru.
Números pelo Corinthians:
- 96 jogos (59 titular)
- 5076 minutos jogados (52 mins por jogo)
- 3 gols
- 5 assistências
- 634 mins p/ participar de gol
- 28 finalizações (7 no gol) no total
- 0.3 finalizações por jogo
- 9.3 finalizações p/ marcar gol
- 13 grandes chances criadas
- 0.6 passe decisivo por jogo
- 0.6 dribles certos (62% de acerto) por jogo
- 90% acerto no passe
- 76% acerto no passe longo
- 2.6 bolas recuperadas por jogo
- 1.2 desarmes por jogo
- Nota Sofascore 6.88
Fabrizio Angileri - Lateral - 31/12/2026
Angileri chegou ao Corinthians em fevereiro do ano passado e intercalou entre os titulares, inclusive atuando como zagueiro em algumas partidas. No início deste ano, a negociação para renovação de contrato demorou a avançar e se estendeu por mais de um mês.
O Lance! apurou que Angileri chegou a receber consultas de outros clubes, como o Internacional, mas as conversas não evoluíram.
Revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, Angileri atuou pelo River Plate antes de se transferir para o Getafe, clube que defendeu entre 2022 e 2025, até rescindir seu contrato para reforçar o Coringão.
Nesta temporada, Fabrizio Angileri não foi titular e atuou como reserva imediato de Matheus Bidu, principalmente após a lesão do lateral Hugo Faria.
Números pelo Corinthians:
- 51 jogos (32 titular)
- 2 assistências
- 11 finalizações (1 no gol) no total
- 1 grande chance criada
- 0.5 passe decisivo por jogo
- 0.5 dribles certos (55% de acerto) por jogo
- 84% acerto no passe
- 51% acerto no passe longo
- 2.2 bolas recuperadas por jogo
- 1.4 desarmes por jogo
- 0.6 interceptações por jogo
- 54% eficiência nos duelos
- Nota Sofascore 6.90
Jesse Lingard - meio-atacante - 31/12/2026
Anunciado no dia 6 de março, Lingard precisou de tempo para encontrar sua melhor forma física. Nas primeiras partidas, começou entre os reservas, mas, com o passar do tempo, assumiu a titularidade, especialmente na vaga de Memphis Depay, que estava lesionado.
Números pelo Corinthians:
- 17 jogos (9 titular)
- 763 minutos jogados (44 mins por jogo)
- 2 gols
- 1 assistência
- 254 mins p/ participar de gol
- 8 finalizações (4 no gol) no total
- 0.5 finalizações por jogo
- 4.0 finalizações p/ marcar gol
- 1 grande chance criada
- 0.4 passe decisivo por jogo
- 0.2 dribles certos (30% de acerto) por jogo
- 84% acerto no passe
- 50% acerto no passe longo
- 1.5 bolas recuperadas por jogo
- 0.5 desarmes por jogo
- Nota Sofascore 6.73
Zakaria Labyad - meio-campista - 31/12/2026
Zakaria Labyad chegou ao Corinthians sob desconfiança, principalmente após o técnico Dorival Júnior, então treinador do clube, afirmar que não havia pedido a contratação do jogador. Apesar de ter apenas um jogo como titular, o marroquino conseguiu se destacar nas partidas em que entrou ao longo do jogo. Foram dele os gols da vitória diante do Atlético-MG e do empate contra o Peñarol, fora de casa, pela Libertadores.
Nas últimas partidas, ganhou espaço com o técnico Fernando Diniz e passou a ser uma espécie de "12º" jogador do elenco.
— Foi um mérito coletivo, além, logicamente, da qualidade individual do Zakaria na finalização, do Matheuzinho no cruzamento. Eu conhecia pouco, mas fui conhecendo ele nos treinamentos e jogos. Nessa loucura de calendário, muitos jogos, no primeiro momento resolvi modificar pouco a equipe. Ele estava com a minutagem baixa por dois motivos, o principal porque tinha pouco conhecimento do que ele era capaz de fazer. Conforme os jogos foram acontecendo, fui me inteirando da capacidade dele. Tem volume técnico e é um grande profissional. Foi mérito — disse Fernando Diniz após a vitória contra o Atlético-MG.
Números pelo Corinthians:
- 14 jogos (1 titular)
- 280 minutos jogados (20 mins por jogo)
- 2 gols
- 1 assistência
- 93 mins p/ participar de gol
- 10 finalizações (4 no gol) no total
- 0.7 finalizações por jogo
- 5.0 finalizações p/ marcar gol
- 3 grandes chances criadas
- 0.9 passe decisivo por jogo
- 0.2 dribles certos (75% de acerto) por jogo
- 83% acerto no passe
- 20% acerto no passe longo
- 0.6 bolas recuperadas por jogo
- 0.2 desarmes por jogo
- Nota Sofascore 6.69
André Ramalho - zagueiro - 31/12/2026
O zagueiro André Ramalho foi titular por um longo período no Corinthians, inclusive nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2025. Neste ano, perdeu espaço para Gabriel Paulista, contratado recentemente e que assumiu a titularidade da posição.
Ramalho chegou ao clube após passagem pelo PSV, da Holanda. O defensor também teve uma passagem por empréstimo no Mainz, da Alemanha, antes de retornar ao Red Bull Salzburg, onde se consolidou como ídolo a partir de 2018. Ao todo, venceu seis campeonatos e cinco Copas da Áustria pelo clube.
Em 2021, foi contratado pelo PSV, onde se firmou como um dos líderes da equipe e acumulou mais títulos: um Campeonato Holandês e duas Copas da Holanda. Ramalho permaneceu em Eindhoven até o fim do contrato.
Números pelo Corinthians:
- 88 jogos (78 titular)
- 2 gols
- 1 assistência
- 45 finalizações (14 no gol) no total
- 0.5 finalizações por jogo
- 90% acerto no passe
- 60% acerto no passe longo
- 3.1 bolas recuperadas por jogo
- 1.1 desarmes por jogo
- 1.0 interceptações por jogo
- 4.4 cortes por jogo
- 57% eficiência nos duelos
- Nota Sofascore 7.09
Vitinho - atacante - 31/12/2026
O atacante Vitinho foi anunciado no meio do ano passado, mas nunca conseguiu assumir a titularidade, nem com Dorival Júnior e tampouco com Fernando Diniz. O atleta, que estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, chega ao Timão sem custos, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026.
Revelado pelo Botafogo, o atacante passou pelo CSKA Moscou, da Rússia, Internacional, Flamengo, Al-Shabab e Al-Ettifaq, ambos da Arábia Saudita. Vitinho conquistou duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), duas Supercopas Rei (2020 e 2021), uma Liga Russa (2013/2014) e duas Supertaças Russas (2014 e 2018).
Números pelo Corinthians:
- 38 jogos (13 titular)
- 1 gol
- 4 assistências
- 310 mins p/ participar de gol
- 46 finalizações (13 no gol) no total
- 1.2 finalizações por jogo
- 3 grandes chances criadas
- 0.9 passe decisivo por jogo
- 0.8 dribles certos (48% de acerto) por jogo
- 47% eficiência nos duelos
- 0.6 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.88
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Hugo Faria - lateral - 31/12/2026
Hugo vem se recuperando de uma grave lesão. O lateral sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante o Campeonato Paulista deste ano. No Corinthians, nunca foi unanimidade, principalmente após a ascensão de Matheus Bidu, que passou a ocupar a titularidade da posição.
Nascido em Arapiraca, Alagoas, Hugo atuou nas categorias de base do CRB e iniciou a carreira profissional no Jaciobá, também de Alagoas. Em seguida, transferiu-se para o ABC, do Rio Grande do Norte, e retornou ao CRB em 2020. Após se destacar, foi contratado pelo Goiás, em 2021, seu último clube antes de chegar ao Corinthians.
O jogador desembarcou no Corinthians em janeiro de 2024. O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos do lateral sem custos de transferência, enquanto os outros 20% permaneceram com o próprio atleta. A multa rescisória está fixada em R$ 100 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para transferências internacionais.
Números pelo Corinthians:
- 74 jogos (61 titular)
- 6 assistências
- 28 finalizações (6 no gol) no total
- 0.4 finalizações por jogo
- 5 grandes chances criadas
- 0.6 passe decisivo por jogo
- 80% acerto no passe
- 36% acerto no passe longo
- 3.0 bolas recuperadas por jogo
- 1.8 desarmes por jogo
- 1.0 interceptações por jogo
- 54% eficiência nos duelos
- Nota Sofascore 6.86
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