logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Corinthians tem oito jogadores livres para assinar pré-contrato; veja a lista

Clube tem nomes experientes com permanência ainda em aberto

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
03/07/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Elenco do Corinthians durante treinamento
Corinthians tem oito jogadores aptos a assinar pré-contrato com outras equipes (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Carregando conteúdo exclusivo...

Com a chegada do mês de julho, o Corinthians conta com oito atletas no elenco, incluindo Memphis Depay, que podem assinar pré-contrato com outras equipes. Com exceção do camisa 10, os demais nomes não são titulares absolutos da equipe.

continua após a publicidade
  • Paulo Victor Gomes ao lado dos profissionais do Corinthians

    Corinthians recebe visita do técnico da Seleção Brasileira de base

    Corinthians
    Há 14 horas
  • Rafael Bilu comemora gol pelo Corinthians

    Lembra dele? Ex-Corinthians e Cruzeiro é anunciado por novo clube e busca recomeço

    Corinthians
    Há 16 horas
  • Diretoria do Corinthians durante treinamento

    Amistoso, lesões e renovação com Memphis: o plano do Corinthians pós-Copa

    Corinthians
    Há 15 horas

    • ➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

    A lista conta com jogadores que são bastante utilizados pelo técnico Fernando Diniz, como André Ramalho, Jesse Lingard e Zakaria Labyad.

    O caso de Memphis Depay, no entanto, é o mais delicado. O holandês tem o contrato mais próximo do fim entre os principais nomes do elenco corintiano, com vínculo válido até 31 de julho de 2026. Teoricamente, o jogador pode aguardar o término do contrato e não precisa, necessariamente, assinar um pré-contrato.

    ➡️Corinthians acerta com ex-preparador físico do Palmeiras para a base

  • Derrota de 4x1 para a Argentina foi o pior resultado do Brasil em eliminatórias (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

    Lúcio de Castro: quando Brasil e Argentina inventaram a beleza do futebol

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas
  • Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo

    Lionel Scaloni chega a 100 jogos como um dos maiores técnicos da Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas
  • Matheus Cunha e Vini Jr brincam durante atividade da Seleção na academia

    Atacantes assumem protagonismo e Brasil aumenta média de gols na Copa

    Seleção Brasileira
    Há 6 horas

    • O Corinthians deseja manter Memphis no elenco, mas reconhece que a permanência do jogador depende de fatores que vão além das quatro linhas. Internamente, o clube entende que há alinhamento com a vontade do atleta de seguir no Parque São Jorge e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação contratual.

    continua após a publicidade

    O plano passa por três frentes: o alinhamento de interesses entre as partes, a readequação contratual, com a possibilidade de o jogador abrir mão de parte dos vencimentos, e a captação de parceiros financeiros dispostos a arcar com uma parcela dos custos do acordo.

    Com o término da Copa do Mundo para a Holanda, a expectativa é que o caso ganhe novos capítulos nos próximos dias.

    Diretoria do Corinthians durante treinamento
    Julio Cesar, supervisor de futebol; Osmar Stábile, presidente; e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

    Veja abaixo o momento dos jogadores do Corinthians e o tempo de contrato

    André Carrillo - meio-campista - 31/12/2026

    André Carrillo vem alternando entre os titulares e reservas da equipe comandada por Fernando Diniz, deixando de ter o status de titular absoluto. Recentemente, o atacante Paolo Guerrero revelou que o meia pode defender o Alianza Lima, do Peru, no futuro

    continua após a publicidade

    — Eu acho que o Renato (Tapia) e o André (Carrillo), dos que estão fora do país hoje, são os que estão mais próximos de chegar ao Alianza Lima. Acho que, pelas raízes deles e pelo sangue que corre em suas veias, branco e azul, seria lindo vê-los aqui no Alianza — disse Guerrero em entrevista ao L1Max, do Peru.

    Números pelo Corinthians:

    1. 96 jogos (59 titular)
    2. 5076 minutos jogados (52 mins por jogo)
    3. 3 gols
    4. 5 assistências
    5. 634 mins p/ participar de gol
    6. 28 finalizações (7 no gol) no total
    7. 0.3 finalizações por jogo
    8. 9.3 finalizações p/ marcar gol
    9. 13 grandes chances criadas
    10. 0.6 passe decisivo por jogo
    11. 0.6 dribles certos (62% de acerto) por jogo
    12. 90% acerto no passe
    13. 76% acerto no passe longo
    14. 2.6 bolas recuperadas por jogo
    15. 1.2 desarmes por jogo
    16. Nota Sofascore 6.88

    Fabrizio Angileri - Lateral - 31/12/2026

    Angileri chegou ao Corinthians em fevereiro do ano passado e intercalou entre os titulares, inclusive atuando como zagueiro em algumas partidas. No início deste ano, a negociação para renovação de contrato demorou a avançar e se estendeu por mais de um mês.

    O Lance! apurou que Angileri chegou a receber consultas de outros clubes, como o Internacional, mas as conversas não evoluíram.

    Revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, Angileri atuou pelo River Plate antes de se transferir para o Getafe, clube que defendeu entre 2022 e 2025, até rescindir seu contrato para reforçar o Coringão.

    Nesta temporada, Fabrizio Angileri não foi titular e atuou como reserva imediato de Matheus Bidu, principalmente após a lesão do lateral Hugo Faria.

    Números pelo Corinthians:

    1. 51 jogos (32 titular)
    2. 2 assistências
    3. 11 finalizações (1 no gol) no total
    4. 1 grande chance criada
    5. 0.5 passe decisivo por jogo
    6. 0.5 dribles certos (55% de acerto) por jogo
    7. 84% acerto no passe
    8. 51% acerto no passe longo
    9. 2.2 bolas recuperadas por jogo
    10. 1.4 desarmes por jogo
    11. 0.6 interceptações por jogo
    12. 54% eficiência nos duelos
    13. Nota Sofascore 6.90

    Jesse Lingard - meio-atacante - 31/12/2026

    Anunciado no dia 6 de março, Lingard precisou de tempo para encontrar sua melhor forma física. Nas primeiras partidas, começou entre os reservas, mas, com o passar do tempo, assumiu a titularidade, especialmente na vaga de Memphis Depay, que estava lesionado.

    Números pelo Corinthians:

    1. 17 jogos (9 titular)
    2. 763 minutos jogados (44 mins por jogo)
    3. 2 gols
    4. 1 assistência
    5. 254 mins p/ participar de gol
    6. 8 finalizações (4 no gol) no total
    7. 0.5 finalizações por jogo
    8. 4.0 finalizações p/ marcar gol
    9. 1 grande chance criada
    10. 0.4 passe decisivo por jogo
    11. 0.2 dribles certos (30% de acerto) por jogo
    12. 84% acerto no passe
    13. 50% acerto no passe longo
    14. 1.5 bolas recuperadas por jogo
    15. 0.5 desarmes por jogo
    16. Nota Sofascore 6.73

    Zakaria Labyad - meio-campista - 31/12/2026

    Zakaria Labyad chegou ao Corinthians sob desconfiança, principalmente após o técnico Dorival Júnior, então treinador do clube, afirmar que não havia pedido a contratação do jogador. Apesar de ter apenas um jogo como titular, o marroquino conseguiu se destacar nas partidas em que entrou ao longo do jogo. Foram dele os gols da vitória diante do Atlético-MG e do empate contra o Peñarol, fora de casa, pela Libertadores.

    Nas últimas partidas, ganhou espaço com o técnico Fernando Diniz e passou a ser uma espécie de "12º" jogador do elenco.

    — Foi um mérito coletivo, além, logicamente, da qualidade individual do Zakaria na finalização, do Matheuzinho no cruzamento. Eu conhecia pouco, mas fui conhecendo ele nos treinamentos e jogos. Nessa loucura de calendário, muitos jogos, no primeiro momento resolvi modificar pouco a equipe. Ele estava com a minutagem baixa por dois motivos, o principal porque tinha pouco conhecimento do que ele era capaz de fazer. Conforme os jogos foram acontecendo, fui me inteirando da capacidade dele. Tem volume técnico e é um grande profissional. Foi mérito — disse Fernando Diniz após a vitória contra o Atlético-MG.

    Números pelo Corinthians:

    1. 14 jogos (1 titular)
    2. 280 minutos jogados (20 mins por jogo)
    3. 2 gols
    4. 1 assistência
    5. 93 mins p/ participar de gol
    6. 10 finalizações (4 no gol) no total
    7. 0.7 finalizações por jogo
    8. 5.0 finalizações p/ marcar gol
    9. 3 grandes chances criadas
    10. 0.9 passe decisivo por jogo
    11. 0.2 dribles certos (75% de acerto) por jogo
    12. 83% acerto no passe
    13. 20% acerto no passe longo
    14. 0.6 bolas recuperadas por jogo
    15. 0.2 desarmes por jogo
    16. Nota Sofascore 6.69

    André Ramalho - zagueiro - 31/12/2026

    O zagueiro André Ramalho foi titular por um longo período no Corinthians, inclusive nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2025. Neste ano, perdeu espaço para Gabriel Paulista, contratado recentemente e que assumiu a titularidade da posição.

    Ramalho chegou ao clube após passagem pelo PSV, da Holanda. O defensor também teve uma passagem por empréstimo no Mainz, da Alemanha, antes de retornar ao Red Bull Salzburg, onde se consolidou como ídolo a partir de 2018. Ao todo, venceu seis campeonatos e cinco Copas da Áustria pelo clube.

    Em 2021, foi contratado pelo PSV, onde se firmou como um dos líderes da equipe e acumulou mais títulos: um Campeonato Holandês e duas Copas da Holanda. Ramalho permaneceu em Eindhoven até o fim do contrato.

    Números pelo Corinthians:

    1. 88 jogos (78 titular)
    2. 2 gols
    3. 1 assistência
    4. 45 finalizações (14 no gol) no total
    5. 0.5 finalizações por jogo
    6. 90% acerto no passe
    7. 60% acerto no passe longo
    8. 3.1 bolas recuperadas por jogo
    9. 1.1 desarmes por jogo
    10. 1.0 interceptações por jogo
    11. 4.4 cortes por jogo
    12. 57% eficiência nos duelos
    13. Nota Sofascore 7.09
    André Ramalho cabecei bola durante treino no Corinthians
    Contrato de André Ramalho no Corinthians está próximo do fim (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

    Vitinho - atacante - 31/12/2026

    O atacante Vitinho foi anunciado no meio do ano passado, mas nunca conseguiu assumir a titularidade, nem com Dorival Júnior e tampouco com Fernando Diniz. O atleta, que estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, chega ao Timão sem custos, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026.

    Revelado pelo Botafogo, o atacante passou pelo CSKA Moscou, da Rússia, Internacional, Flamengo, Al-Shabab e Al-Ettifaq, ambos da Arábia Saudita. Vitinho conquistou duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), duas Supercopas Rei (2020 e 2021), uma Liga Russa (2013/2014) e duas Supertaças Russas (2014 e 2018).

    Números pelo Corinthians:

    1. 38 jogos (13 titular)
    2. 1 gol
    3. 4 assistências
    4. 310 mins p/ participar de gol
    5. 46 finalizações (13 no gol) no total
    6. 1.2 finalizações por jogo
    7. 3 grandes chances criadas
    8. 0.9 passe decisivo por jogo
    9. 0.8 dribles certos (48% de acerto) por jogo
    10. 47% eficiência nos duelos
    11. 0.6 faltas sofridas por jogo
    12. Nota Sofascore 6.88

    ➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

    Hugo Faria - lateral - 31/12/2026

    Hugo vem se recuperando de uma grave lesão. O lateral sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante o Campeonato Paulista deste ano. No Corinthians, nunca foi unanimidade, principalmente após a ascensão de Matheus Bidu, que passou a ocupar a titularidade da posição.

    Nascido em Arapiraca, Alagoas, Hugo atuou nas categorias de base do CRB e iniciou a carreira profissional no Jaciobá, também de Alagoas. Em seguida, transferiu-se para o ABC, do Rio Grande do Norte, e retornou ao CRB em 2020. Após se destacar, foi contratado pelo Goiás, em 2021, seu último clube antes de chegar ao Corinthians.

    O jogador desembarcou no Corinthians em janeiro de 2024. O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos do lateral sem custos de transferência, enquanto os outros 20% permaneceram com o próprio atleta. A multa rescisória está fixada em R$ 100 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para transferências internacionais.

    Números pelo Corinthians:

    1. 74 jogos (61 titular)
    2. 6 assistências
    3. 28 finalizações (6 no gol) no total
    4. 0.4 finalizações por jogo
    5. 5 grandes chances criadas
    6. 0.6 passe decisivo por jogo
    7. 80% acerto no passe
    8. 36% acerto no passe longo
    9. 3.0 bolas recuperadas por jogo
    10. 1.8 desarmes por jogo
    11. 1.0 interceptações por jogo
    12. 54% eficiência nos duelos
    13. Nota Sofascore 6.86

    🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Paulo Victor Gomes ao lado dos profissionais do Corinthians

    Corinthians

    Corinthians recebe visita do técnico da Seleção Brasileira de base

    Há 15 horas
    Fernando Diniz olhando para frente durante treino

    Corinthians

    Diniz comanda treino técnico com finalizações e posse de bola no Corinthians

    Há 15 horas
    Rafael Bilu comemora gol pelo Corinthians

    Corinthians

    Lembra dele? Ex-Corinthians e Cruzeiro é anunciado por novo clube e busca recomeço

    Há 17 horas
    Diretoria do Corinthians durante treinamento

    Corinthians

    Amistoso, lesões e renovação com Memphis: o plano do Corinthians pós-Copa

    Há 17 horas
    Leonardo ao lado dos jogadores do Palmeiras

    Corinthians

    Corinthians acerta com ex-preparador físico do Palmeiras para a base

    Há 20 horas
    Limpeza na Neo Química Arena. (Rick Rayson / Neo Química Arena)

    Corinthians

    Corinthians começa limpeza da Neo Química Arena e prevê conclusão em 90 dias

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Vitinho fez bom jogo diante do Botafogo (Foto: Alan Alencar/Zimel Press/Gazeta Press)

    Vitinho e Hugo avançam na recuperação durante intertemporada do Corinthians

    Craque do Corinthians critica horário de jogo da Copa do Brasil: 'Parabéns aos envolvidos'

    Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Matheus Donelli faz defesa em jogo contra o Atlético-GO

    Corinthians renova empréstimo de goleiro ao Shabab Al Ahli

    Felipe Augusto aponta para o escudo do novo clube

    Corinthians lucra quantia milionária com venda de Felipe Augusto ao Zenit; veja cifras

    Memphis Depay, do Corinthians, na eliminação da Holanda

    Decisão de técnico da Holanda sobre Memphis Depay repercute: 'Não dá'

    Flâmula do Corinthians nas mãos de um atleta

    Corinthians anuncia contratação de preparador físico ex-Vasco

    Dante olhando para bola durante jogo pelo Corinthians

    Corinthians acerta saída de atacante da base para clube da Europa

    Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Torcida do Corinthians manda recado após classificação do Brasil: 'Salvou'

    Jogadores do Corinthians em momentos nos jogos

    Enquete Lance!: torcida do Corinthians escolhe destaque entre reforços

    Fernando Diniz olhando para a bola durante treino no Corinthians

    Treino: Diniz comanda atividade em campo reduzido no Corinthians

    Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda

    Contra Marrocos, Memphis pode superar Zagallo em Copas do Mundo; entenda

    Memphis Depay olhando para frente em jogo pela Holanda

    Veja quanto o Corinthians já faturou com Memphis na Copa do Mundo