Douglas Souza deixa Seleção e desfalca Brasil na VNL
Ponteiro solicitou afastamento por duas semanas por motivos pessoais
O ponteiro da Seleção Brasileira masculina de vôlei, Douglas Souza, pediu liberação das atividades da equipe por duas semanas para resolver assuntos pessoais. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) nesta quinta-feira (2), mas o comunicado foi retirado do ar pouco depois.
Com o afastamento, Douglas não disputará a terceira semana da Liga das Nações (VNL) e também deve ficar fora da fase final da competição, caso o Brasil confirme a classificação.
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Afastamento ocorre após retorno à Seleção
Douglas Souza voltou a defender a Seleção Brasileira nesta temporada, quatro anos após anunciar sua aposentadoria da equipe nacional. Em março, o LANCE! confirmou que o ponteiro havia retomado o objetivo de vestir a camisa do Brasil e trabalhava para reconquistar seu espaço sob o comando de Bernardinho. Agora, o pedido de licença por duas semanas interrompe esse processo de retorno e pode comprometer sua sequência na equipe, especialmente às vésperas da fase decisiva da Liga das Nações.
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Por que Douglas Souza havia se aposentado?
Campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, Douglas anunciou sua aposentadoria da Seleção em 2022, após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na época, explicou que a decisão foi motivada pelo desgaste da rotina intensa de treinamentos e pela necessidade de cuidar da saúde mental.
Antes dos Jogos de Paris 2024, o ponteiro chegou a receber um convite de Bernardinho para retornar à equipe, mas optou por manter a decisão de permanecer afastado.
Além do ouro olímpico, Douglas foi um dos destaques da campanha brasileira no Mundial de 2018, quando a Seleção conquistou a medalha de prata. Caso o Brasil tivesse vencido a decisão, o ponteiro era apontado como forte candidato ao prêmio de MVP da competição.
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Próximos jogos da Seleção Masculina na VNL
- França x Brasil – quarta-feira (15), às 18h;
- Estados Unidos x Brasil – quinta-feira (16), às 22h;
- Brasil x Polônia – sexta-feira (17), às 22h;
- China x Brasil – domingo (19), às 14h.
Horários de Brasília.
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