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Douglas Souza deixa Seleção e desfalca Brasil na VNL

Ponteiro solicitou afastamento por duas semanas por motivos pessoais

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 14:53
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Douglas Souza em atuação na VNL masculina contra a Sérvia (Foto: Volleyball World)
Douglas Souza em atuação na VNL masculina contra a Sérvia (Foto: Volleyball World)

O ponteiro da Seleção Brasileira masculina de vôlei, Douglas Souza, pediu liberação das atividades da equipe por duas semanas para resolver assuntos pessoais. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) nesta quinta-feira (2), mas o comunicado foi retirado do ar pouco depois.

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    • Com o afastamento, Douglas não disputará a terceira semana da Liga das Nações (VNL) e também deve ficar fora da fase final da competição, caso o Brasil confirme a classificação.

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    Afastamento ocorre após retorno à Seleção

    Douglas Souza voltou a defender a Seleção Brasileira nesta temporada, quatro anos após anunciar sua aposentadoria da equipe nacional. Em março, o LANCE! confirmou que o ponteiro havia retomado o objetivo de vestir a camisa do Brasil e trabalhava para reconquistar seu espaço sob o comando de Bernardinho. Agora, o pedido de licença por duas semanas interrompe esse processo de retorno e pode comprometer sua sequência na equipe, especialmente às vésperas da fase decisiva da Liga das Nações.

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    • Por que Douglas Souza havia se aposentado?

    Campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, Douglas anunciou sua aposentadoria da Seleção em 2022, após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na época, explicou que a decisão foi motivada pelo desgaste da rotina intensa de treinamentos e pela necessidade de cuidar da saúde mental.

    Antes dos Jogos de Paris 2024, o ponteiro chegou a receber um convite de Bernardinho para retornar à equipe, mas optou por manter a decisão de permanecer afastado.

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    Além do ouro olímpico, Douglas foi um dos destaques da campanha brasileira no Mundial de 2018, quando a Seleção conquistou a medalha de prata. Caso o Brasil tivesse vencido a decisão, o ponteiro era apontado como forte candidato ao prêmio de MVP da competição.

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    Douglas Souza em atuação na VNL masculina contra a Sérvia (Foto: Volleyball World)
    Douglas Souza em atuação na VNL masculina contra a Sérvia (Foto: Volleyball World)

    Próximos jogos da Seleção Masculina na VNL

    1. França x Brasil – quarta-feira (15), às 18h;
    2. Estados Unidos x Brasil – quinta-feira (16), às 22h;
    3. Brasil x Polônia – sexta-feira (17), às 22h;
    4. China x Brasil – domingo (19), às 14h.

    Horários de Brasília.

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