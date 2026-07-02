Douglas Souza deixa Seleção e desfalca Brasil na VNL Ponteiro solicitou afastamento por duas semanas por motivos pessoais

O ponteiro da Seleção Brasileira masculina de vôlei, Douglas Souza, pediu liberação das atividades da equipe por duas semanas para resolver assuntos pessoais. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) nesta quinta-feira (2), mas o comunicado foi retirado do ar pouco depois.

continua após a publicidade

Com o afastamento, Douglas não disputará a terceira semana da Liga das Nações (VNL) e também deve ficar fora da fase final da competição, caso o Brasil confirme a classificação.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Afastamento ocorre após retorno à Seleção

Douglas Souza voltou a defender a Seleção Brasileira nesta temporada, quatro anos após anunciar sua aposentadoria da equipe nacional. Em março, o LANCE! confirmou que o ponteiro havia retomado o objetivo de vestir a camisa do Brasil e trabalhava para reconquistar seu espaço sob o comando de Bernardinho. Agora, o pedido de licença por duas semanas interrompe esse processo de retorno e pode comprometer sua sequência na equipe, especialmente às vésperas da fase decisiva da Liga das Nações.

continua após a publicidade

Por que Douglas Souza havia se aposentado?

Campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, Douglas anunciou sua aposentadoria da Seleção em 2022, após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na época, explicou que a decisão foi motivada pelo desgaste da rotina intensa de treinamentos e pela necessidade de cuidar da saúde mental.

Antes dos Jogos de Paris 2024, o ponteiro chegou a receber um convite de Bernardinho para retornar à equipe, mas optou por manter a decisão de permanecer afastado.

continua após a publicidade

Além do ouro olímpico, Douglas foi um dos destaques da campanha brasileira no Mundial de 2018, quando a Seleção conquistou a medalha de prata. Caso o Brasil tivesse vencido a decisão, o ponteiro era apontado como forte candidato ao prêmio de MVP da competição.

➡️Brasil despenca no ranking após semana desastrosa na VNL

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Douglas Souza em atuação na VNL masculina contra a Sérvia (Foto: Volleyball World)

Próximos jogos da Seleção Masculina na VNL

França x Brasil – quarta-feira (15), às 18h; Estados Unidos x Brasil – quinta-feira (16), às 22h; Brasil x Polônia – sexta-feira (17), às 22h; China x Brasil – domingo (19), às 14h.

Horários de Brasília.

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.