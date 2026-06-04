O meio-campista André Carrillo, do Corinthians, pode defender o Alianza Lima no futuro. Pelo menos essa é a avaliação do atacante Paolo Guerrero, de 42 anos e uma das principais referências do clube peruano, que afirmou acreditar no retorno do jogador à equipe de Lima.

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Além de Carrillo, o ex-atacante do Corinthians afirmou que Renato Tapia, que atua no Al-Wasl, também é um dos nomes que podem reforçar o Alianza Lima no futuro. Guerrero destacou a forte identificação dos dois jogadores com o clube peruano, especialmente Carrillo, ao afirmar que o atleta tem "sangue branco e azul" nas veias e que acredita que, em algum momento da carreira, defenderá o Alianza Lima e conquistará títulos pela equipe.

— Eu acho que o Renato (Tapia) e o André (Carrillo), dos que estão fora do país hoje, são os que estão mais próximos de chegar ao Alianza Lima. Acho que, pelas raízes deles e pelo sangue que corre em suas veias, branco e azul, seria lindo vê-los aqui no Alianza — disse Guerrero.

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— Acho que ele (Carrillo) certamente está pensando no seu clube atual neste momento, mas todo mundo sabe que, pelas suas raízes, corre sangue branco e azul em suas veias. Tenho certeza de que, em algum momento, ele estará aqui no Alianza Lima, conquistando títulos. Tenho isso muito claro — completou.

Carrillo, meio-campista do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Carrillo pelo Corinthians e na carreira

Revelado pelo Alianza Lima, Carrillo atuou na Europa por Sporting, Benfica e Watford. No Oriente Médio, o jogador de 33 anos defendeu Al Hilal e Al-Qadisiyah, ambos da Arábia Saudita. O meio-campista também acumula 101 partidas pela seleção do Peru.

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Anunciado pelo Corinthians em setembro de 2024, Carrillo soma 96 jogos pelo clube, com três gols, seis assistências e três títulos conquistados: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Supercopa Rei.

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