O Internacional tem negociações com dois jogadores do Corinthians para a atual temporada: o zagueiro Félix Torres e o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. O Colorado só anunciou o meia Paulinho Paula, ex-Vasco, como reforço em 2026.

A tratativa mais avançada é com Félix Torres, que terá o salário dividido entre os dois clubes. O defensor equatoriano deve ser emprestado até o final do ano, com opção de compra.

Contratado em 2024, Félix Torres perdeu espaço no Coringão no ano passado, principalmente após cometer pênalti e, minutos depois, ser expulso na final do Paulista contra o Palmeiras. Atualmente, ele é a última opção no setor.

Ao todo, o zagueiro tem um gol em 80 jogos pelo Corinthians. Ele fez 52 partidas na primeira temporada e 28 confrontos em 2025.

Angileri, do Corinthians, é alvo do Internacional. Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press

Já Angileri é uma negociação inicial das duas diretorias, de acordo com o Uol. O Inter procurou o Timão para entender as condições do lateral-esquerdo de 31 anos, que é 'negociável' no elenco alvinegro.

Contratado no ano passado, o atleta argentino deu duas assistências em 42 jogos, sendo 26 como titular, pelo Corinthians.

Internacional quer artilheiro da Série A 2024

Além dos atletas do Corinthians, o Inter também tem interesse no centroavante Alerrandro, do CSKA, da Rússia. A ideia é negociar um empréstimo de um ano, com opção de compra.

Em 2024, pelo Vitória, o atacante foi o artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, ao lado de Yuri Alberto, do Timão. Na atual temporada, ele tem dois gols e uma assistências em 19 partidas, sendo 10 como titular do time russo.