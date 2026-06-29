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Enquete Lance!: torcida do Corinthians escolhe destaque entre reforços

Levantamento revela preferência dos torcedores alvinegros sobre os recém-chegados ao elenco

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
29/06/2026 07:00
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Jogadores do Corinthians em momentos nos jogos
Allan, Lingard, Zakaria Labyad e Kaio César (Foto: Agência Corinthians)

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O Corinthians contratou, até o momento, sete reforços para a temporada. A avaliação sobre o desempenho inicial dos novos nomes divide a atenção da torcida, que acompanha de perto a adaptação dos atletas ao elenco. Em enquete realizada com torcedores, um dos recém-chegados recebeu ampla preferência e liderou a votação entre as opções apresentadas.

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    A votação foi realizada no canal dos torcedores do Corinthians no WhatsApp do Lance!, o levantamento registrou 641 votos no total. Gabriel Paulista liderou com 72,08% (462 votos), seguido por Kaio César, que recebeu 17,00% (109 votos). Jesse Lingard apareceu na terceira posição com 7,18% (46 votos), enquanto Zakaria Labyad somou 2,96% (19 votos).

    Na parte inferior da votação, Allan e Pedro Milans tiveram participação reduzida, com 0,31% cada (2 votos cada), enquanto Matheus Pereira fechou a lista com 0,16% (1 voto). O resultado aponta ampla vantagem de Gabriel Paulista na preferência dos torcedores, consolidando o defensor como o principal destaque entre os reforços avaliados até o momento.

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    Veja abaixo a porcentagem

      1.
    1. Gabriel Paulista — 72,08%
      2. 2.
    2. Kaio César — 17,00%
      3. 3.
    3. Jesse Lingard — 7,18%
      4. 4.
    4. Zakaria Labyad — 2,96%
      5. 5.
    5. Allan — 0,31%
      6. 6.
    6. Pedro Milans — 0,31%
      7. 7.
    7. Matheus Pereira — 0,16%

    Veja abaixo o balanço dos jogadores do Corinthians

    Jesse Lingard - meio-atacante

    Anunciado no dia 6 de março, Lingard precisou de tempo para encontrar sua melhor forma física. Nas primeiras partidas, começou entre os reservas, mas, com o passar do tempo, assumiu a titularidade, especialmente na vaga de Memphis Depay, que estava lesionado.

    Números pelo Corinthians:

    1. 17 jogos (9 titular)
    2. 763 minutos jogados (44 mins por jogo)
    3. 2 gols
    4. 1 assistência
    5. 254 mins p/ participar de gol
    6. 8 finalizações (4 no gol) no total
    7. 0.5 finalizações por jogo
    8. 4.0 finalizações p/ marcar gol
    9. 1 grande chance criada
    10. 0.4 passe decisivo por jogo
    11. 0.2 dribles certos (30% de acerto) por jogo
    12. 84% acerto no passe
    13. 50% acerto no passe longo
    14. 1.5 bolas recuperadas por jogo
    15. 0.5 desarmes por jogo
    16. Nota Sofascore 6.73

    Zakaria Labyad - meio-campista

    Zakaria Labyad chegou ao Corinthians sob desconfiança, principalmente após o técnico Dorival Júnior, então treinador do clube, afirmar que não havia pedido a contratação do jogador. Apesar de ter apenas um jogo como titular, o marroquino conseguiu se destacar nas partidas em que entrou ao longo do jogo. Foram dele os gols da vitória diante do Atlético-MG e do empate contra o Peñarol, fora de casa, pela Libertadores.

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    Nas últimas partidas, ganhou espaço com o técnico Fernando Diniz e passou a ser uma espécie de "12º" jogador do elenco.

    — Foi um mérito coletivo, além logicamente da qualidade individual do Zakaria na finalização, do Matheuzinho no cruzamento. Eu conhecia pouco, mas fui conhecendo ele nos treinamentos e jogos. Nessa loucura de calendário, com muitos jogos, no primeiro momento resolvi modificar pouco a equipe. Ele estava com a minutagem baixa por dois motivos, o principal porque tinha pouco conhecimento do que ele era capaz de fazer. Conforme os jogos foram acontecendo, fui me inteirando da capacidade dele. Tem volume técnico e é um grande profissional. Foi mérito — disse Fernando Diniz após a vitória contra o Atlético-MG.

    Números pelo Corinthians:

    1. 14 jogos (1 titular)
    2. 280 minutos jogados (20 mins por jogo)
    3. 2 gols
    4. 1 assistência
    5. 93 mins p/ participar de gol
    6. 10 finalizações (4 no gol) no total
    7. 0.7 finalizações por jogo
    8. 5.0 finalizações p/ marcar gol
    9. 3 grandes chances criadas
    10. 0.9 passe decisivo por jogo
    11. 0.2 dribles certos (75% de acerto) por jogo
    12. 83% acerto no passe
    13. 20% acerto no passe longo
    14. 0.6 bolas recuperadas por jogo
    15. 0.2 desarmes por jogo
    16. Nota Sofascore 6.69
    Arte com os nomes dos jogadores do Corinthians e o número de jogos
    Reforços do Corinthians (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

    Kaio César - atacante

    O atacante foi anunciado em janeiro, mas demorou para emplacar uma sequência, principalmente após sofrer duas lesões. A primeira foi uma lesão no músculo posterior da coxa direita, em fevereiro. A segunda, uma inflamação perifibrótica na mesma região de uma lesão anterior.

    Após se recuperar, conseguiu ganhar espaço e foi para a pausa da Copa do Mundo em alta, após marcar na vitória sobre o Grêmio, fora de casa.

    — A gente saiu perdendo de 1 a 0, mas fizemos o que o professor pediu, voltamos mais concentrados e conseguimos virar. Trabalhei muito para chegar hoje aqui. Feliz em marcar o gol e ajudar o Corinthians — disse o atacante em entrevista à GE TV.

    Números pelo Corinthians:

    1. 14 jogos (4 titular)
    2. 552 minutos jogados (39 mins por jogo)
    3. 1 gol
    4. 2 assistências
    5. 184 mins p/ participar de gol
    6. 15 finalizações (6 no gol) no total
    7. 1.1 finalizações por jogo
    8. 15.0 finalizações p/ marcar gol
    9. 100% conversão de chances claras
    10. 2 grandes chances criadas
    11. 0.9 passe decisivo por jogo
    12. 1.6 dribles certos (53% de acerto) por jogo
    13. 61% eficiência nos duelos
    14. 1.9 faltas sofridas por jogo
    15. Nota Sofascore 6.97

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    Allan - volante

    O jogador chegou ao Corinthians com o aval do técnico Dorival Júnior e, apesar de ter sido titular em algumas partidas, ainda não conseguiu apresentar seu melhor futebol. Na derrota diante do Platense, por exemplo, no encerramento da fase de grupos da Libertadores, foi substituído e recebeu vaias dos torcedores.

    Números pelo Corinthians:

    1. 22 jogos (12 titular)
    2. 11 finalizações (2 no gol) no total
    3. 0.5 finalizações por jogo
    4. 0.4 passe decisivo por jogo
    5. 0.4 dribles certos (72% de acerto) por jogo
    6. 87% acerto no passe
    7. 53% acerto no passe longo
    8. 2.5 bolas recuperadas por jogo
    9. 1.1 desarmes por jogo
    10. 0.8 interceptações por jogo
    11. 58% eficiência nos duelos
    12. 0.7 faltas sofridas por jogo
    13. Nota Sofascore 6.80

    Matheus Pereira - volante

    Vindo por empréstimo do Fortaleza, ganhou oportunidades com Dorival Júnior, mas perdeu espaço com Fernando Diniz. Das 16 partidas do Timão sob o comando do treinador, disputou apenas seis, sendo duas como titular.

    Números pelo Corinthians:

    1. 19 jogos (11 titular)
    2. 15 finalizações (2 no gol) no total
    3. 0.8 finalizações por jogo
    4. 0.4 passe decisivo por jogo
    5. 0.2 dribles certos (57% de acerto) por jogo
    6. 85% acerto no passe
    7. 71% acerto no passe longo
    8. 3.2 bolas recuperadas por jogo
    9. 0.7 desarmes por jogo
    10. 0.4 interceptações por jogo
    11. 49% eficiência nos duelos
    12. 0.2 faltas sofridas por jogo
    13. Nota Sofascore 6.82

    Gabriel Paulista - zagueiro

    O veterano chegou ao clube e assumiu rapidamente a titularidade. Pelo Corinthians, inclusive, marcou um dos gols do título da Supercopa Rei, diante do Flamengo, em Brasília.

    Um dos episódios que chamou atenção envolvendo o jogador ocorreu durante a partida entre Corinthians e Barra-SC, pela volta da Copa do Brasil. Na ocasião, Gabriel Paulista e o técnico Fernando Diniz discutiram à beira do campo. A situação, no entanto, foi resolvida entre os dois.

    — O clima no Corinthians é o melhor. Quem está de fora não tem noção. A gente vive uma fase incrível, uma fase muito boa. Com o Diniz, a gente vem crescendo a cada jogo. Está sendo muito bom. Ali foi algo normal de quem quer vencer. Ele me chamou a atenção, eu respondi. Mas ficou tudo por ali mesmo. A gente já conversou e se acertou — disse Gabriel Paulista.

    Diniz é "vida louca" e ele achou um mais "vida louca" do que ele — completou.

    — A gente sempre tem que melhorar. Se eu consigo evitar, é melhor. Mas esse jeito que eu tenho é um jeito que muito mais beneficia os jogadores do que prejudica. No caso de jogo, beneficiou. E beneficiou por quê? O Gabriel tem um temperamento um pouco parecido com o meu. Ele é um jogador mais explosivo, ficou uma discussão. Mas, levando em consideração que o que vale na vida é o essencial, o essencial não teve erro de ninguém — comentou Diniz.

    Números pelo Corinthians:

    1. 28 jogos (26 titular)
    2. 2 gols
    3. 25 finalizações (5 no gol) no total
    4. 0.3 passe decisivo por jogo
    5. 90% acerto no passe
    6. 54% acerto no passe longo
    7. 3.5 bolas recuperadas por jogo
    8. 0.8 desarmes por jogo
    9. 1.0 interceptações por jogo
    10. 5.2 cortes por jogo
    11. 69% eficiência nos duelos
    12. 0.6 faltas por jogo
    13. Nota Sofascore 7.08
    Gabriel Paulista olhando para a bola
    Gabriel Paulista assumiu a titularidade no Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

    Pedro Milans - lateral

    O lateral uruguaio chegou ao Corinthians e ainda enfrenta dificuldades para se adaptar ao clube. Tanto que, em duas partidas nas quais Fernando Diniz não teve Matheuzinho à disposição, optou por improvisar o volante Raniele na posição.

    Números pelo Corinthians:

    1. 7 jogos (7 titular)
    2. 4 finalizações (0 no gol) no total
    3. 0.6 finalizações por jogo
    4. 1 grande chance criada
    5. 0.7 passe decisivo por jogo
    6. 0.4 dribles certos (60% de acerto) por jogo
    7. 81% acerto no passe
    8. 33% acerto no passe longo
    9. 2.7 bolas recuperadas por jogo
    10. 1.4 desarmes por jogo
    11. 1.3 interceptações por jogo
    12. 48% eficiência nos duelos
    13. 1.0 faltas sofridas por jogo
    14. Nota Sofascore 6.56

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