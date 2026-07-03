Atacantes assumem protagonismo e Brasil aumenta média de gols na Copa
É o melhor momento dos jogadores de frente na Era Ancelotti
MORRISTOWN, NJ (EUA) - Com gols marcados em todas as quatro partidas até aqui, o Brasil chega para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo, diante da Noruega, com o ataque afiado. A média é de 2,25 gols por jogo, superior ao período pré-Copa com Carlo Ancelotti, que era de 2,17 gols por partida. Por trás desse aumento está uma presença maior dos atacantes, que até então dividiam a artilharia com jogadores de outras posições.
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Dos nove gols marcados neste Mundial pela Seleção, oito foram de jogadores de frente. Vini Jr é o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo, com quatro gols marcados. Matheus Cunha vem na sequência, com três, enquanto Gabriel Martinelli fez um.
O outro gol foi marcado pelo volante Casemiro, o único que não atua no setor ofensivo. Mas o jogador tem histórico de gols pela Seleção na Era Ancelotti: diante do Japão, foi o terceiro dele em 15 partidas, o que coloca o volante na terceira posição na lista de artilheiros. Martinelli e Matheus Cunha também têm três. A liderança nesse quesito é de Vini Jr (7), seguido por Estêvão (5).
Antes da Copa do Mundo, jogadores de todos os setores do campo foram os responsáveis por marcar os gols para o Brasil. Entre junho de 2025 e o último amistoso antes do Mundial, com o Egito, em Cleveland, a Seleção marcara 26 gols em 12 partidas. Desses, cerca de 40% foram feitos por jogadores de meio-campo ou defesa.
Além de Casemiro, foram à rede dos adversários os meio-campistas Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Danilo Santos (dois gols cada); o lateral Paulo Henrique; e o zagueiro Bremer. Entre os jogadores de ataque do Brasil, Igor Thiago (2), Rodrygo, Rayan e Endrick completaram a lista.
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