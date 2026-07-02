Flamengo x River Plate: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso Equipes voltam a se enfrentar pela primeira vez desde a final da Libertadores de 2019

O Flamengo enfrenta o River Plate, da Argentina, na tarde desta sexta-feira (3), às 15h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Troféu do Algarve, torneio de intertemporada disputado em Portugal. A partida será realizada no Estádio Algarve, no sul do país europeu, com transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo FLA RIV Amistoso Troféu do Algarve Data e Hora sexta-feira, 3 de julho, às 15h30 (de Brasília) Local Estádio Algarve, em Algarve (POR) Árbitro Não divulgado Assistentes Não divulgado Var Não divulgado Onde assistir

Este será o primeiro dos três amistosos que o Rubro-Negro disputará durante a preparação para o segundo semestre da temporada. Depois do duelo contra os argentinos, a equipe comandada por Leonardo Jardim enfrentará o Lausanne, da Suíça, e o Benfica, de Portugal, nos dias 8 e 11 de julho, respectivamente.

Reencontro dos finalistas da Libertadores de 2019

O confronto marca o reencontro entre os finalistas da Libertadores de 2019, quando o Flamengo protagonizou uma virada histórica sobre o River Plate para conquistar o bicampeonato continental. Às vésperas da partida, Bruno Henrique, um dos heróis daquela decisão e ainda peça importante no elenco rubro-negro, projetou o amistoso.

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— Lembrança boa, de 2019, diante de uma grande equipe, que é o River Plate. Sabemos que (agora) é um amistoso, mas é uma preparação para ambas as equipes. Acredito que vai ser um grande jogo e que a gente possa dar o nosso melhor e sair com a vitória — disse Bruno Henrique, atacante do Flamengo, sobre o confronto contra o River Plate.

Bruno Henrique durante a final da Libertadores de 2019 entre Flamengo e River Plate (Foto: Ernesto BENAVIDES/AFP)

Como vem o Flamengo

O Flamengo deve ir a campo com uma equipe bastante modificada. Leonardo Jardim não poderá contar com os jogadores que ainda disputam ou participaram recentemente da Copa do Mundo: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal. Além deles, Léo Ortiz segue em recuperação de lesão e também desfalca a equipe.

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Com isso, a tendência é que o treinador dê espaço a jovens das categorias de base durante o torneio de intertemporada. Mas, contra River e Benfica, o técnico português começará utilizando os principais jogadores.

— Nós vamos utilizar nossos principais jogadores no Benfica e no River Plate, com as trocas com alguns jovens. No Lausanne, vamos aproveitar para colocar os mais jovens em 45 minutos ou mais de 45 minutos, para que a experiência deles não seja só de 20 ou 30 minutos, mas um período para que possamos fazer as avaliações corretas — disse Jardim.

Relacionados do Flamengo para os amistosos em Portugal:

Rossi, Léo Ortiz, Erick, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Saúl, Pedro, Everton, Samuel Lino, Jorginho, Emerson Royal, Bruno Henrique, Rayan Lucas, Andrew, Vitão, Guilherme, Dyogo Alves, Daniel Sales, Alan Santos, Evertton Araújo, João Victor, Wallace Yan, Johnny, Joshua, Daniel Silva e Lorran.

Como está o River Plate

O River Plate, agora comandado por Eduardo Coudet, está há mais tempo sem atuar do que o Flamengo. A última partida da equipe argentina foi em 27 de maio, quando venceu por 3 a 0 pelo Blooming, da Bolívia.

Diferentemente do Rubro-Negro, o River já anunciou quatro reforços para a sequência da temporada. Um deles é o zagueiro Nicolás Otamendi, que, no entanto, segue defendendo a seleção argentina na Copa do Mundo e não estará à disposição para o amistoso.

Tudo sobre o jogo entre Flamengo x River Plate

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 River Plate

🏆 Amistoso - Troféu do Algarve,

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR).

👁️ Onde assistir: Premiere, SporTV, GeTV e Band.

🕴️ Arbitragem: não divulgado

🚩 Assistentes: não divulgado

📺 VAR: não divulgado.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

⚪🔴 River Plate (Técnico: Eduardo Coudet)

Beltrán; Bustos, Lucas Martínez, Rivero, González; Fausto Vera, Lucas Silva, Galván, Meza; Joaquín Freitas e Maximiliano Salas.

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