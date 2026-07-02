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Corinthians recebe visita do técnico da Seleção Brasileira de base

Presença no CT Dr. Joaquim Grava integrou um planejamento institucional do clube paulista

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
02/07/2026 16:01
Atualizado há 3 minutos
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Paulo Victor Gomes ao lado dos profissionais do Corinthians
Julio César, supervisor de futebol; Fernando Diniz, treinador; Paulo Victor Gomes, técnico da Seleção Brasileira de base; e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

O Corinthians contou com a presença de Paulo Victor Gomes, treinador das Seleções Brasileiras Sub-20 e Pré-Olímpica, no treino comandado por Fernando Diniz na manhã desta quinta-feira (2), no CT Dr. Joaquim Grava.

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    Nas imagens divulgadas pelo Corinthians, o treinador aparece ao lado de Fernando Diniz durante as atividades. Paulo Victor Gomes recebeu uma camisa clube das mãos de Julio Cesar, supervisor de futebol do clube, e de Marcelo Paz, executivo de futebol.

    O Lance! apurou que a visita teve caráter institucional e faz parte da aproximação entre o Corinthians e a comissão técnica das categorias de base da Seleção Brasileira.

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    Fernando Diniz, treinador do Corinthians, e Paulo Victor Gomes, técnico da Seleção Brasileira de base, durante atividade no CT Dr. Joaquim Grava
    Fernando Diniz, treinador do Corinthians, e Paulo Victor Gomes, técnico da Seleção Brasileira de base (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)
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    • Chegada do treinador à Seleção Brasileira de base

    Paulo Victor Gomes foi anunciado em março como novo comandante da Seleção Brasileira Masculina Sub-20 e Pré-Olímpica.

    Com passagens pelas categorias Sub-15 e Sub-17 da Seleção Brasileira, o profissional de 38 anos retornou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para liderar o país nos próximos ciclos do Sul-Americano Sub-20, da Copa do Mundo Sub-20 e dos Jogos Olímpicos.

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    Conhecido como PV, ele trabalhava desde 2023 no futebol mexicano como auxiliar técnico de André Jardine no América-MEX. Juntos, conquistaram o tricampeonato mexicano (Apertura 2023, Clausura 2024 e Apertura 2024), além da Campeones Cup de 2024.

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    Junto dele, também chegou Lucas Andrade, que é o seu auxiliar técnico. O profissional se destacou no comando da equipe Sub-20 do Palmeiras, conquistando os títulos do Brasileirão Sub-20 em 2024 e 2025. Além disso, integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira campeã do Sul-Americano Sub-17 de 2023.

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