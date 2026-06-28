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Contra Marrocos, Memphis pode superar Zagallo em Copas do Mundo; entenda

Camisa 10 pode assumir sozinho o topo da lista histórica

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
28/06/2026 08:00
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Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda
Memphis Depay durante participação na Copa do Mundo 2026 (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

O atacante Memphis Depay alcançou uma marca histórica na Copa do Mundo. Com a vitória da Holanda por 3 a 1 sobre a Tunísia, na última quinta-feira (25), o camisa 10 chegou a 12 partidas consecutivas sem derrota no torneio e igualou o recorde de invencibilidade entre jogadores desde a primeira edição da competição, em 1930. Agora, no confronto diante de Marrocos, pode superar Zagallo e se isolar na liderança.

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    • Atualmente, o jogador do Corinthians agora divide o topo da lista com Zagallo, Daley Blind e Julio Olarticoechea, todos com 12 jogos sem perder em Copas do Mundo. Memphis acumulou oito vitórias e quatro empates na sequência, construída entre as edições de 2014, 2022 e 2026.

    A série do holandês começou nas oitavas de final da Copa de 2014. Desde então, ele participou de campanhas que incluem triunfos sobre México, Costa Rica, Senegal, Catar, Estados Unidos, Suécia e Tunísia, além de empates diante de Austrália, Equador, Argentina e Japão. O confronto contra os argentinos, nas quartas de final de 2022, terminou empatado por 2 a 2 no tempo regulamentar, apesar da eliminação da Holanda nos pênaltis.

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    Memphis terá a oportunidade de se tornar o líder isolado do ranking na próxima fase da Copa do Mundo. Caso entre em campo e a Holanda não seja derrotada pelo Marrocos, o atacante alcançará 13 partidas consecutivas sem perder no torneio, superando todos os demais nomes da lista histórica.

    Quem também está próximo da marca é Casemiro. O volante da seleção brasileira soma 11 jogos de Copa do Mundo sem derrota e pode igualar o recorde caso o Brasil evite um revés diante do Japão na segunda-feira (29). Atualmente, apenas Memphis e o brasileiro seguem em atividade na competição com chances de ampliar suas respectivas sequências invictas.

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    Jogadores invictos

    1. [12] – Memphis Depay (Holanda)
    2. 12 – Zagallo (Brasil)
    3. 12 – Daley Blind (Holanda)
    4. 12 – Julio Olarticoechea (Argentina)
    5. 11 – Ricardo Giusti (Argentina)
    6. [11] – Casemiro (Brasil)
    7. 10 – Vavá (Brasil)
    8. 10 - Zito (Brasil)

    Memphis Depay pela Holanda — Copa do Mundo (2014–2026)

    1. Memphis Depay
    2. 12 jogos (4 titular)
    3. 8V - 4E
    4. 3 gols
    5. 2 assistências
    6. 106 min p/ participar de gol
    7. 0.7 passes decisivos por jogo
    8. 0.3 grandes chances criadas por jogo
    9. 0.6 dribles certos por jogo (28% de acerto)
    10. 1.3 finalizações (0.8 no gol) por jogo
    11. 0.9 faltas sofridas por jogo
    12. Nota Sofascore 6.83

    Sequência de jogos

    1. 25/06/26 — Holanda 3x1 Tunísia (Fase de grupos) - V
    2. 20/06/26 — Holanda 5x1 Suécia (Fase de grupos) - V
    3. 14/06/26 — Holanda 2x2 Japão (Fase de grupos) - E
    4. 09/12/22 — Holanda 2x2 Argentina (Quartas de final) - E (perdeu 3x4 nos pênaltis)
    5. 03/12/22 — Holanda 3x1 Estados Unidos (Oitavas de final) - V
    6. 29/11/22 — Holanda 2x0 Catar (Fase de grupos) - V
    7. 25/11/22 — Holanda 1x1 Equador (Fase de grupos) - E
    8. 21/11/22 — Holanda 2x0 Senegal (Fase de grupos) - V
    9. 05/07/14 — Holanda 0x0 Costa Rica (Quartas de final) - E (venceu 4x3 nos pênaltis)
    10. 29/06/14 — Holanda 2x1 México (Oitavas de final) - V
    11. 23/06/14 — Holanda 2x0 Chile (Fase de grupos) - V
    12. 18/06/14 — Holanda 3x2 Austrália (Fase de grupos) - V

    Números de Memphis pela Holanda

    Memphis Depay entrou para a história da seleção da Holanda no ano passado ao se tornar o maior artilheiro do país. Com 55 gols em 111 partidas pelos Países Baixos, o atacante do Corinthians também soma 33 assistências.

    O camisa 10 estreou pela seleção principal neerlandesa em 15 de outubro de 2013, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. No Mundial disputado no Brasil, Memphis ganhou destaque ao marcar o gol da vitória sobre a Austrália e se tornar o jogador mais jovem da Holanda a balançar as redes em Copas, aos 20 anos e quatro meses. Durante a campanha, também marcou contra o Chile e terminou indicado ao prêmio de Melhor Jogador Jovem da competição, conquistado por Paul Pogba.

    Na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, Memphis voltou a ser decisivo pela seleção neerlandesa. O atacante marcou nas oitavas de final diante dos Estados Unidos e alcançou a vice-liderança entre os maiores goleadores da história da Holanda, ficando atrás apenas de Robin van Persie.

    Memphis na Copa do Mundo 2026

    1. 3 jogos (0 titular)
    2. 51 minutos jogados
    3. 1 assistência
    4. 8.3 ações com a bola por jogo
    5. 5.0 passes certos por jogo
    6. 0.7 passes decisivos por jogo
    7. 0.3 faltas sofridas por jogo
    8. 1 cartão amarelo
    9. Nota Sofascore 6.43
    Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda
    Memphis Depay durante participação na Copa do Mundo 2026 (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

    Holanda na próxima fase da Copa do Mundo

    Holanda já sabe todos os detalhes do confronto diante do Marrocos, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. As confirmações aconteceram após as partidas de quarta-feira (24) e quinta-feira (25).

    A partida será disputada na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília). O confronto acontece no estádio El Gigante de Acero, casa do Monterrey, no México. Será a primeira vez que a Holanda deixará os Estados Unidos para disputar uma partida da Copa do Mundo de 2026.

    📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: El Gigante de Acero, em Guadalupe, Estados Unidos

    ➡️Holanda vence a Tunísia, avança em primeiro e 'foge' do Brasil na Copa do Mundo

    Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.

    Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

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