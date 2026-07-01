CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina
Jogos da quarta fase serão disputados entre 20 e 23 de julho
A CBF divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada da quarta fase da Copa do Brasil Feminina, equivalente às oitavas de final da competição. O documento oficial define datas, horários, locais e transmissões dos oito confrontos, que serão disputados entre os dias 20 e 23 de julho.
O duelo de abertura será entre Coritiba e Internacional, na segunda-feira (20), às 16h, no Couto Pereira. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Instituto 3B, às 19h, no Estádio Luso Brasileiro.
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Na terça-feira (21), o Fluminense enfrenta o Cruzeiro às 16h30, também no Luso Brasileiro, enquanto o Itabirito encara o Bahia às 20h, na Arena do Jacaré. Mais tarde, às 21h45, o Vasco aguarda o vencedor do confronto entre Mauaense e São Paulo, que ainda decidem a última vaga nas oitavas em partida marcada para o dia 6 de julho.
A rodada continua na quarta-feira (22), com Botafogo x Red Bull Bragantino, às 19h, no Nilton Santos, e Atlético-MG x Atlético Piauiense, às 19h30, na Arena MRV. O encerramento acontece na quinta-feira (23), quando Ferroviária e Corinthians fazem um dos confrontos mais aguardados da fase, às 15h, na Arena Fonte Luminosa.
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Confrontos das oitavas da Copa do Brasil Feminina
- Coritiba x Internacional — 20/07 (segunda), às 16h — Couto Pereira, Curitiba
- Flamengo x Instituto 3B — 20/07 (segunda), às 19h — Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
- Fluminense x Cruzeiro — 21/07 (terça), às 16h30 — Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
- Itabirito x Bahia — 21/07 (terça), às 20h — Arena do Jacaré, Sete Lagoas
- Vasco x vencedor de Mauaense x São Paulo — 21/07 (terça), às 21h45 — estádio a definir
- Botafogo x Red Bull Bragantino — 22/07 (quarta), às 19h — Nilton Santos, Rio de Janeiro
- Atlético-MG x Atlético Piauiense — 22/07 (quarta), às 19h30 — Arena MRV, Belo Horizonte
- Ferroviária x Corinthians — 23/07 (quinta), às 15h — Arena Fonte Luminosa, Araraquara.
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