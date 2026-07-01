logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

Jogos da quarta fase serão disputados entre 20 e 23 de julho

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
01/07/2026 11:02
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Copa do Brasil Feminina vai às oitavas de final. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A CBF divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada da quarta fase da Copa do Brasil Feminina, equivalente às oitavas de final da competição. O documento oficial define datas, horários, locais e transmissões dos oito confrontos, que serão disputados entre os dias 20 e 23 de julho.

continua após a publicidade
  • Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com referência à Copa do Mundo Feminina. (Fifa/Divulgação)

    Projeção no Cristo Redentor celebra Copa do Mundo Feminina no Brasil

    Futebol Feminino
    Há 6 dias
  • Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira

    Copa do Brasil Feminina 2026: veja os confrontos das oitavas de final

    Futebol Feminino
    Há 2 semanas
  • Gio Garbelini atuando pelo Atlético de Madrid, da Espanha. (Atlético/Divulgação)

    Atlético de Madrid arquiva denúncia de racismo contra Gio Garbelini

    Futebol Feminino
    Há 16 horas

    • O duelo de abertura será entre Coritiba e Internacional, na segunda-feira (20), às 16h, no Couto Pereira. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Instituto 3B, às 19h, no Estádio Luso Brasileiro.

    ➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

    Na terça-feira (21), o Fluminense enfrenta o Cruzeiro às 16h30, também no Luso Brasileiro, enquanto o Itabirito encara o Bahia às 20h, na Arena do Jacaré. Mais tarde, às 21h45, o Vasco aguarda o vencedor do confronto entre Mauaense e São Paulo, que ainda decidem a última vaga nas oitavas em partida marcada para o dia 6 de julho.

    continua após a publicidade

    A rodada continua na quarta-feira (22), com Botafogo x Red Bull Bragantino, às 19h, no Nilton Santos, e Atlético-MG x Atlético Piauiense, às 19h30, na Arena MRV. O encerramento acontece na quinta-feira (23), quando Ferroviária e Corinthians fazem um dos confrontos mais aguardados da fase, às 15h, na Arena Fonte Luminosa.

    ➡️ Itabirito lança campanha para ajudar famílias na Venezuela após terremoto

    Confrontos das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    • Coritiba x Internacional — 20/07 (segunda), às 16h — Couto Pereira, Curitiba
    • Flamengo x Instituto 3B — 20/07 (segunda), às 19h — Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
    • Fluminense x Cruzeiro — 21/07 (terça), às 16h30 — Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
    • Itabirito x Bahia — 21/07 (terça), às 20h — Arena do Jacaré, Sete Lagoas
    • Vasco x vencedor de Mauaense x São Paulo — 21/07 (terça), às 21h45 — estádio a definir
    • Botafogo x Red Bull Bragantino — 22/07 (quarta), às 19h — Nilton Santos, Rio de Janeiro
    • Atlético-MG x Atlético Piauiense — 22/07 (quarta), às 19h30 — Arena MRV, Belo Horizonte
    • Ferroviária x Corinthians — 23/07 (quinta), às 15h — Arena Fonte Luminosa, Araraquara.
    Gisela Robledo, do Corinthians, e Fátima Dutra, da Ferroviária. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
    Gisela Robledo, do Corinthians, e Fátima Dutra, da Ferroviária. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Hillary, zagueira do Itabirito, nasceu na Venezuela. (Léo Rodrigues/Itabirito)
    Futebol FemininoItabirito lança campanha para ajudar famílias na Venezuela com zagueira venezuelanaHá 15 horas
    Salma Paralluelo deixou o Barcelona ao término do seu contrato. (Barcelona/Divulgação)
    Futebol FemininoNa mira de gigantes europeus, Salma Paralluelo deixa o BarcelonaHá 15 horas
    Gio Garbelini atuando pelo Atlético de Madrid, da Espanha. (Atlético/Divulgação)
    Futebol FemininoAtlético de Madrid arquiva denúncia de racismo contra Gio GarbeliniHá 17 horas
    Futebol FemininoSeleção Feminina sub-17 é convocada para início de preparação para o MundialHá 18 horas
    Sam Kerr é a nova contratação do Gotham FC. (Gotham/Divulgação)
    Futebol FemininoSam Kerr volta ao Gotham e fará reestreia em clássico diante da torcidaHá 1 dia
    Cristiane comentou Brasil x Japão, pela Copa do Mundo 2026. (Reprodução/Globo)
    Futebol FemininoCristiane volta ao Flamengo após experiência como comentarista na Copa do MundoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Meia-atacante Dos Santos destacou sequência da Ferroviária. (Divulgação)
    Dos Santos destaca pausa para ajustes e projeta Ferroviária na Copa do Brasil
    Gotham comemora título da NWSL Challenge Cup. (Gotham FC/Divulgação)
    Gotham vence Kansas City e conquista NWSL Challenge Cup
    Corinthians vive momento turbulento na política (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)
    Corinthians fecha patrocínio milionário com plataforma de conteúdo
    Thaissinha está há um ano no WFC Nike Lusso. (Divulgação)
    Brasileira na Geórgia, Thaisa quase desistiu do futebol e agora disputará a Champions
    Lelê, goleira do Corinthians, sofreu lesão. (Will Anacleto/reprodução-redes sociais)
    Corinthians atualiza situação médica de Lelê e Agustina
    Kansas x Gotham duelam pela NWSL Challenge Cup. (Divulgação)
    NWSL Challenge Cup 2026: o que é e onde assistir à final entre Gotham e Kansas
    Seleção Feminina sub-20 comemora gol em amistoso contra Portugal. (Luciana Vermell/CBF)
    CBF divulga calendário das seleções femininas de base
    BRASILEIRÃO FEMININO A1 - Santos x RB Bragantino - Estádio Urbano Caldeira (17/05/2026) - Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.
    Ketlen vive o Santos e sonha em ampliar legado: 'Quero mais títulos'
    Mainell Rondón, jovem desaparecida após terremotos na Venezuela. (Adiffem/Divulgação)
    Jogadora de 12 anos desaparece após terremoto na Venezuela
    Sofia, com camisa da Ferroviária, com o dedo para cima
    Sofia vive fase artilheira e lidera campanha da Ferroviária no Brasileirão Feminino Sub-17
    Marta durante coletiva nesta quinta-feira (29), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
    Marta fala sobre educação financeira e alerta atletas para planejamento do futuro
    Rodrigo Campos é o novo treinador do Vitória. (Foto: Rafael Leandro/Itabirito SAF)
    Vitória anuncia novo treinador para o time feminino
    Alexia Putellas leva a Bola de Ouro
    Alexia Putellas define destino e jogará na Inglaterra, diz jornal