Corinthians anuncia a contratação de Vitinho; veja detalhes

Atacante assinou com o Timão até 2026

imagem camera(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians))
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 11/08/2025
11:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta segunda-feira (11), o Corinthians oficializou a contratação do atacante Vitinho, que assinou contrato até 2026. Livre no mercado desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, o jogador chega ao clube sem custos.

➡️CBF libera áudio do VAR em clássico entre o Palmeiras e o Corinthians

As negociações se intensificaram nesta semana após o CAS (Corte Arbitral do Esporte) determinar que o Corinthians pague R$ 34 milhões ao Santos Laguna, referente à contratação de Félix Torres, até segunda-feira (11). Caso contrário, o clube sofrerá um transfer ban. Com isso, a diretoria buscou ser rápida nas tratativas.

A contratação de Vitinho é a primeira dentro do acordo firmado entre o Corinthians e Dorival Júnior no momento da chegada do treinador, que prevê até quatro reforços. A prioridade era um atacante que atue pelas pontas. Antes de Vitinho, o Timão negociou com Biel, atualmente no Atlético Mineiro, e Victor Sá, que atua no Krasnodar, da Rússia.

As conversas entre as partes avançaram, Vitinho está sem clube desde que deixou o Al-Etitifaq, da Arábia Saudita, em maio, e vê o retorno ao futebol brasileiro como uma oportunidade para a carreira. Na quinta-feira (7), o jogador realizou exames. O anúncio, entretanto, só foi feito nesta segunda-feira (11), após o Corithians recebedor documentos do clube saudita.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Vitinho foi anunciado oficialmente pelo Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram/Vittinho)

Conheça o jogador

Vitinho está sem clube desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Revelado pelo Botafogo, o atacante tem passagens por CSKA Moscou (Rússia), Internacional e Flamengo, onde teve sua passagem mais longa e vitoriosa.

No período pelo Flamengo, disputou 212 partidas, marcou 29 gols e deu 33 assistências. Apesar de oscilar em alguns momentos, foi peça importante no elenco multicampeão entre 2018 e 2022, com destaque para a temporada de 2019, quando participou das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.


