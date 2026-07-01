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Ídolo do Botafogo é favorito para assumir como técnico do Uruguai após a Copa

Treinador pode herdar cargo de Marcelo Bielsa após queda na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 23:03
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Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo
Cabisbaixos, jogadores do Uruguai deixam o campo após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Após uma campanha considerada decepcionante na Copa do Mundo, o Uruguai foi eliminado na fase de grupos. O mau desempenho resultou na saída de Marcelo Bielsa, e agora a federação do país busca um novo treinador para ocupar o posto. O ex-atacante Sebastián Loco Abreu é o nome mais cotado para liderar o processo de reconstrução da Celeste, segundo o jornal espanhol As. Aos 49 anos, o ídolo do Botafogo comanda o Club Tijuana, no México, mas conta com o apoio da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para assumir o cargo.

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  • Marcelo Bielsa, durante a entrevista coletiva na última terça-feira (30).

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    A decisão da AUF de buscar um novo treinador veio logo após a renúncia do argentino Marcelo Bielsa. O pedido de demissão ocorreu após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, resultado que marcou o fim da equipe uruguaia na Copa. O desempenho do time no torneio foi marcado por instabilidade, somando apenas dois pontos em nove possíveis, após empates contra a Arábia Saudita (1 a 1) e Cabo Verde (2 a 2).

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    • Além dos resultados negativos em campo, a passagem de Bielsa teria sido desgastada por problemas de relacionamento com o elenco e episódios de tensão com a imprensa. Diante desse cenário, a federação uruguaia definiu que o sucessor ideal deveria ter maior identificação com o futebol local e ser, preferencialmente, um profissional uruguaio capaz de resgatar a identidade da seleção.

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    Loco Abreu já disse que quer assumir a seleção uruguaia

    Embora seja conhecido pela grande carreira como jogador, tendo passado por 32 clubes em 11 países e se tornando ídolo do Botafogo, Loco Abreu tem construído sua trajetória como treinador desde a temporada 2018/19. Sua estreia na função ocorreu no Santa Tecla, de El Salvador, onde conquistou o título da copa nacional. Desde então, ele acumulou passagens até mesmo por uma equipe brasileira. Loco Abreu treinou Rio Branco-ES, Boston River, Always Ready, Paysandu-URU, Universidad Cesar Vallejo, Dorados e, mais recentemente, o Tijuana.

    Abreu já havia sido sondado para dirigir a seleção uruguaia Sub-20 em 2024, mas recusou o convite na época por considerar que ainda não estava devidamente preparado para a função. Contudo, dois anos depois e com mais experiência acumulada, o treinador já declarou se sentir pronto para assumir a seleção principal em uma entrevista de 2025. O interesse é mútuo, e o contrato de Abreu com seu atual clube no México possui uma cláusula específica que permite a rescisão sem ônus caso ele receba um convite formal da seleção do Uruguai ou do Nacional-URU.

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    Em declarações anteriores, o treinador reforçou seu compromisso com o país, utilizando versos da música A Don José para ilustrar que nunca daria as costas caso a pátria o chamasse. A avaliação interna na AUF sugere que a experiência do ex-jogador é um ativo valioso para unificar o vestiário e iniciar um novo ciclo visando os próximos compromissos internacionais.

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