Diniz comanda treino técnico com finalizações e posse de bola no Corinthians
Timão se prepara para voltar aos gramados em amistoso e, depois, pelo Brasileirão
O Corinthians voltou aos trabalhos na manhã desta quinta-feira (02), no CT Dr. Joaquim Grava, dando sequência à intertemporada de 2026. O elenco segue em preparação visando o retorno das competições nacionais e continentais, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.
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Os jogadores iniciaram as atividades na academia, com uma sessão de ativação física voltada para força e mobilidade. O trabalho fez parte da rotina de retomada da condição atlética do grupo neste período de treinos.
Em campo, o técnico Fernando Diniz comandou uma atividade com diferentes estações. Os atletas foram divididos em grupos e passaram por exercícios que incluíram finalizações, posse de bola em espaços reduzidos e trabalhos de controle técnico.
O Corinthians ainda terá mais duas sessões programadas nesta semana, na sexta-feira (03) e no sábado (04).
Os treinos do dia tiveram a presença de Paulo Victor Gomes, treinador das Seleções Brasileiras Sub-20 e Sub-23, que acompanhou a movimentação no CT.
Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians
- Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR
- 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
- 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
- Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
- 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
Momento do Corinthians na temporada
No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.
Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.
Corinthians em 2026
- 37 jogos
- 16V | 11E | 10D
- 53% de aproveitamento
- 41 gols marcados (1.1 por jogo)
- 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)
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