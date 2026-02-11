Fim da novela! Corinthians anuncia renovação com o lateral Fabrizio Angileri

O Corinthians anunciou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, de 31 anos. Após longas negociações, o Timão acertou um novo vínculo válido até 31 de dezembro de 2026.

Ciente da necessidade de reforços, o Corinthians retomou as conversas com o jogador. Após um período afastado, Angileri também contribuiu para que as tratativas avançassem e permanecesse no clube, especialmente após o título da Supercopa Rei, competição da qual ficou de fora.

— Na verdade, estou muito feliz de poder ficar aqui um ano mais. Quero falar para todos, agradecer pelo carinho no clube, quanto às pessoas que expressaram sua opinião para eu ficar aqui. Estou muito feliz de voltar — disse o lateral.

— Foi um ano muito positivo, bom. Agora, é um ano que tem que seguir da mesma maneira para poder alcançar outros objetivos, Brasileirão e outras competições. Eu creio que será um ano bom, já que ganhamos títulos no ano anterior — completou.

Negociação chegou a ficar "parada"

O principal motivo para a negociação não ter avançado inicialmente esteve relacionado à situação financeira do Corinthians. O Timão, inclusive, chegou a paralisar as conversas.

Segundo Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, a avaliação técnica feita pela comissão de Dorival e pela diretoria é positiva, mas os custos do elenco podem influenciar na permanência do lateral.

O Lance! apurou que Angileri chegou a receber consultas de outros clubes, como o Internacional, mas as conversas não evoluíram.

Angileri recebeu consultas de outros clubes, mas conversas não avançaram (Foto: Jose Luis Silva/Agência F8/Gazeta Press)

Angileri pelo Corinthians

O lateral foi uma indicação de Ramón Díaz, ex-treinador do Timão. Primeiro reforço para a temporada de 2025, chegou ao clube em fevereiro. Logo na chegada, Angileri assumiu a lateral esquerda do Corinthians na reta final do Paulistão e ficou responsável por marcar Estêvão nas finais da competição contra o Palmeiras.

Ao longo da temporada, perdeu espaço entre os titulares com a evolução de Matheus Bidu. Sob o comando de Dorival, no Brasileirão, passou a atuar em outra função, como terceiro zagueiro em uma formação com três defensores.

Fabrizio Angileri pelo Corinthians:

42 jogos (26 titula) 2 assistências 83% acerto no passe 20% acerto no cruzamento 1.4 desarmes por jogo 0.6 interceptações por jogo 2.1 bolas recuperadas por jogo 0.7 faltas por jogo 54% eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.90

