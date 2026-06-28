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Veja quanto o Corinthians já faturou com Memphis na Copa do Mundo

Repasses da Fifa elevam ganhos do clube paulista durante o torneio

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
28/06/2026 07:00
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Memphis Depay olhando para frente em jogo pela Holanda
Corinthians garante nova quantia com avanço da Holanda na Copa do Mundo (Foto: Reuters/Folhapress)

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O Corinthians garantiu mais uma quantia financeira com a classificação da Holanda para a segunda fase da Copa do Mundo. O valor é pago por meio do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa, que remunera as equipes pelos atletas cedidos às seleções participantes do torneio.

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    A entidade paga aos clubes US$ 5 mil (cerca de R$ 25 mil) por dia para cada jogador cedido ao Mundial. Com a permanência da seleção holandesa na competição, o Corinthians assegurou mais US$ 20 mil (aproximadamente R$ 103 mil na cotação atual) pela presença de Memphis Depay.

    O clube já havia garantido US$ 60 mil (cerca de R$ 311 mil) durante a fase de grupos. Caso a equipe avance às próximas fases e chegue à final, o montante poderá alcançar US$ 180 mil (aproximadamente R$ 934 mil).

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    Além disso, os clubes recebem US$ 2,36 mil (cerca de R$ 12 mil) por cada partida das Eliminatórias disputada por jogadores convocados. O valor total destinado ao Corinthians só será definido após o encerramento da Copa do Mundo, já que o cálculo considera o período em que o atleta permaneceu à disposição da seleção e sua participação nos jogos.

    Valor é menor em relação às Copas anteriores

    Com isso, o valor médio que receberá cada clube por ceder um jogador à Copa do Mundo será inferior ao registrado no Mundial do Catar. Na ocasião, as agremiações receberam o equivalente a US$ 10,9 mil (R$ 56 mil, na cotação atual) por cada dia em que o atleta esteve cedido a uma seleção.

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    A queda no valor individual ocorre mesmo em um cenário de aumento dos recursos destinados pela Fifa ao chamado Programa de Benefícios aos Clubes. O montante total destinado ao programa é de US$ 355 milhões (R$ 1,81 bilhão), valor 70% superior ao distribuído na última Copa do Mundo. O Mundial deste ano, porém, conta com 16 seleções a mais e 11 dias adicionais em relação à edição anterior.

    Do total de US$ 355 milhões, US$ 100 milhões foram reservados pela Fifa para os clubes que liberaram jogadores para as 905 partidas das Eliminatórias disputadas ao redor do mundo. Outros US$ 250 milhões serão destinados aos clubes que cederam atletas para a Copa do Mundo, além de US$ 5 milhões reservados para deduções legais.

    Elenco da Holanda recebe orientações do técnico Ronald Koeman durante partida
    Elenco da Holanda recebe orientações do técnico Ronald Koeman (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

    Números de Memphis pela Holanda

    Memphis Depay entrou para a história da seleção da Holanda no ano passado ao se tornar o maior artilheiro do país. Com 55 gols em 111 partidas pelos Países Baixos, o atacante do Corinthians também soma 33 assistências.

    O camisa 10 estreou pela seleção principal neerlandesa em 15 de outubro de 2013, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. No Mundial disputado no Brasil, Memphis ganhou destaque ao marcar o gol da vitória sobre a Austrália e se tornar o jogador mais jovem da Holanda a balançar as redes em Copas, aos 20 anos e quatro meses. Durante a campanha, também marcou contra o Chile e terminou indicado ao prêmio de Melhor Jogador Jovem da competição, conquistado por Paul Pogba.

    Na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, Memphis voltou a ser decisivo pela seleção neerlandesa. O atacante marcou nas oitavas de final diante dos Estados Unidos e alcançou a vice-liderança entre os maiores goleadores da história da Holanda, ficando atrás apenas de Robin van Persie.

    Memphis na Copa do Mundo 2026

    1. 3 jogos (0 titular)
    2. 51 minutos jogados
    3. 1 assistência
    4. 8.3 ações com a bola por jogo
    5. 5.0 passes certos por jogo
    6. 0.7 passes decisivos por jogo
    7. 0.3 faltas sofridas por jogo
    8. 1 cartão amarelo
    9. Nota Sofascore 6.43

    Holanda na próxima fase da Copa do Mundo

    Holanda já sabe todos os detalhes do confronto diante do Marrocos, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. As confirmações aconteceram após as partidas de quarta-feira (24) e quinta-feira (25).

    A partida será disputada na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília). O confronto acontece no estádio El Gigante de Acero, casa do Monterrey, no México. Será a primeira vez que a Holanda deixará os Estados Unidos para disputar uma partida da Copa do Mundo de 2026.

    📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: El Gigante de Acero, em Guadalupe, Estados Unidos

    ➡️Holanda vence a Tunísia, avança em primeiro e 'foge' do Brasil na Copa do Mundo

    Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.

    Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

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