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Corinthians renova empréstimo de goleiro ao Shabab Al Ahli

Atleta formado na base permanecerá no futebol dos Emirados Árabes

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/06/2026 17:55
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Matheus Donelli faz defesa em jogo contra o Atlético-GO
Matheus Donelli segue em contrato com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians acertou a renovação do empréstimo do goleiro Matheus Donelli com o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O vínculo atual venceria nesta terça-feira (30), mas foi prorrogado até o fim da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pela Central do Timão.

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    O jogador deixou o Timão para defender a equipe árabe em fevereiro deste ano. Até o momento, porém, Matheus Donelli ainda não entrou em campo pela equipe. A tendência é que o vínculo por empréstimo seja renovado.

    Matheus Donelli iniciou sua trajetória no futsal do clube e passou por todas as categorias de base. Subiu à equipe principal em 2020 e, de lá para cá, somou 28 jogos com três títulos conquistados: Paulistão (2025), Copa do Brasil (2025) e Supercopa Rei (2026).

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    Matheus Donelli com as mãos na cintura
    Matheus Donelli foi revelado na base do Corinthians (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)

    Números pelo Corinthians

    1. 28 jogos
    2. 3 jogos sem sofrer gols
    3. 38 gols sofridos (1.3 p/j.)
    4. 79 defesas (2.8 p/j.)
    5. 44 defesas de chute de dentro da área (1.6 p/j.)
    6. 68% de bolas defendidas
    7. 6.80 Nota Sofascore

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