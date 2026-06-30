Corinthians renova empréstimo de goleiro ao Shabab Al Ahli Atleta formado na base permanecerá no futebol dos Emirados Árabes

O Corinthians acertou a renovação do empréstimo do goleiro Matheus Donelli com o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O vínculo atual venceria nesta terça-feira (30), mas foi prorrogado até o fim da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pela Central do Timão.

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O jogador deixou o Timão para defender a equipe árabe em fevereiro deste ano. Até o momento, porém, Matheus Donelli ainda não entrou em campo pela equipe. A tendência é que o vínculo por empréstimo seja renovado.

Matheus Donelli iniciou sua trajetória no futsal do clube e passou por todas as categorias de base. Subiu à equipe principal em 2020 e, de lá para cá, somou 28 jogos com três títulos conquistados: Paulistão (2025), Copa do Brasil (2025) e Supercopa Rei (2026).

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Matheus Donelli foi revelado na base do Corinthians (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)

Números pelo Corinthians

28 jogos 3 jogos sem sofrer gols 38 gols sofridos (1.3 p/j.) 79 defesas (2.8 p/j.) 44 defesas de chute de dentro da área (1.6 p/j.) 68% de bolas defendidas 6.80 Nota Sofascore

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