Corinthians lucra quantia milionária com venda de Felipe Augusto ao Zenit; veja cifras Atacante assinou vínculo de quatro anos com o clube russo

O Zenit anunciou a contratação do atacante Felipe Augusto, do Trabzonspor, da Turquia. A transação vai render uma bolada ao Corinthians, clube formador do jogador, por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa.

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A transferência foi fechada em 15 milhões de euros (R$ 88,6 milhões na cotação atual), com a previsão de mais 5 milhões de euros em bônus (aproximadamente R$ 29,6 milhões). Com isso, o Corinthians terá direito a 375 mil euros (cerca de R$ 2,2 milhões). A informação foi divulgada inicialmente pelo Meu Timão.

Em sua última temporada pelo Trabzonspor, da Turquia, marcou 15 gols em 40 partidas, conquistou a Copa da Turquia, seu primeiro título como profissional, e ajudou a equipe a terminar a liga nacional na terceira colocação.

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— Considero que vir para o Zenit é uma grande oportunidade para mim e um grande passo na minha carreira. Joguei na Bélgica e na Turquia. Então, conheço bem o que é o futebol europeu. Vejo minha chegada aqui como um grande desafio pessoal, estou muito feliz e animado — disse o jogador em sua chegada ao clube.

Na Liga Turca, Felipe Augusto disputou 32 partidas, marcou 13 gols e foi o vice-artilheiro da equipe. Além da eficiência ofensiva, também se destacou pela participação no jogo, somando 15 passes decisivos, cinco grandes chances criadas, 23 dribles certos, 101 duelos vencidos e 54 ações defensivas.

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Entre os atacantes sub-23 das principais ligas da Europa, terminou a temporada como o quarto maior artilheiro, atrás apenas de Mika Godts, Lamine Yamal e Joaquin Panichelli.

Felipe Augusto assinou contrato de quatro anos, com opção de renovação por mais uma temporada, e chega ao clube russo embalado pelo melhor momento da carreira.

Felipe Augusto passou pelo Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira / C2 Sports)

Felipe Augusto no Corinthians

Felipe Augusto é formado nas categorias de base do clube e passou a integrar o elenco principal em 2021, após ser promovido por Vagner Mancini, técnico da equipe à época. No entanto, o jovem de 19 anos atuou com regularidade apenas em 2023, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.

O atacante teve poucas oportunidades no elenco principal do clube paulista. Foram 29 partidas disputadas, apenas seis como titular, e dois gols marcados. Felipe Augusto registrou média de 0.5 finalizações por jogo e participou diretamente de um gol a cada 374 minutos. Mesmo com baixo aproveitamento coletivo da equipe naquele período, o jogador terminou sua passagem pelo profissional do Timão com 100% de conversão nas chances claras que teve.

Nas categorias de base do Corinthians, Felipe Augusto já demonstrava potencial ofensivo. Pelo sub-20 do clube, o atacante marcou 22 gols em 60 partidas, sendo titular em 34 delas. O desempenho representava média de um gol a cada 136 minutos, números que ajudaram o jogador a ganhar espaço no elenco profissional ainda jovem.

O jogador foi vendido ao Cercle Brugge, da Bélgica, em 2023, por 3 milhões de euros (R$ 16,2 milhões, na cotação da época).

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