logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Craque do Corinthians critica horário de jogo da Copa do Brasil: 'Parabéns aos envolvidos'

Gabi Zanotti questionou impacto na presença de público e na audiência

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
01/07/2026 12:53
Favorite o Lance! no Google
Gabi Zanotti, meia do Corinthians, comemora gol. (Corinthians/Divulgação)
Gabi Zanotti, meia do Corinthians, comemora gol. (Corinthians/Divulgação)

A definição dos horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina gerou críticas entre as atletas. Horas após a CBF divulgar a tabela detalhada da competição, a meia Gabi Zanotti, uma das principais lideranças do Corinthians, usou as redes sociais para ironizar o horário marcado para o confronto diante da Ferroviária.

continua após a publicidade
  • Meia-atacante Dos Santos destacou sequência da Ferroviária. (Divulgação)

    Dos Santos destaca pausa para ajustes e projeta Ferroviária na Copa do Brasil

    Futebol Feminino
    Há 3 dias
  • Corinthians vive momento turbulento na política (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

    Corinthians fecha patrocínio milionário com plataforma de conteúdo

    Corinthians
    Há 3 dias
  • Lelê, goleira do Corinthians, sofreu lesão. (Will Anacleto/reprodução-redes sociais)

    Corinthians atualiza situação médica de Lelê e Agustina

    Futebol Feminino
    Há 3 dias

    • A partida, válida pela quarta fase da competição, foi agendada para 15h da quinta-feira, 23 de julho, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O duelo será o único da rodada disputado neste horário. Em publicação no Instagram, a camisa 10 alvinegra criticou a escolha da CBF.

    — Horário bem atrativo para o público ir ao estádio e para acompanhar pela TV. Parabéns aos envolvidos.

    A manifestação faz referência à dificuldade de atrair torcedores em um dia útil, no meio da tarde, além do impacto na audiência televisiva. O tema é recorrente no futebol feminino, que frequentemente tem partidas marcadas fora dos horários considerados mais acessíveis ao público.

    continua após a publicidade

    A tabela detalhada divulgada pela CBF prevê jogos entre os dias 20 e 23 de julho. Dos oito confrontos das oitavas, apenas Ferroviária x Corinthians foi marcado para as 15h. As demais partidas acontecerão entre 16h e 21h45, Itabirito x Bahia, às 20h, e Vasco x vencedor de Mauaense x São Paulo, às 21h45.

  • Elliot Anderson, de branco, em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo

    Inglaterra x RD Congo pode definir caminho do Brasil na Copa; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 minutos
  • Lance!

    Pochettino descarta favoritismo dos Estados Unidos: 'Não somos'

    Copa do Mundo 2026
    Há 36 minutos
  • Lucas Paquetá leva a mão à coxa esquerda após sentir um incômodo no músculo posterior

    Análise tática do Guffo: sem Paquetá, como o Brasil pode enfrentar a Noruega?

    Colunas
    Há 38 minutos

    • ➡️ CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Gabi Zanotti, do Corinthians, critica horário de jogo contra a Ferroviária. (Reprodução/redes sociais)
    Gabi Zanotti, do Corinthians, critica horário de jogo contra a Ferroviária. (Reprodução/redes sociais)

    Confrontos das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    • Coritiba x Internacional — 20/07 (segunda), às 16h — Couto Pereira, Curitiba
    • Flamengo x Instituto 3B — 20/07 (segunda), às 19h — Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
    • Fluminense x Cruzeiro — 21/07 (terça), às 16h30 — Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
    • Itabirito x Bahia — 21/07 (terça), às 20h — Arena do Jacaré, Sete Lagoas
    • Vasco x vencedor de Mauaense x São Paulo — 21/07 (terça), às 21h45 — estádio a definir
    • Botafogo x Red Bull Bragantino — 22/07 (quarta), às 19h — Nilton Santos, Rio de Janeiro
    • Atlético-MG x Atlético Piauiense — 22/07 (quarta), às 19h30 — Arena MRV, Belo Horizonte
    • Ferroviária x Corinthians — 23/07 (quinta), às 15h — Arena Fonte Luminosa, Araraquara.
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Futebol Feminino

    CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Há 2 horas
    Hillary, zagueira do Itabirito, nasceu na Venezuela. (Léo Rodrigues/Itabirito)

    Futebol Feminino

    Itabirito lança campanha para ajudar famílias na Venezuela com zagueira venezuelana

    Há 17 horas
    Salma Paralluelo deixou o Barcelona ao término do seu contrato. (Barcelona/Divulgação)

    Futebol Feminino

    Na mira de gigantes europeus, Salma Paralluelo deixa o Barcelona

    Há 17 horas
    Gio Garbelini atuando pelo Atlético de Madrid, da Espanha. (Atlético/Divulgação)

    Futebol Feminino

    Atlético de Madrid arquiva denúncia de racismo contra Gio Garbelini

    Há 18 horas

    Futebol Feminino

    Seleção Feminina sub-17 é convocada para início de preparação para o Mundial

    Há 20 horas
    Sam Kerr é a nova contratação do Gotham FC. (Gotham/Divulgação)

    Futebol Feminino

    Sam Kerr volta ao Gotham e fará reestreia em clássico diante da torcida

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Cristiane comentou Brasil x Japão, pela Copa do Mundo 2026. (Reprodução/Globo)

    Cristiane volta ao Flamengo após experiência como comentarista na Copa do Mundo

    Meia-atacante Dos Santos destacou sequência da Ferroviária. (Divulgação)

    Dos Santos destaca pausa para ajustes e projeta Ferroviária na Copa do Brasil

    Gotham comemora título da NWSL Challenge Cup. (Gotham FC/Divulgação)

    Gotham vence Kansas City e conquista NWSL Challenge Cup

    Corinthians vive momento turbulento na política (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

    Corinthians fecha patrocínio milionário com plataforma de conteúdo

    Thaissinha está há um ano no WFC Nike Lusso. (Divulgação)

    Brasileira na Geórgia, Thaisa quase desistiu do futebol e agora disputará a Champions

    Lelê, goleira do Corinthians, sofreu lesão. (Will Anacleto/reprodução-redes sociais)

    Corinthians atualiza situação médica de Lelê e Agustina

    Kansas x Gotham duelam pela NWSL Challenge Cup. (Divulgação)

    NWSL Challenge Cup 2026: o que é e onde assistir à final entre Gotham e Kansas

    Seleção Feminina sub-20 comemora gol em amistoso contra Portugal. (Luciana Vermell/CBF)

    CBF divulga calendário das seleções femininas de base

    BRASILEIRÃO FEMININO A1 - Santos x RB Bragantino - Estádio Urbano Caldeira (17/05/2026) - Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.

    Ketlen vive o Santos e sonha em ampliar legado: 'Quero mais títulos'

    Mainell Rondón, jovem desaparecida após terremotos na Venezuela. (Adiffem/Divulgação)

    Jogadora de 12 anos desaparece após terremoto na Venezuela

    Sofia, com camisa da Ferroviária, com o dedo para cima

    Sofia vive fase artilheira e lidera campanha da Ferroviária no Brasileirão Feminino Sub-17

    Marta durante coletiva nesta quinta-feira (29), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

    Marta fala sobre educação financeira e alerta atletas para planejamento do futuro

    Rodrigo Campos é o novo treinador do Vitória. (Foto: Rafael Leandro/Itabirito SAF)

    Vitória anuncia novo treinador para o time feminino