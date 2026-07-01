Craque do Corinthians critica horário de jogo da Copa do Brasil: 'Parabéns aos envolvidos'
Gabi Zanotti questionou impacto na presença de público e na audiência
A definição dos horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina gerou críticas entre as atletas. Horas após a CBF divulgar a tabela detalhada da competição, a meia Gabi Zanotti, uma das principais lideranças do Corinthians, usou as redes sociais para ironizar o horário marcado para o confronto diante da Ferroviária.
A partida, válida pela quarta fase da competição, foi agendada para 15h da quinta-feira, 23 de julho, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O duelo será o único da rodada disputado neste horário. Em publicação no Instagram, a camisa 10 alvinegra criticou a escolha da CBF.
— Horário bem atrativo para o público ir ao estádio e para acompanhar pela TV. Parabéns aos envolvidos.
A manifestação faz referência à dificuldade de atrair torcedores em um dia útil, no meio da tarde, além do impacto na audiência televisiva. O tema é recorrente no futebol feminino, que frequentemente tem partidas marcadas fora dos horários considerados mais acessíveis ao público.
A tabela detalhada divulgada pela CBF prevê jogos entre os dias 20 e 23 de julho. Dos oito confrontos das oitavas, apenas Ferroviária x Corinthians foi marcado para as 15h. As demais partidas acontecerão entre 16h e 21h45, Itabirito x Bahia, às 20h, e Vasco x vencedor de Mauaense x São Paulo, às 21h45.
➡️ CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina
Confrontos das oitavas da Copa do Brasil Feminina
- Coritiba x Internacional — 20/07 (segunda), às 16h — Couto Pereira, Curitiba
- Flamengo x Instituto 3B — 20/07 (segunda), às 19h — Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
- Fluminense x Cruzeiro — 21/07 (terça), às 16h30 — Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
- Itabirito x Bahia — 21/07 (terça), às 20h — Arena do Jacaré, Sete Lagoas
- Vasco x vencedor de Mauaense x São Paulo — 21/07 (terça), às 21h45 — estádio a definir
- Botafogo x Red Bull Bragantino — 22/07 (quarta), às 19h — Nilton Santos, Rio de Janeiro
- Atlético-MG x Atlético Piauiense — 22/07 (quarta), às 19h30 — Arena MRV, Belo Horizonte
- Ferroviária x Corinthians — 23/07 (quinta), às 15h — Arena Fonte Luminosa, Araraquara.
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