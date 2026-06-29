Torcida do Corinthians manda recado após classificação do Brasil: 'Salvou' Seleção Brasileira se classificou para às oitavas da Copa do Mundo

Com gol de Gabriel Martinelli, e assistência de Gabriel Magalhães no gol do Casemiro no empate da Seleção Brasileira em cima do Japão, torcedores do Corinthians brincaram nas redes sociais após a classificação do Brasil às oitavas da Copa do Mundo.

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Por coincidência, ambos jogadores são da base do Corinthians, famoso 'Cria do Terrão', participaram dos gols da classificação no jogo, abrindo argumento para torcida corintiana afirmar que foram gols do clube paulista.

Veja a repercussão:

Corinthians salvando a seleção Chef — AbcCripto (@lucaseduar34120) June 29, 2026

esse final foi muito corinthians da sua parte seleção — maria💭 (@dud4m4r14) June 29, 2026

Corinthians vence o Japão



Gabriel Martinelli



Gabriel Magalhães



E Casemiro torcedor do Timão



Enquanto tiver Corinthians na seleção, o Brasil será campeão — Nginx (@simbiosescript) June 29, 2026

Seleção brasileira é muito corinthians mesmo ne gol de corinthiano nos 5 min de acréscimo do 2⁰ tempo em partida decisiva — Larissa (@Lari_larrubia) June 29, 2026

Após o apito final, o perfil oficial do Corinthians publicou uma imagem de Gabriel Martinelli parabenizando pelo gol e pela partida. Veja:

SE NÃO FOR SOFRIDO NÃO É…



Da base do #CorinthiansFutsal para o mundo! 🌎



MARTINELLI DECIDIU PARA O BRASIL CONTRA O JAPÃO! 🇧🇷#VaiCorinthians pic.twitter.com/yJKL1moyMt — Corinthians (@Corinthians) June 29, 2026

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30)

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Casemiro foi personagem do jogo: errou no primeiro tempo, mas também marcou gol (Foto: Paul Ellis/AFP)

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