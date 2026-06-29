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Torcida do Corinthians manda recado após classificação do Brasil: 'Salvou'

Seleção Brasileira se classificou para às oitavas da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 16:55
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Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Com gol de Gabriel Martinelli, e assistência de Gabriel Magalhães no gol do Casemiro no empate da Seleção Brasileira em cima do Japão, torcedores do Corinthians brincaram nas redes sociais após a classificação do Brasil às oitavas da Copa do Mundo.

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  • O meio-campista do Japão, Kaishu Sano (nº 24), comemora após marcar o gol de abertura durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Japão, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / Afp)

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    • Por coincidência, ambos jogadores são da base do Corinthians, famoso 'Cria do Terrão', participaram dos gols da classificação no jogo, abrindo argumento para torcida corintiana afirmar que foram gols do clube paulista.

    Veja a repercussão:

    Após o apito final, o perfil oficial do Corinthians publicou uma imagem de Gabriel Martinelli parabenizando pelo gol e pela partida. Veja:

    Quando é o próximo jogo do Brasil?

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30)

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    Casemiro foi personagem do jogo: errou no primeiro tempo, mas também marcou gol
    Casemiro foi personagem do jogo: errou no primeiro tempo, mas também marcou gol (Foto: Paul Ellis/AFP)

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