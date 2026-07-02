Corinthians acerta com ex-preparador físico do Palmeiras para a base Leonardo Ramelo é formado em Ciências do Esporte e possui pós-graduação em Prática do Esporte de Alto Rendimento

O Corinthians acertou a contratação do preparador físico Leonardo Ramelo para as categorias de base. A confirmação aconteceu por meio das redes sociais do profissional, que deixou o Palmeiras em março.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Na última semana iniciei uma nova trajetória profissional na minha carreira, agora como preparador físico das categorias de base do Sport Club Corinthians Paulista. Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. Também deixo um agradecimento especial ao Michael De Paula (fisiologista do Corinthians) e ao Walmir Cruz (coordenador de performance) pela confiança depositada em meu trabalho — comentou Leonardo.

Segundo informações publicadas por Leonardo Ramelo em seu perfil no LinkedIn, o preparador físico desenvolveu sua carreira principalmente no futebol paulista e em projetos voltados ao treinamento de atletas. O trabalho mais recente foi no Palmeiras, onde atuou como preparador físico do Centro de Formação de Atletas (CFA) entre janeiro de 2025 e junho de 2026, participando do acompanhamento e do desenvolvimento físico dos jogadores.

continua após a publicidade

Antes da passagem pelo clube alviverde, Leonardo trabalhou na Inter de Limeira entre abril de 2023 e janeiro de 2025. No período, exerceu a função de preparador físico em tempo integral, contribuindo para o planejamento e a execução das atividades relacionadas ao desempenho esportivo da equipe.

Paralelamente ao trabalho no futebol, também atuou no Estúdio Euvoluindo, em Limeira. Entre junho de 2022 e janeiro de 2025, exerceu a função de treinador físico, com foco em treinamento personalizado para atletas. O profissional participou ainda de atividades ligadas ao condicionamento físico e à preparação esportiva em diferentes modalidades.

continua após a publicidade

A trajetória de Leonardo inclui passagem pelo Brutos Futsal Limeira, onde trabalhou entre abril de 2021 e abril de 2023 na área de preparação física e controle de carga dos atletas.

Na formação acadêmica, é bacharel em Ciências do Esporte pela Universidade Estadual de Campinas e possui especialização em Ciência e Prática do Esporte de Alto Rendimento pelo Instituto Singularidades. Durante a graduação, apresentou uma tese sobre termografia no esporte e métodos de prevenção de lesões.

Leonardo Ramelo foi anunciado como novo preparador físico das categorias de base do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja abaixo a publicação do novo preparador físico do Corinthians

Na última semana iniciei uma nova trajetória profissional na minha carreira, agora como preparador físico das categorias de base do Sport Club Corinthians Paulista.

Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. Também deixo um agradecimento especial ao Michael De Paula (fisiologista do Corinthians) e ao Walmir Cruz (coordenador de performance) pela confiança depositada em meu trabalho.

Após um período longe de fazer o que mais amo, retorno ao futebol em um clube gigante, com a mesma vontade de aprender, evoluir e contribuir, agora com grandes responsabilidades, muito propósito e total dedicação.

Muito feliz e motivado para esse novo desafio. Que seja o início de uma trajetória de muito trabalho, crescimento e conquistas. Vamos em frente!

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão e na Copa do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.