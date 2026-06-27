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Gabriel Paulista ganha espaço no Corinthians e se firma entre os titulares

Zagueiro soma sequência de jogos, apresenta regularidade nos números e se consolida no Timão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/06/2026 08:00
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Gabriel Paulista olhando para a bola
Gabriel Paulista assumiu a titularidade no Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

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O zagueiro Gabriel Paulita chegou ao Corinthians em janeiro deste ano para realizar o sonho de atuar pelo clube. Em seis meses, é possível dizer que o defensor vem conquistando a confiança dos torcedores e dos treinadores com quem trabalhou.

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    O veterano chegou ao clube e assumiu rapidamente a titularidade que antes pertencia a André Ramalho. Pelo Corinthians, inclusive, marcou um dos gols do título da Supercopa Rei, diante do Flamengo, em Brasília.

    Em 28 jogos, sendo 26 como titular, o jogador soma 2 gols e 25 finalizações, com 5 no alvo. Ao longo da temporada, registra 0.3 passe decisivo por partida e 90% de acerto no passe, além de 54% de precisão no passe longo. 

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    Defensivamente, apresenta média de 3.5 bolas recuperadas, 0.8 desarmes, 1.0 interceptação e 5.2 cortes por jogo. Nos duelos, tem 69% de eficiência, com média de 0.6 faltas cometidas por partida. O desempenho geral é refletido na nota 7.08 no Sofascore, indicando regularidade ao longo das atuações.

    Números de Gabriel Paulista pelo Corinthians

    1. 28 jogos (26 titular)
    2. 2 gols
    3. 25 finalizações (5 no gol) no total
    4. 0.3 passe decisivo por jogo
    5. 90% acerto no passe
    6. 54% acerto no passe longo
    7. 3.5 bolas recuperadas por jogo
    8. 0.8 desarmes por jogo
    9. 1.0 interceptações por jogo
    10. 5.2 cortes por jogo
    11. 69% eficiência nos duelos
    12. 0.6 faltas por jogo
    13. Nota Sofascore 7.08 

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    Conflito com Fernando Diniz 

    Um dos episódios que chamou atenção envolvendo o jogador ocorreu durante a partida entre Corinthians e Barra, pela volta da Copa do Brasil. Na ocasião, Gabriel Paulista e o técnico Fernando Diniz discutiram à beira do campo. A situação, no entanto, foi resolvida entre os dois.

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    — O clima no Corinthians é o melhor. Quem está de fora não tem noção. A gente vive uma fase incrível, uma fase muito boa. Com o Diniz, a gente vem crescendo a cada jogo. Está sendo muito bom. Ali foi algo normal de quem quer vencer. Ele me chamou a atenção, eu respondi. Mas ficou tudo por ali mesmo. A gente já conversou e se acertou — disse Gabriel Paulista.

    Diniz é "vida louca" e ele achou um mais "vida louca" do que ele — completou.

    — A gente sempre tem que melhorar. Se eu consigo evitar, é melhor. Mas esse jeito que eu tenho é um jeito que muito mais beneficia os jogadores do que prejudica. No caso de jogo, beneficiou. E beneficiou por quê? O Gabriel tem um temperamento um pouco parecido com o meu. Ele é um jogador mais explosivo, ficou uma discussão. Mas, levando em consideração que o que vale na vida é o essencial, o essencial não teve erro de ninguém — comentou Diniz.

    Arte de Gabriel Paulista de costas com os números pelo Corinthians
    Números de Gabriel Paulista pelo Corinthians (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

    Interesse do Grêmio

    O defensor revelou que recebeu uma proposta do Grêmio antes de acertar com o clube paulista. 

    Segundo Gabriel Paulista, a proposta do Grêmio era boa financeiramente, mas ele optou por recusá-la para aguardar uma oferta do Corinthians.

    — O Grêmio fez uma proposta muito boa para mim. Na época, o Mano Menezes era o treinador. Ele até queria me ligar, conversar comigo. Eu falei: 'Não vou atender ele. Agradece o Mano e o pessoal da diretoria do Grêmio. A proposta é muito boa, obrigado. Mas, quando voltar, quero voltar ao Corinthians'. Na época, eu não tinha nem conversas com o Corinthians — disse o zagueiro ao Podpah.

    Gabriel Paulista rescindiu com o Besiktas na primeira semana de janeiro. O atleta abriu mão de um valor milionário para ser liberado. O jogador iniciou as negociações durante a gestão de Fabinho Soldado, mas fechou com o Timão após conversas com Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Corinthians.

    Torcedor declarado do Timão, o jogador acertou com o clube alvinegro por duas temporadas.

    Conheça Gabriel Paulista

    O zagueiro fez a base no Taboão da Serra, mas ainda jovem se transferiu ao Vitória. Gabriel Paulista defendeu o clube baiano entre 2010 e 2013. Com a camisa do Leão da Barra, conquistou três títulos: uma Copa do Nordeste, em 2010, e dois Campeonatos Baianos, em 2010 e 2013. O atleta atua na Europa há 13 anos.

    O primeiro clube que Gabriel atuou no exterior foi o Villarreal, da Espanha. O atleta disputou 50 jogos com a camisa do submarino amarelo. Em 2015, transferiu-se para o Arsenal, onde ficou até 2017. O zagueiro defendeu os Gunners em 64 jogos.

    Após a passagem pela Inglaterra, retornou ao futebol espanhol. Defendeu o Valencia, clube em que teve o período mais duradouro no Velho Continente, com 220 partidas disputadas até 2024. Depois, teve uma breve passagem pelo Atlético de Madrid, onde atuou em cinco jogos, antes de se transferir para o Besiktas, da Turquia, pelo qual entrou em campo 45 vezes.

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