Corinthians acerta saída de atacante da base para clube da Europa Timão manteve parte dos direitos econômicos do atleta

O Corinthians acertou a saída do atacante Dante, de 18 anos, para a equipe sub-23 do Moreirense. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube português nesta segunda-feira (29).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dante chegou ainda criança ao Corinthians e passou pelo futsal e pelas categorias iniciais do clube, mais recentemente o sub-15 e o sub-17. O contrato do jogador com o Timão iria até setembro de 2027, mas foi feito um acordo para a saída antecipada. Com isso, o clube paulista manteve 20% dos direitos econômicos do atleta para uma futura transferência.

— Foi sempre um grande sonho vir para a Europa. O Moreirense foi o clube que me abriu as portas, fico muito grato e também agradeço a Deus pela oportunidade. Espero contribuir para conseguirmos bons resultados — disse o atacante.

continua após a publicidade

Dane durante anúncio pelo Moreirense (Foto: Reprodução/Instagram)

— Podem esperar de mim muita vontade e muita entrega e vou dar sempre o máximo para ganharmos títulos. Sou uma pessoa muito humilde, com muito carisma, que pode alegrar o dia de toda a gente e fazer um ambiente melhor — seguiu.

O ex-atacante do Corinthians, clube pelo qual disputou 41 jogos e marcou três gols no Sub-17, assinou vínculo até 2031 com o Moreirense.

— É um clube que significa muito para mim e que tenho o privilégio de representar — finalizou.

Veja abaixo a publicação sobre a chegada do ex-Corinthians ao Moreirense:

Novo reforço para os Sub-23. Dante acaba de chegar do Corinthians para reforçar a nossa equipe Sub-23 e trazer ainda mais qualidade ao nosso plantel.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.