logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Corinthians acerta saída de atacante da base para clube da Europa

Timão manteve parte dos direitos econômicos do atleta

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
29/06/2026 17:53
Favorite o Lance! no Google
Dante olhando para bola durante jogo pelo Corinthians
Dane assinou com o Moreirense (Foto: Reprodução)

O Corinthians acertou a saída do atacante Dante, de 18 anos, para a equipe sub-23 do Moreirense. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube português nesta segunda-feira (29).

continua após a publicidade
  • Jogadores do Corinthians em momentos nos jogos

    Enquete Lance!: torcida do Corinthians escolhe destaque entre reforços

    Corinthians
    Há 5 horas
  • Fernando Diniz olhando para a bola durante treino no Corinthians

    Treino: Diniz comanda atividade em campo reduzido no Corinthians

    Corinthians
    Há 1 dia
  • Memphis Depay olhando para frente em jogo pela Holanda

    Veja quanto o Corinthians já faturou com Memphis na Copa do Mundo

    Corinthians
    Há 1 dia

    • ➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

    Dante chegou ainda criança ao Corinthians e passou pelo futsal e pelas categorias iniciais do clube, mais recentemente o sub-15 e o sub-17. O contrato do jogador com o Timão iria até setembro de 2027, mas foi feito um acordo para a saída antecipada. Com isso, o clube paulista manteve 20% dos direitos econômicos do atleta para uma futura transferência.

    — Foi sempre um grande sonho vir para a Europa. O Moreirense foi o clube que me abriu as portas, fico muito grato e também agradeço a Deus pela oportunidade. Espero contribuir para conseguirmos bons resultados — disse o atacante.

    continua após a publicidade
    Dante sorrindo com a camisa do Moreirense
    Dane durante anúncio pelo Moreirense (Foto: Reprodução/Instagram)

    — Podem esperar de mim muita vontade e muita entrega e vou dar sempre o máximo para ganharmos títulos. Sou uma pessoa muito humilde, com muito carisma, que pode alegrar o dia de toda a gente e fazer um ambiente melhor — seguiu.

    O ex-atacante do Corinthians, clube pelo qual disputou 41 jogos e marcou três gols no Sub-17, assinou vínculo até 2031 com o Moreirense.

    — É um clube que significa muito para mim e que tenho o privilégio de representar — finalizou.

    Veja abaixo a publicação sobre a chegada do ex-Corinthians ao Moreirense:

    Novo reforço para os Sub-23. Dante acaba de chegar do Corinthians para reforçar a nossa equipe Sub-23 e trazer ainda mais qualidade ao nosso plantel.

    continua após a publicidade

    🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Fora de CampoTorcida do Corinthians manda recado após classificação do Brasil: 'Salvou'Há 58 minutos
    Jogadores do Corinthians em momentos nos jogos
    CorinthiansEnquete Lance!: torcida do Corinthians escolhe destaque entre reforçosHá 10 horas
    Fernando Diniz olhando para a bola durante treino no Corinthians
    CorinthiansTreino: Diniz comanda atividade em campo reduzido no CorinthiansHá 1 dia
    Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda
    Copa do Mundo 2026Contra Marrocos, Memphis pode superar Zagallo em Copas do Mundo; entendaHá 1 dia
    Memphis Depay olhando para frente em jogo pela Holanda
    CorinthiansVeja quanto o Corinthians já faturou com Memphis na Copa do MundoHá 1 dia
    Canobbio abre os braços em reclamação durante jogo do Uruguai
    Copa do Mundo 2026Brasileirão na Copa do Mundo: quem avança e quem volta para casa?Há 1 dia

    Mais LANCE!

    Corinthians vive momento turbulento na política (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)
    Corinthians fecha patrocínio milionário com plataforma de conteúdo
    Lelê, goleira do Corinthians, sofreu lesão. (Will Anacleto/reprodução-redes sociais)
    Corinthians atualiza situação médica de Lelê e Agustina
    Gui Amorim durante partida pelo Corinthians
    Corinthians anuncia renovação com joia da base
    Fachada do Parque São Jorge, icônica sede do Corinthians
    Corinthians cobra explicações e cogita saída da FFU após decisão do Cade
    Reserva, Memphis tem conversa individual com técnico da Holanda
    Memphis olha para frente durante partida da Holanda
    Lateral da Holanda revela conversa com Memphis sobre o Corinthians
    Gabriel Paulista olhando para a bola
    Gabriel Paulista ganha espaço no Corinthians e se firma entre os titulares
    Hulk saúda a torcida na apresentação ao Fluminense no Maracanã
    CBF cria nova janela de transferências após antecipação do Brasileirão
    Lingard durante exames no Corinthians
    Com Lingard, elenco do Corinthians realiza exames preventivos no CT
    Breno Bidon e Rodrigo Garro em treinamento
    Quando será o próximo jogo do Corinthians? Veja adversário, data e horário
    Lingard olhando para bola
    Problema em voo atrasa retorno de Lingard e desfalca o Corinthians
    Jogadores correm no gramado
    Corinthians volta aos treinos após folga no CT Dr. Joaquim Grava
    Atletas da base do Corinthians comemoram gol
    Corinthians atrasa pagamento de ajuda de custo de atletas da base
    Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, olhando para frente
    Vice-presidente afastado do Corinthians se torna réu na Justiça de São Paulo