Corinthians começa limpeza da Neo Química Arena e prevê conclusão em 90 dias
Serviços começaram pelos vidros da cobertura do Setor Oeste e incluem manutenção da estrutura, revitalização das fachadas e troca de lâmpadas
A Neo Química Arena iniciou nesta terça-feira o processo de limpeza e manutenção do estádio. A ação, anunciada pelo Corinthians, faz parte de um cronograma de conservação da casa alvinegra e tem previsão de duração de aproximadamente 90 dias. Além da lavagem das estruturas, o plano inclui serviços de manutenção geral, revitalização das fachadas e substituição da iluminação em áreas do estádio.
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Os trabalhos começaram pela lavagem dos vidros que compõem a cobertura do Setor Oeste. Nesta primeira etapa, nove profissionais atuam na operação, que será ampliada gradualmente para outros pontos considerados estratégicos para a conservação da arena.
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Segundo o Corinthians, a contratação da empresa responsável passou por um processo de chamamento, análise de propostas e aprovação técnica, incluindo a emissão dos laudos de segurança necessários pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) antes do início das atividades.
O clube também explicou que, mesmo que os serviços tivessem sido iniciados no começo da paralisação do calendário do futebol brasileiro, a limpeza se estenderia por um período maior devido à complexidade da operação e às dimensões da Neo Química Arena.
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Além da limpeza, o cronograma prevê manutenção geral da estrutura, revitalização das fachadas e a troca das lâmpadas do átrio. O Corinthians informou que divulgará atualizações periódicas sobre o andamento dos trabalhos à medida que cada etapa for concluída.
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A Neo Química Arena iniciou nesta quarta-feira (1º) o processo de limpeza do estádio, em uma ação voltada à conservação da estrutura. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 90 dias.https://t.co/jyPN3XRgK3— Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) July 1, 2026
📸 Rick Rayson / Neo Química Arena pic.twitter.com/2GoW4aF0E8
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