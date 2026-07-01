Vitinho e Hugo avançam na recuperação durante intertemporada do Corinthians Lateral e atacante realizaram atividades no gramado com a fisioterapia

O Corinthians ganhou duas notícias boas na intertemporada: o lateral-esquerdo Hugo e o atacante Vitinho avançaram na recuperação de suas respectivas lesões e realizaram trabalhos no gramado com o departamento de fisioterapia durante o treino desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava.

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A atividade representa mais um passo no cronograma de recuperação da dupla. A próxima etapa será a transição física, quando ambos passarão a fazer trabalhos individuais antes da reintegração gradual aos treinamentos com o restante do elenco.

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Hugo está fora de combate desde o início de fevereiro. O lateral sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante uma partida do Campeonato Paulista e precisou passar por cirurgia para regularização do menisco. Já Vitinho não entra em campo desde o fim de abril. O atacante se recupera de uma lesão no quadril direito, sofrida após sua última atuação, na vitória sobre o Peñarol, pela Libertadores.

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A expectativa do departamento médico é aproveitar a intertemporada para acelerar a evolução dos dois atletas, que ficam cada vez mais próximos de voltar a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

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Nesta quarta-feira, o Corinthians completou o sétimo dia consecutivo de treinamentos durante a pausa no calendário. A programação começou com um trabalho de força na academia. Depois do aquecimento no gramado, o elenco participou de uma atividade física e técnica dividida em cinco estações, com exercícios de posse de bola, cruzamentos, finalizações e corridas em alta velocidade. Na sequência, Fernando Diniz comandou um treinamento técnico-tático de enfrentamento, com foco na saída de pressão alta.

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Agenda do Corinthians

O Timão volta a treinar na manhã desta quinta-feira, novamente no CT Dr. Joaquim Grava. O primeiro compromisso após a intertemporada será o amistoso contra o Cascavel, marcado para o dia 12. Na sequência, a equipe encara o Remo, em 23 de julho, o Bahia, no dia 26, e o Athletico, no dia 30, pelo Campeonato Brasileiro.