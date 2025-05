Ex-Botafogo comemora título inédito do Campeonato Russo com destaque

O atacante Victor Sá, ex-Botafogo, celebrou neste sábado (25) a conquista do Campeonato Russo 2024/2025 pelo Krasnodar. A equipe venceu o Dínamo de Moscou por 3 a 0, em casa, e garantiu o título inédito com uma campanha histórica. Com 67 pontos somados, o Krasnodar superou o Zenit por apenas um ponto na tabela, encerrando uma hegemonia de seis temporadas consecutivas do rival de São Petersburgo.

Titular absoluto, Victor Sá esteve em campo durante os 90 minutos da partida decisiva e comemorou a conquista com a torcida.

— Estou muito feliz com o título conquistado. Graças a Deus, conseguimos fazer história aqui hoje, ao conquistar o primeiro título russo do clube. Desde o início, nossa equipe manteve uma grande consistência, e hoje celebramos essa conquista tão importante para todos nós. Foi uma linda festa da torcida, que nos empurrou para fazer um grande jogo e levantar o troféu de campeão — comemorou Victor Sá.

Confira os números de Victor Sá, ex-Botafogo, pelo Krasnodar

Esta é a segunda temporada de Victor Sá no futebol russo. O ex-jogador do Botafogo chegou ao Krasnodar no início de 2024 e teve papel importante na campanha do título. Ao longo da Premier League Russa, disputou 25 das 30 partidas, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências, totalizando oito contribuições para gols.

Fundado em 2008, o Krasnodar conquista, com essa campanha histórica, o seu primeiro título nacional, após ter sido vice-campeão na temporada anterior.

