logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Treino: Diniz comanda atividade em campo reduzido no Corinthians

Timão encara o quarto dia de trabalho de olho na sequência da temporada

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
28/06/2026 15:56
Favorite o Lance! no Google
Fernando Diniz olhando para a bola durante treino no Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O elenco do Corinthians participou de seu quarto treino consecutivo na manhã deste domingo (28), no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe está de volta após o período de folga durante a Copa do Mundo.

continua após a publicidade
  • Gui Amorim durante partida pelo Corinthians

    Corinthians anuncia renovação com joia da base

    Corinthians
    Há 23 horas
  • Memphis olha para frente durante partida da Holanda

    Lateral da Holanda revela conversa com Memphis sobre o Corinthians

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Gabriel Paulista olhando para a bola

    Gabriel Paulista ganha espaço no Corinthians e se firma entre os titulares

    Corinthians
    Há 1 dia

    • Os atletas iniciaram o dia com uma ativação física na academia e, em seguida, foram ao Campo 2 para o aquecimento. Depois, realizaram um circuito de atividades organizadas pelo preparador físico Wagner Bertelli. Na sequência, os jogadores do Corinthians participaram de um trabalho de pressão e posse de bola em espaços reduzidos, sob comando do auxiliar Léo Porto.

    ➡️ Veja quanto o Corinthians já faturou com Memphis na Copa do Mundo

    Em seguida, no Campo 3, o técnico Fernando Diniz promoveu um treino de enfrentamento. Enquanto parte do grupo realizava o exercício, outro grupo trabalhou cruzamentos e finalizações com os auxiliares.

    continua após a publicidade

    Nesta segunda-feira (29), o elenco corinthiano volta a treinar no período da manhã, no CT.

    Breno Bidon caminhando no campo durante treino do Corinthians
    Breno Bidon durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

    Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

    • Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR
    • 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
    • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
    • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
    • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
    • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
    • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

    Momento do Corinthians na temporada

    No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

    Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

    continua após a publicidade

    Corinthians em 2026

    1. 37 jogos
    2. 16V | 11E | 10D
    3. 53% de aproveitamento
    4. 41 gols marcados (1.1 por jogo)
    5. 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

    🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda
    Copa do Mundo 2026Contra Marrocos, Memphis pode superar Zagallo em Copas do Mundo; entendaHá 7 horas
    Memphis Depay olhando para frente em jogo pela Holanda
    CorinthiansVeja quanto o Corinthians já faturou com Memphis na Copa do MundoHá 8 horas
    Canobbio abre os braços em reclamação durante jogo do Uruguai
    Copa do Mundo 2026Brasileirão na Copa do Mundo: quem avança e quem volta para casa?Há 11 horas
    Corinthians vive momento turbulento na política (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)
    CorinthiansCorinthians fecha patrocínio milionário com plataforma de conteúdoHá 21 horas
    Lelê, goleira do Corinthians, sofreu lesão. (Will Anacleto/reprodução-redes sociais)
    Futebol FemininoCorinthians atualiza situação médica de Lelê e AgustinaHá 22 horas
    Gui Amorim durante partida pelo Corinthians
    CorinthiansCorinthians anuncia renovação com joia da baseHá 23 horas

    Mais LANCE!

    Fachada do Parque São Jorge, icônica sede do Corinthians
    Corinthians cobra explicações e cogita saída da FFU após decisão do Cade
    Reserva, Memphis tem conversa individual com técnico da Holanda
    Memphis olha para frente durante partida da Holanda
    Lateral da Holanda revela conversa com Memphis sobre o Corinthians
    Gabriel Paulista olhando para a bola
    Gabriel Paulista ganha espaço no Corinthians e se firma entre os titulares
    Hulk saúda a torcida na apresentação ao Fluminense no Maracanã
    CBF cria nova janela de transferências após antecipação do Brasileirão
    Lingard durante exames no Corinthians
    Com Lingard, elenco do Corinthians realiza exames preventivos no CT
    Breno Bidon e Rodrigo Garro em treinamento
    Quando será o próximo jogo do Corinthians? Veja adversário, data e horário
    Lingard olhando para bola
    Problema em voo atrasa retorno de Lingard e desfalca o Corinthians
    Jogadores correm no gramado
    Corinthians volta aos treinos após folga no CT Dr. Joaquim Grava
    Atletas da base do Corinthians comemoram gol
    Corinthians atrasa pagamento de ajuda de custo de atletas da base
    Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, olhando para frente
    Vice-presidente afastado do Corinthians se torna réu na Justiça de São Paulo
    Atletas do Corinthians olhando para frente
    Corinthians paga salários do elenco após três semanas de atraso
    Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, olhando para frente e pensando
    Corinthians retoma atividades no CT em meio à crise financeira
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    A menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercado