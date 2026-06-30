logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Decisão de técnico da Holanda sobre Memphis Depay repercute: 'Não dá'

Astro do Timão vai retornar nos próximos dias

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 15:30
Favorite o Lance! no Google
Memphis Depay, do Corinthians, na eliminação da Holanda
Memphis Depay, do Corinthians, na eliminação da Holanda (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

A Holanda foi eliminada por Marrocos, na noite desta segunda-feira (29), nos 16 avos da Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, uma decisão do técnico Ronald Koeman com Memphis, do Corinthians, chamou atenção de torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade
  • Dante olhando para bola durante jogo pelo Corinthians

    Corinthians acerta saída de atacante da base para clube da Europa

    Corinthians
    Há 21 horas
  • Flâmula do Corinthians nas mãos de um atleta

    Corinthians anuncia contratação de preparador físico ex-Vasco

    Corinthians
    Há 3 horas
  • Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Torcida do Corinthians manda recado após classificação do Brasil: ‘Salvou’

    Fora de Campo
    Há 22 horas

    • O camisa 10 do Timão é o maior artilheiro da história da Holanda e um dos maiores jogadores da seleção, mas isso não significou muita coisa na Copa do Mundo. Diante de Marrocos, Memphis, do Corinthians, sequer entrou em campo.

    ➡️Europeus reagem à atuação de Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo: '100%'

    O jogo durou 120 minutos, mas não foi o suficiente para o astro ser chamado por Koeman. Nas redes sociais, torcedores repercutiram a ausência do jogador. Veja os comentários abaixo:

    continua após a publicidade
    Memphis Depay Corinthians x Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)
    Memphis Depay em Corinthians x Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

    Veja comentários sobre o holandês

    Reserva, Memphis, do Corinthians, não entra e assiste à eliminação da Holanda no banco

    Holanda foi eliminada da Copa do Mundo na madrugada desta terça-feira (30), no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México, pela segunda fase da Copa do Mundo. Um dos principais jogadores da equipe, Memphis Depay, do Corinthians, não saiu do banco de reservas.

    O técnico Ronald Koeman realizou seis substituições na partida: cinco no tempo normal e uma na prorrogação. Entraram, ao todo, Koopmeiners, Hato, Timber, De Roon, Kluivert e Weghorst. Memphis, no entanto, não saiu do banco de reservas. 

    continua após a publicidade

    Assim, Memphis Depay, do Corinthians, deixou a Copa do Mundo de 2026 com números discretos e pouca participação direta ao longo da campanha. Em três jogos, sem nenhuma partida como titular, o atacante somou apenas 51 minutos em campo, mas ainda conseguiu registrar uma assistência. 


    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Musa, da Noruega, comemorando contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Golaço de 'Neymar' da Noruega contra Costa do Marfim assusta: 'Muito cuidado'Há 18 minutos
    Neymar olhando para cima durante partida com o Japão, na Copa do Mundo 2026, vestindo casaco verde da Seleção
    Fora de CampoLeitura labial flagra Neymar dando conselho a Rayan durante Brasil x JapãoHá 22 minutos
    Matheus Cunha abraçando um jogador do Japão após o confronto da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Ex-jogador da Seleção critica atitude de Cunha contra o Japão: 'Vergonha'Há 46 minutos
    Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Fora de CampoEliminação da Alemanha na Copa vira destaque de audiência no SBTHá 1 hora
    Endrick atuando durante a partida contra o Japão.
    Futebol InternacionalEndrick valoriza período fora do Real Madrid: 'Mudou a minha história'Há 1 hora
    Lucas Paquetá, do Flamengo, sorri após vitória do Brasil
    Fora de CampoAtitude de Lucas Paquetá após vitória do Brasil chama atenção: 'Não é possível'Há 3 horas

    Mais LANCE!

    Wilton Pereira Sampaio em Holanda x Marrocos na Copa do Mundo
    Europeus reagem à atuação de Wilton Pereira na Copa do Mundo: '100%'
    Rayan comemora vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo
    Rayan vira assunto na Europa após atuação pelo Brasil: 'Realmente'
    Jogadores do Brasil abraçados depois de vencer o Japão
    Europeus reagem à virada heroica do Brasil sobre o Japão: 'Não pode ser'
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da segunda fase da Copa o SBT transmite hoje (30)?
    Vinicius Júnior comemorando a classificação contra o Japão na Copa do Mundo
    Redação do Lance! escolhe adversário ideal para o Brasil nas oitavas da Copa
    Craque Neto durante programa na Band
    Neto critica dupla do Flamengo e Ancelotti após Brasil x Japão: 'Inadmissível'
    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (30)?
    Wilton Pereira Sampaio apitando na Copa do Mundo
    Atuação de Wilton Pereira Sampaio em Holanda x Marrocos repercute: 'Nunca'
    Enciso comemorando gol com a mão erguida sobre o rosto
    Presidente do Paraguai decreta feriado após classificação na Copa
    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
    Narração de Galvão Bueno no gol de Martinelli viraliza: 'O maior'
    Felipe Melo durante programa do Sportv com microfone na mão
    Felipe Melo aponta erro do Brasil no gol do Japão: 'Poucas pessoas viram'
    Gustavo Gómez, do Palmeiras, antes de jogo da Copa do Mundo
    Atitude de Gustavo Gómez com Havertz viraliza: 'Parada sinistra'
    Gustavo Gómez, do Palmeiras, comemora gol na Alemanha
    Alemanha está fora da Copa e brasileiros não perdoam: 'Acabaram'
    Web vai à loucura com atuação de goleiro do Paraguai: 'Apoteótico'