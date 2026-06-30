Decisão de técnico da Holanda sobre Memphis Depay repercute: 'Não dá' Astro do Timão vai retornar nos próximos dias

A Holanda foi eliminada por Marrocos, na noite desta segunda-feira (29), nos 16 avos da Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, uma decisão do técnico Ronald Koeman com Memphis, do Corinthians, chamou atenção de torcedores nas redes sociais.

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O camisa 10 do Timão é o maior artilheiro da história da Holanda e um dos maiores jogadores da seleção, mas isso não significou muita coisa na Copa do Mundo. Diante de Marrocos, Memphis, do Corinthians, sequer entrou em campo.

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O jogo durou 120 minutos, mas não foi o suficiente para o astro ser chamado por Koeman. Nas redes sociais, torcedores repercutiram a ausência do jogador. Veja os comentários abaixo:

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Memphis Depay em Corinthians x Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Veja comentários sobre o holandês

Não faz sentido o Memphis não entrar nem pra bater pênalti. É um dos maiores da história da seleção.



Alguma coisa não nos contaram. — Time do Povo (@povotime1910) June 30, 2026

Pensei a mesma coisa aqui. O cara deve estar bichado... — Nedved 🦅 (@mikeLittleMessy) June 30, 2026

Nem pra bater pênalti entrou, estranho dms — RD🖤 (@RDNziiin) June 30, 2026

não dá pra entender o motivo dele não ter entrado pelo menos nos acréscimos, era partida decisiva, independente da situação atual, ele é o 10, maior artilheiro da seleção… — gigi (@rotinigigi) June 30, 2026

Reserva, Memphis, do Corinthians, não entra e assiste à eliminação da Holanda no banco

A Holanda foi eliminada da Copa do Mundo na madrugada desta terça-feira (30), no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México, pela segunda fase da Copa do Mundo. Um dos principais jogadores da equipe, Memphis Depay, do Corinthians, não saiu do banco de reservas.

O técnico Ronald Koeman realizou seis substituições na partida: cinco no tempo normal e uma na prorrogação. Entraram, ao todo, Koopmeiners, Hato, Timber, De Roon, Kluivert e Weghorst. Memphis, no entanto, não saiu do banco de reservas.

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Assim, Memphis Depay, do Corinthians, deixou a Copa do Mundo de 2026 com números discretos e pouca participação direta ao longo da campanha. Em três jogos, sem nenhuma partida como titular, o atacante somou apenas 51 minutos em campo, mas ainda conseguiu registrar uma assistência.



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