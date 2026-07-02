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Amistoso, lesões e renovação com Memphis: o plano do Corinthians pós-Copa

Clube volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 23 de julho

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
02/07/2026 13:29
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Diretoria do Corinthians durante treinamento
Julio Cesar, supervisor de futebol; Osmar Stábile, presidente; e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

O Corinthians definiu a programação para a retomada do Campeonato Brasileiro após o período de pausa no calendário. A equipe alvinegra intensifica a preparação com foco na sequência da temporada, que inclui amistoso, ajustes físicos e a evolução de jogadores em recuperação no departamento médico.

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    • O clube também utiliza o intervalo para tratar situações internas do elenco e avançar em pautas de planejamento para o segundo semestre. Entre os temas acompanhados pela diretoria está o futuro de Memphis Depay, que segue em negociação para possível renovação contratual, em um processo que envolve ajustes financeiros e alinhamento entre as partes antes de uma definição.

    Veja abaixo a programação do Corinthians

    Recuperação de lesionados

    O lateral-esquerdo Hugo Faria, em recuperação de cirurgia para regularização do menisco do joelho direito, e o atacante Vitinho, em tratamento de lesão no quadril direito, voltaram a realizar trabalhos no gramado com o departamento de fisioterapia. Ainda não há uma data exata para o retorno, embora exista evolução no processo de recuperação.

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    • O zagueiro João Pedro Tchoca, que se recupera após cirurgia para correção de hérnia inguinal, também voltou a trabalhar.

    O meia-atacante Kayke, que sofreu lesão no menisco lateral do joelho direito, é o único nome fora dos trabalhos no Corinthians.

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    Calendário do Corinthians

    Corinthians já sabe quando será o próximo jogo da equipe. Sem entrar em campo desde 30 de maio, quando venceu o Grêmio por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, o clube volta a atuar.

    O confronto será contra o Cascavel, do Paraná, em confronto amistoso. No dia 12 de julho, a partida será disputada no Estádio Municipal Arnaldo Busato, no Sul do Brasil, às 16h (horário de Brasília). Até o momento, este é o único jogo confirmado antes das competições oficiais.

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    O próximo compromisso oficial do Corinthians na temporada será diante do Remo, pelo Brasileirão 2026, no dia 23 de julho, na Neo Química Arena, às 19h30.

    Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

    • Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR
    • 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
    • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    Fernando Diniz olhando para a bola durante treino no Corinthians
    Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

    E os reforços?

    Apesar de monitorar nomes no mercado e ter uma lista pronta, a diretoria alvinegra admite que a situação financeira do clube limita movimentações e impede investimentos em contratações com custos de transferência. 

    Marcelo Paz explicou que o Corinthians trabalha de forma antecipada no mercado da bola por meio de um monitoramento constante realizado pelo CIFUT. Segundo o executivo, o clube mantém uma lista de possíveis reforços por posição para agir rapidamente caso surjam necessidades ao longo da temporada.

    — A gente tem, dentro do departamento de CIFUT, um time-sombra, por posição, com três ou quatro jogadores mapeados, para que, em uma eventual necessidade, já tenhamos opções para possíveis contratações. Tem perfis de jogadores que exigiriam um valor de transferência, e isso a gente não vai ter no momento. Mas há jogadores em fim de contrato e jogadores que poderiam vir por empréstimo. Existem também as ofertas, situações de mercado: 'Poxa, fulano de tal vai sair de tal time. Isso não estava mapeado em canto nenhum, mas o jogador tem interesse de ir para o Corinthians'. O Corinthians é tão forte que muitos jogadores fazem esforço para estar no clube, muitos jogadores grandes, que têm história. Isso é uma coisa que, ao longo dessa janela, que vai até setembro, a gente pode utilizar. Tem muita água para rolar — disse Marcelo Paz.

    Contratações do Corinthians em 2026

    1. Allan — empréstimo — Flamengo — 31/12/2026
    2. Gabriel Paulista — definitivo — Besiktas (Turquia) — 31/12/2027
    3. Jesse Lingard — definitivo — FC Seoul (Coreia do Sul) — 31/12/2026
    4. Kaio César — empréstimo — Al-Hilal (Arábia Saudita) — 31/12/2026
    5. Matheus Pereira — empréstimo — Fortaleza — 31/12/2026
    6. Pedro Milans — definitivo — Peñarol (Uruguai) — 31/12/2029
    7. Zakaria Labyad — definitivo — Dalian Yingbo (China) — 31/12/2026

    Renovações do Corinthians

    Com a chegada do mês de julho, o Corinthians conta com sete atletas no elenco que podem assinar pré-contrato com outras equipes. A lista conta com nomes que, apesar de não serem titulares absolutos, são nomes constantes nas equipes de Fernando Diniz.

    Os jogadores que já podem assinar com outras equipes são o zagueiro André Ramalho, o volante André Carrillo, o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, os meias Jesse Lingard e Zakaria Labyad, além dos atacantes Vitinho, Hugo Faria e Matheus Bidu.

    Todos possuem vínculos que se aproximam do encerramento e, caso não renovem com o Corinthians, poderão deixar o clube sem gerar compensação financeira ao término dos contratos.

    Memphis Depay vai renovar?

    O Corinthians deseja manter Memphis no elenco, mas reconhece que a permanência do jogador depende de fatores que vão além das quatro linhas. Internamente, o clube entende que há alinhamento com a vontade do atleta de seguir no Parque São Jorge e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação contratual.

    O plano passa por três frentes: o alinhamento de interesses entre as partes, a readequação contratual, com a possibilidade de o jogador abrir mão de parte dos vencimentos, e a captação de parceiros financeiros dispostos a arcar com uma parcela dos custos do acordo.

    Com o término da Copa do Mundo para a Holanda, a expectativa é que o caso ganhe novos capítulos nos próximos dias.

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