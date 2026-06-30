Corinthians anuncia contratação de preparador físico ex-Vasco Profissional passa a integrar o Departamento de Saúde e Performance do Timão

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O Corinthians acertou a contratação do preparador físico Marlon Muniz. O profissional, que defendia o Vasco da Gama, chega ao Departamento de Saúde e Performance do clube para atuar nos trabalhos de força realizados na academia do CT.

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O profissional ocupará a vaga deixada por Guilherme da Costa, que integrava a comissão técnica alvinegra desde junho de 2024. O preparador físico recebeu uma proposta do Internacional e optou por encerrar sua passagem pelo Corinthians.

Marlon Muniz possui formação em Preparação Física pela Universidade Salgado de Oliveira, no Rio de Janeiro, e aprofundou seus estudos com uma pós-graduação nas áreas de treinamento funcional e recuperação musculoesquelética, realizada no Centro Universitário Celso Lisboa.

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Ao longo da carreira, Marlon Muniz também investiu em capacitações voltadas ao alto rendimento esportivo, incluindo certificações internacionais da EXOS, referência global em preparação de atletas. Ele ainda conta com qualificação nos níveis um e dois do Functional Movement Systems (FMS), metodologia utilizada na análise de padrões de movimento e na redução do risco de lesões.

Além da atuação em clubes, Marlon desempenha a função de coordenador de futebol na Next Academy, projeto voltado à formação de jovens atletas e ao apoio a estudantes interessados em conquistar bolsas esportivas em universidades dos Estados Unidos. As informações do perfil foram levantadas pelo Meu Timão.

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Marlon Muniz é o novo preparador físico do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

Saída de Guilherme da Costa do Corinthians

No clube gaúcho, Guilherme da Costa assume a coordenação de performance. Segundo Marcelo Paz, a opção de saída do Corinthians tem relação com a função, que será mais voltada ao campo.

— O preparador físico é o Wagner Bertelli, chefe da preparação física do Corinthians. Dentro de um departamento de futebol, você tem oito profissionais que fazem um trabalho dentro do clube. No caso do Guilherme, ele saiu por opção própria. Recebeu uma proposta do Internacional. Aqui, trabalhava mais na academia, realizando um trabalho importantíssimo, fundamental, ao lado do Wagner — disse Marcelo Paz à Identidade Corinthiana.

O executivo também revelou que a saída de Guilherme da Costa não tem relação com um possível erro na recuperação de Memphis Depay, que, inclusive, revelou abertamente que retardou seu retorno aos gramados.

— Ele saiu porque, no Internacional, terá uma atuação mais ligada ao campo. Então, recebeu a proposta e conversou comigo de forma muito educada. "Marcelo, não é questão financeira, não é questão do grupo, mas lá vou trabalhar em uma área mais ligada ao campo". Então, ele deixou a função e vamos buscar um profissional para exercer essa mesma função. A saída dele foi uma escolha dele. Se não tivesse recebido essa proposta, teria continuado com a gente. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra — completou.

No Corinthians, Guilherme da Costa fez parte dos títulos da Copa do Brasil, Supercopa Rei e Campeonato Paulista. Antes do Corinthians, passou por Coritiba, Atlético-MG e Cruzeiro, atuando no desenvolvimento físico e na otimização da performance de atletas.

Comissão técnica do Corinthians

Técnico: Fernando Diniz Auxiliar técnico: Léo Porto Observador técnico: Mauro da Silva Preparadores físicos: Wagner Bertelli, Reverson Pimentel e Leandro da Silva Departamento de Saúde e Performance: Marlon Muniz Fisiologistas: Luis Fernando Barros e Leandro Spigolon Médicos: Dr. Ricardo Galotti, Dr. Eures Facci e Dr. João Marcelo Enfermeiro: Alex Dias Massagistas: Ceará, Diego Toninato, Tico e Marcio Domingos Analistas de desempenho: Lucas Vergne, Raony Thadeu, Anderson Borges, Aurelio Estanislau e Fábio Roberto Preparadores de goleiros: Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos Fisioterapeutas: Alex Cabrera, Bruno Gorgatte, Amil Henrique, Camila Morano e Douglas Toffoli Roupeiros: Edizio Almeida, Gildásio Miranda, Adilson Junior, Adeilton "Baianinho" e Osmar Silva

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